Es engañoso el video sobre hospitalización de personas vacunadas en Ica: fue recortado

Circula en redes sociales un fragmento de un noticiero televisivo en el que el director del Hospital Regional de Ica informa que el 80% de los pacientes internados por la COVID-19 son personas vacunadas con ambas dosis.

Sin embargo, la publicación es engañosa. El video ha sido recortado y sacado de contexto, por lo que puede dar a entender que las vacunas no serían efectivas. En su declaración original, el médico precisó que los pacientes hospitalizados que cuentan con las dos dosis de la vacuna son personas con comorbilidades, además que se encuentran en un rango de edad de 45-75 años.

Foto: captura en Facebook

¿Qué dice la publicación viral?

En el fragmento viralizado del programa ATV Noticias, el corresponsal de Ica Jaime Paco informa que los casos internados en el Hospital Regional de Ica serían de jóvenes y personas no vacunadas. Sin embargo, el director del nosocomio aclara que, de las 22 personas internadas en las áreas COVID, el 80% son personas vacunadas con la pauta completa, entre los 45 y 75 años.

A ello, la publicación viral agrega textos como “Se le escapa la verdad”, “Las mentiras de los periodistas”, “Al final el médico les desmiente”. El video en cuestión fue compartido en el grupo de Facebook “No a la vacunación Perú 2.0″ el último 26 de noviembre, y cuenta con más de 200 compartidas. Sin contexto adicional, el viral da a entender que las vacunas contra la COVID-19 no serían eficaces.

El video ha sido recortado y sacado de contexto

Verificador de La República halló el reportaje completo, el cual fue subido al canal YouTube de ATV Noticias el 23 de noviembre. Al revisar el fragmento viralizado, notamos que la publicación recortó y omitió la parte en la que el médico precisó que los pacientes hospitalizados con ambas dosis son personas que presentan comorbilidades.

A partir del minuto 05:28, el médico expone lo siguiente: “Son pacientes que el grupo etario oscila entre 45 y 75 años, y también, a su vez, estos pacientes tienen comorbilidades, que van de la mano siempre la obesidad con la diabetes, que son los principales factores de riesgo de estos pacientes. Y luego viene la hipertensión y enfermedades pulmonares crónicas o renales crónicas”.

El fragmento señalado fue retirado deliberadamente de la publicación viral, por lo que se trata de un video descontextualizado y engañoso.

En los comentarios de la publicación, diversos usuarios reaccionaron de forma negativa a la vacunación contra la COVID-19, aduciendo que las vacunas no serían efectivas o serían dañinas. Las personas se basaron únicamente en el contexto parcial vertido en el fragmento viralizado.

No obstante, la información disponible da cuenta de la eficacia de las vacunas. De acuerdo con LR Data, Ica cuenta con el 64,5% de su población objetivo vacunada con ambas dosis, siendo la tercera región del Perú con mayor porcentaje de vacunación después del Callao y Lima. En esa línea, la curva de fallecidos en dicha región no ha presentado un incremento notorio, como se puede ver en el siguiente gráfico, a corte del último 29 de noviembre.

Foto: captura en LR Data

¿Por qué ocurre la hospitalización de personas vacunadas con ambas dosis?

En una verificación anterior, explicamos que una mayor hospitalización de personas vacunadas no significa que las vacunas no funcionen o sean inseguras. Un artículo publicado en The Conversation explica que esto es esperable cuando la mayoría de la población de riesgo está vacunada, ya que ninguna vacuna tiene una efectividad del 100%.

“Si se administran millones y millones de vacunas, lo esperable es que en algunos casos la protección no sea la adecuada y la persona pueda desarrollar formas graves de la enfermedad e incluso fallecer”, precisa el artículo. Sin embargo, sostiene que ese número sería sustancialmente mayor si no hubiera vacunas.

“A medida que la cobertura de vacunación aumenta se va a observar, paradójicamente, un incremento del número de personas vacunadas entre las hospitalizadas”, declaró a Verificador el epidemiólogo Ernesto Gozzer.

Expresó que esto se debe a la combinación de varios factores, entre los que intervienen “la edad, sexo, comorbilidad, el tiempo transcurrido desde la segunda dosis, cobertura de vacunación, grado de uso de otras medidas de prevención (ventilación, mascarilla, distancia), etc”.

Por su parte, Carlos Medina, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, indicó a este medio que las hospitalizaciones de personas vacunadas con dos dosis suelen darse, principalmente, en los adultos mayores que se inmunizaron en los primeros meses de vacunación.

Según explicó, “la inmunidad producida por las vacunas tiende a disminuir con el tiempo, y es por eso que podríamos encontrar un incremento de pacientes que, aun vacunados, podrían hacer la enfermedad”.

No obstante, resaltó que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para poder reducir ese cuadro. Asimismo, destacó la importancia de la dosis de refuerzo para potenciar el sistema inmunológico, en adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades que los puedan inmunosuprimir, es decir, que disminuyan sus reacciones inmunitarias.

Añadió que las personas con enfermedades crónicas cuentan con un sistema inmunológico más deprimido, así como las que han tenido transplante de órganos, que reciben tratamientos que las inmunosuprime o pacientes con VIH. Esta población, indicó Medina, es más susceptible a que sus anticuerpos por vacuna caigan más rápido con el tiempo, por lo que las dosis de refuerzo también son prioritarias para ellos.

Conclusión

Es engañosa la publicación que difunde el fragmento de un noticiero sobre los pacientes internados en el Hospital Regional de Ica que recibieron las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. El video fue sacado de contexto, ya que se recortó la parte en la que el director del nosocomio precisaba que las personas hospitalizadas presentaban comorbilidades.

