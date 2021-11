Es falso que África “todavía” no haya tenido la primera ola de la COVID-19

“En Europa con más del 80% de inyectados vamos camino de la sexta ola, en África con menos del 5% de inyectados todavía no han tenido la primera”, se lee en una publicación en Facebook. Este escrito proviene de un mensaje difundido el último 15 de noviembre en Twitter.

A la fecha, este posteo muestra más de 400 interacciones y 2.000 me gusta en las redes sociales. Sin embargo, lo que se dice sobre África es falso.

Publicaciones falsas. Foto: captura en Facebook.

En África se reportaron contagios y muertes en la primera ola de la COVID-19

En primer lugar, vamos a conceptualizar el término “olas” en pandemia. Según un artículo de The Conversation, “no existe una definición estricta de lo que ‘es’ o ‘no es’ una ola o fase epidémica”, pero implica “un número creciente de personas enfermas, un pico definido y luego una disminución” e incluso la posibilidad de que se produzcan ”futuros brotes”.

Este informe, escrito por Abram L. Wagner, profesor asistente de investigación de epidemiología en la Universidad de Michigan (Estados Unidos), cita la investigación de Tom Jefferson y Carl Heneghan, de la Universidad de Oxford. En este estudio, estos investigadores han resumido las últimas oleadas de pandemias de virus respiratorios durante los 150 años anteriores, entre ellas, la influenza de 1889-92, la H1N1 de 1918 y la H1N1 de 2009.

En base a estos brotes históricos, que han pasado por dos o tres olas, el epidemiólogo Wagner concluye que estas olas “resultan cuando una enfermedad se propaga dentro y fuera de una población” y “pueden tener diferentes características, con respecto a factores como la gravedad de la enfermedad o qué poblaciones se ven más afectadas”.

De acuerdo al último reporte de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África), al 9 de noviembre de 2021, “se han notificado un total de 8 548 064 casos de COVID-19 y 219.787 muertes en los 55 Estados miembros de la Unión Africana (UA)”, que trabaja conjuntamente con 55 miembros para abordar los problemas principales a nivel político, social y económico en el marco de su Agenda 2063.

“Desde el comienzo de la pandemia, 54 (98%) Estados miembros de la UA han experimentado al menos una segunda ola, 46 (84%) han experimentado una tercera ola y nueve países (Argelia, Benin, Burkina Faso, Egipto, Kenia, Malí, Mauricio, Somalia y Túnez) han experimentado una cuarta ola de casos de COVID-19″, se indica.

Reportes COVID-19. Foto: captura en web / CDC África.

El 22 de julio de este año, la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado titulado “Punto crucial de la tercera ola de COVID-19 en África”. En este informó: “Después de ocho semanas consecutivas de un aumento rápido, los nuevos casos de COVID-19 en África se han ralentizado, impulsados por una fuerte caída en Sudáfrica, que representa la mayor parte de los casos notificados en el continente”.

Asimismo, se adjuntó una declaración de Matshidiso Moeti, director regional de la OMS para África, quien advirtió: “La tercera ola de África no ha terminado en absoluto. Este pequeño paso adelante ofrece esperanza e inspiración, pero no debe ocultar el panorama general de África. Muchos países todavía están en riesgo máximo y la tercera ola de África aumentó más rápido y más alto que nunca”.

Así también, un artículo de junio de 2021, alojado en la revista científica Nature, reconoce que “la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 se ha extendido a los 55 países de África”, luego del primer caso, notificado el 14 de febrero de 2020.

En ese mes también se publicó otro artículo en The Lancet en el que se comunica que al 31 de diciembre de 2020 “la mayor parte del continente africano estaba experimentando una segunda ola de la pandemia de COVID-19 en rápida evolución”. En el reporte científico se indica que este continente no padeció la pandemia “en la misma magnitud” que los otros continentes en los casos positivos y fallecidos.

No obstante, resalta que “cuando se examina la situación de algunos países africanos como Cabo Verde, Sudáfrica, Libia y Marruecos, cuyas tasas de incidencia acumulada han sido particularmente altas en comparación con otros países africanos”, existen grandes “similitudes con lo que otros países del mundo tienen”.

El 28 de octubre de 2021, la Oficina Regional para África de la OMS reportó que en el continente se inmunizó completamente “a 77 millones de personas, solo el 6% de su población”. Según el CDC África, a la fecha, el 6.66% de la población ha recibido las dosis completas. Esta entidad de salud también reporta que al 28 de noviembre hay 8 638 595 casos positivos y 222.827 defunciones.

Reporte de vacunación. Foto: captura en web / CDC África.

Sobre la vacunación y la pandemia en Europa

Como lo reporta el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) — una agencia de la Unión Europea (UE)— el 66.0% de la población han sido vacunadas de forma completa. En tanto, Reino Unido, que desde el enero de 2020 no pertenece a la UE, informa que el 80.6% de su población fue inmunizada, según registra su plataforma gubernamental.

El 10 de noviembre, Hans Kluge, director general de la OMS para Europa, advirtió que unos 43 países de Europa se enfrentan a una “tensión elevada o extrema” en las camas hospitalarias por la COVID-19 y, además, unos días antes anunció que Europa volvía a ser el epicentro de la pandemia. Por ello, varios gobiernos europeos, de acuerdo a un informe periodístico de The New York Times, han adoptado restricciones severas para frenar el brote, como el confinamiento a los no vacunados por parte de Austria.

Asimismo, Bélgica, miembro de la UE, fue el primero en confirmar la presencia de la nueva variante ómicron, según la BBC. Este linaje fue identificado en Sudáfrica el último 24 de noviembre, y luego ha sido clasificado como una “variante de preocupación” por la OMS. Reino Unido también reportó su primer caso. Asimismo, lo han hecho España, Escocia, Alemania e Italia.

En un artículo de La República se reportó que, debido al “número extremadamente alto” de mutaciones, esta variante provocaría mayor contagio y riesgo de reinfección, según Ravi Gupta, profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge, y Tom Peacock, virólogo del Imperial College de Londres.

Conclusión

En África, todos los Estados han reportado casos positivos a causa de la COVID-19 desde que se notificó el primer caso en febrero de 2020. Al momento, la mayoría de los países africanos han experimentado al menos una segunda ola. Algunos se encuentran en su tercera y otros, en una cuarta ola. Por ello, calificamos lo que se dice sobre África como falso.

