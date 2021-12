No, este video no expone a una jefa de Enfermería probando que en Eslovenia reciben vacunas “cancerígenas”

“Escándalo en Eslovenia”, alerta una publicación en Facebook, que adjunta un video en el que aparece la exposición de una mujer de polo oscuro y cabello corto y rubio. El posteo describe que ella es “jefa de Enfermería del Centro Médico Universitario, un centro clínico en Liubliana, que se encarga de recibir las vacunas y gestionarlo todo”.

Afirma también que la supuesta autoridad “dimitió, salió frente a las cámaras y sacó los frascos” que presentan códigos. Según la publicación, la mujer declaró que a los políticos se les inocula solo placebo porque reciben el frasco de vacuna con código 1; mientras que a la población se les inmuniza con el código 3, el cual provocará que dentro de dos años estos padezcan de “cáncer de tejidos blandos”.

Al momento, este contenido concentra más de 300 ‘me gusta’ y 400 reproducciones en las redes sociales. También ha sido replicado en otras plataformas web.

En este artículo, solo estamos verificando lo que se describe del video viral, por lo que concluimos que la información emitida es falsa.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

La mujer no es jefa de Enfermería de dicho centro médico en Eslovenia. Tampoco hubo un “escándalo” vinculado a las vacunas.

Al hacer una búsqueda en Who Posted What?, encontramos un informe del medio esloveno 24ur que comunica que desde la University College Ljubljana, donde se halla el Centro Médico Universitario, confirmaron que no hubo ninguna declaración de la jefa de Enfermería frente a los medios de comunicación sobre esta información.

“Negamos esta historia y todas sus versiones. La mujer del video no es la enfermera jefe de UKCL (Centro Médico Universitario de Liubliana). La dama del video no trabaja en el Centro Médico Universitario de Liubliana y nunca ha estado vinculada. Este tipo de evento no sucedió en nuestra institución”, señaló la entidad académica, según el reporte, escrito por Mirko Vorkapić.

La University College Ljubljana le dijo 24ur que la jefa de Enfermería de dicho centro médico es Zdenka Mrak. En efecto, según el sitio web de dicho establecimiento de salud, Mrak ocupa ese cargo. El medio esloveno afirma que la “verdadera” jefa “todavía” continúa trabajando en dicho centro médico y sigue ejecutando campañas de vacunación.

El nombre de la enfermera jefe es Zdenka Mrak. Foto: captura en web / UKCL.

Asimismo, de acuerdo a un artículo de Newtral, desde el propio UKCL aseguraron también que “la persona que aparece en el video no es la enfermera jefe del Centro Médico de la Universidad de Liubliana” y nunca ha trabajado en el mencionado establecimiento.

Además, según explicó el medio de verificación esloveno OŠTRO a la agencia española, el verdadero nombre de la mujer del video viral es Vera Kanalec, una enfermera jubilada. Hallamos una cuenta en Facebook con este nombre y que contiene una foto similar a la mujer que expone el video. Esta página, al momento, difunde desinformación sobre la pandemia de la COVID-19 y varios de sus contenidos han sido calificados como falsos por medios de fact checking.

Así también, en esta cuenta, encontramos un posteo del 22 de noviembre en el que alerta sobre información falsa que circulan en Facebook y medios, por lo que realiza esta aclaración: “Soy el médico de la escuela media. ¡Hermana y jubilada y nunca publiqué estos (contenidos), como ellos publicaron!”.

Cuenta con nombre de Vera Kanalec. Foto: captura en Facebook / Vera Kanalec.

OŠTRO identificó algunas inconsistencias en la descripción que muchas publicaciones han realizado con lo que realmente dice la mujer en el video. Le comentó a Newtral que, en el video viral, Kanalec dice que estaba trabajando en un área de cuidados intensivos, sin mencionar la institución en sí, y que los vacunados reciben placebo.

Indicó también que ella se refiere al cáncer de tejidos blandos, pero no habla de que el frasco de la vacuna COVID-19 con “el número 3″ contenga “el gen onc (oncogén), vinculado al adenovirus que contribuye al desarrollo del cáncer”, como lo señalan los posteos en redes sociales.

Por otro lado, tras una indagación en Google con búsqueda avanzada, a la fecha, no hallamos registros de que se haya reportado este supuesto “escándalo” relacionado a las vacunas en Eslovenia. Al contrario, hallamos artículos de portales eslovenos que desmienten este supuesto hecho.

Búsqueda. Foto: captura en Google.

En Verificador de La República hemos desmentido que las vacunas tenga relación con la producción de cáncer. Además, la seguridad de las vacunas —autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19— se encuentra en constante monitoreo. Los informes actualizados al respecto se pueden observar en la plataforma de la OMS; y en las páginas oficiales de los CDC, EE. UU., y de la EMA, que aprueba y supervisa la comercialización de medicamentos en la Unión Europea, que comprende a Eslovenia como miembro.

Sobre la publicación

Al hacer una búsqueda con Who Posted What?, encontramos también el video de la mujer exponiendo, pero en una versión más extensa (21 minutos con 8 segundos). Este clip aparece en una cuenta llamada en idioma esloveno “STOP Lažnivim Medijem” con esta fecha de publicación: 29 de julio de 2021. Esta página se define como “medio de comunicación” y dice estar comprometido en emitir “informes creíbles, sin noticias falsas y engañosas” sobre el coronavirus y otras temáticas.

Página. Foto: captura en Facebook.

El 27 de noviembre emitió un comunicado en el que admite que este video —en referencia al clip donde Kanalec expone— “fue publicado en FB por primera vez” en su cuenta. No obstante, se deslinda con la descripción que le han dado otras publicaciones por lo que dijo: “¡Es verdad, nosotros mismos hemos visto muchas publicaciones engañosas sobre este vídeo y hemos advertido sobre ellas muchas veces!”.

Comunicado. Foto: captura en Facebook / STOP Lažnivim Medijem.

Por otro parte, esta página con frecuencia comparte información falsa, como señaló OŠTRO a Newtral. En varios de sus contenidos aparece la participación de Kanalec. Asimismo, esta mujer comparte las publicaciones de esta página en el perfil que lleva su nombre, detectada líneas arriba.

Ambas cuentas comparten contenidos. Foto: captura en Facebook / STOP Lažnivim Medijem.

Conclusión

La mujer del vídeo no es enfermera jefe del Centro Médico Universitario de Liubliana, situado en Eslovenia. Nunca ha laborado en dicho establecimiento de salud. Asimismo, no existen registros sobre un supuesto escándalo en este país que haya dado a conocer lo que afirman estas publicaciones. Por ello, calificamos lo que se describe del video como falso.

