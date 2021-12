No, video no muestra a joven desvanecida a causa de la vacuna Pfizer en Israel

“Una joven se vacuna en Israel con Pfizer y se la tienen que llevar en estado catatónico”, se lee en una publicación que adjunta un video que expone a una persona desvanecida, quien es trasladada en una camilla a la ambulancia por el personal de salud.

En el clip, que concentra más de 40.000 reproducciones en Twitter y Facebook, se escucha a una persona en idioma hebreo e inglés vincular el incidente con los efectos secundarios de la vacuna de esta farmacéutica.

Sin embargo, lo que se describe del video es falso.

Publicación. Foto: capturas en Facebook y Twitter.

El desvanecimiento de la joven no está vinculado a los efectos secundarios de ninguna vacuna

El nombre de la chica que aparece inconsciente en el video viral es Hendy Armen. El 30 de octubre de 2021, ella se pronunció en su cuenta oficial de Facebook, donde confirmó que el suceso tuvo lugar “en la calle Jaffa de Jerusalén”, Israel.

La joven desmintió al sujeto que la grabó afirmando que su desmayo había sido causado por la vacuna Pfizer. “Esta es la mayor mentira. Él no me conoce, no sabe quién soy y por lo que he pasado. He estado lidiando con los PNES (Convulsiones psicógenas no epilépticas) durante casi 9 años (...) no puedo soportar que se hayan tomado algo personal para mí como resultado del abuso sexual que he pasado y usándolo como una herramienta de susto para las vacunas”, escribió.

Comunicado. Foto: captura en Facebook.

Dijo también que el hombre vulneró su “derecho a la privacidad y el respeto” porque usó ese incidente con interés para “la intimidación y la promoción de información falsa”. Finalizó pidiendo la difusión de su comunicado en el que se conoce “la verdad real” de la historia.

La joven fue entrevistada para un reportaje periodístico del canal israelí Channel 13, que calificó la información del video viral como falsa, según reportó el medio Knack. “Hendy Armen, que a veces sufre convulsiones después de un trauma que experimentó, sufrió una en una calle de Jerusalén. Desafortunadamente, se tropezó con un oponente de la vacuna que vio la oportunidad de difundir mentiras”, informó Channel 13 el 1 de diciembre de 2021.

Reportaje periodístico. Foto: captura en web / Channel.

¿Qué son las Convulsiones psicógenas no epilépticas?

“Las convulsiones psicógenas no epilépticas (PNES) son movimientos, sensaciones o comportamientos parecidos a una convulsión”, según Cynthia M. Johnson de Western New York Urology Associates. Señaló que son “similares a las convulsiones epilépticas” pero presentan causas diferentes.

Entre los síntomas de las CPNE, destacó la pérdida del conocimiento, la mirada fija, el temblor, el movimiento muscular incontrolable y las caídas.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer-BioNTech?

Los posibles efectos secundarios que las personas pueden experimentar luego de inmunizarse con la vacuna de Pfizer-BioNTech se pueden encontrar en la plataforma de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Estados Unidos. En la página se lee que estos efectos son comunes y mayormente leves, y que suelen desaparecer a los pocos días. Entre ellas está el hinchazón, enrojecimiento y dolor en el brazo y cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, náuseas y fiebre en el cuerpo.

Conclusión

La joven descartó que su desvanecimiento haya sido causado por alguna vacuna. Señaló que el incidente está vinculado con las Convulsiones psicógenas no epilépticas (PNES) que padece desde hace 9 años. Por ello, calificamos lo que se describe del video como falso.

