Publicaciones en Facebook señalan que el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, “fue arrestado” en Scarsdale, Nueva York, el viernes por la mañana “por el FBI”.

Además, afirma que, según una supuesta declaración de un “agente del FBI” —a quien no identifican— la farmacéutica estadounidense “mintió” acerca de la eficacia y efectos secundarios graves de las vacunas contra la COVID-19 y, además, “está acusado de falsificar datos y pagar grandes sobornos”.

Algunos usuarios adjuntan una captura de esta “noticia” de un portal web llamado “Conservative Beaver”. Muestra como fecha de publicación el 5 de noviembre de 2021 y expone este titular en español: “CEO de Pfizer arrestado por el FBI, acusado de fraude”.

El posteo, que presenta más de 100 interacciones y 200 replicaciones en la red social, se ha estado difundiendo del 5 al 23 de noviembre. Sin embargo, el contenido es falso.

El CEO de Pfizer no ha sido arrestado por el FBI

Keanna Ghazvini, encargada de la relación de Pfizer con medios de comunicación globales, desmintió esta información a la Agencia Reuters. “Puedo confirmar que es una afirmación falsa”, declaró.

El 5 de noviembre, día en el que comenzó a difundirse este contenido, el presidente de Pfizer mantuvo entrevistas con CNN y CNBC, según estos archivos publicados en Youtube.

Así también, ese día, Bourla publicó un hilo en twitter sobre información de la píldora antiviral contra la COVID-19. Además, el 11 y 17 de noviembre también realizó tuits en los que adjuntó fotografías donde aparece él junto a otras personas.

Por su parte, el FBI (Federal Bureau of Investigation) — la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos— dijo a AP (Associated Press) que no tenía información sobre estas supuestas acusaciones.

Al hacer una búsqueda sobre esta supuesta detención, no encontramos ningún reporte oficial ni un informe periodístico que comunice tal caso. En la indagación solo hallamos artículos de fact checking, como de Newtral y Animal Político, que desmienten también este contenido del portal “Conservative Beaver”.

Esta página ha divulgado desinformación anteriormente. En diciembre de 2020, Verificador de La República desmontó una información, difundida por Conservative Beaver, en la que informaba sobre supuesto “arresto” del expresidente de EE.UU., Barack Obama, por espionaje.

Conclusión

Pfizer desmintió el supuesto arresto al director ejecutivo. El FBI desconoce tal detención. Además, no hay registros de que haya sucedido este suceso. Por ello, calificamos estas publicaciones como falsas.

