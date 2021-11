En redes sociales, se ha viralizado un video sacado de contexto en el que un médico afirma que cada vez más pacientes en el hospital son personas vacunadas. La publicación sostiene que este hecho ocurre en Alemania, y alega que las unidades de cuidados intensivos estarían llenas de gente inmunizada.

Sin embargo, esta información es falsa. El video corresponde al canal RTV y refiere a una ciudad de Bélgica. Asimismo, el material fue recortado para omitir la declaración de que los vacunados contra la COVID-19 se recuperan más rápido.

La publicación viral, compartida más de 640 veces en las últimas semanas, adjunta un video en el que un médico realiza la siguiente declaración:

“Los pacientes que admitimos son, cada vez más, gente vacunada. Sé que a veces escucho otros rumores, pero la gran mayoría de los pacientes que ahora admitimos, que están vacunados, están tan enfermos que tienen que ser ingresados”.

El post no incluye información adicional, salvo la mención sobre las UCI de Alemania, país que ha experimentado un nuevo brote de COVID-19. Sin mayor contexto, se da a entender que la vacuna no sería eficaz o, incluso, que la sustancia estaría enfermando a las personas.

El video fue recortado y sacado de contexto

Verificador de La República efectuó una búsqueda inversa de imágenes con una captura del video, y halló que este no se refiere a Alemania. El clip fue publicado originalmente en la página web del canal belga RTV el último 4 de noviembre.

El reportaje, narrado en neerlandés, indica que en los hospitales en Kempen, al norte de Bélgica, hay 50 pacientes de COVID-19 internados. El médico que señala que este aumento se da principalmente en personas vacunadas es Jo Leysen, director del hospital AZ Turnhout.

Sin embargo, el video ha sido recortado para generar confusión. En una verificación del medio belga Knack sobre un bulo en torno al mismo reportaje, se transcribieron las declaraciones de Leysen. Así pudimos notar que, en el fragmento de video que nos ocupa, se recortó la parte final de su intervención. En esa parte, el médico indica que, “afortunadamente”, el tiempo de hospitalización de los pacientes que ingresan es más corto y, por lo tanto, se recuperan más rápido.

De igual modo, una mayor hospitalización de personas vacunadas no significa de que las vacunas no funcionen o sean inseguras. Un artículo publicado en The Conversation explica que esto es esperable cuando la mayoría de la población de riesgo está vacunada, ya que ninguna vacuna tiene una efectividad del 100%.

“Si se administran millones y millones de vacunas, lo esperable es que en algunos casos la protección no sea la adecuada y la persona pueda desarrollar formas graves de la enfermedad e incluso fallecer”, precisa el artículo. Sin embargo, sostiene que ese número sería sustancialmente mayor si no hubiera vacunas.

Según cifras de Our World in Data, Bélgica cuenta con un 74% de su población completamente vacunada. El país europeo ha experimentado un repunte en las cifras de casos del nuevo coronavirus. Sin embargo, The Brussels Times detalló el último 18 de noviembre que, debido a la vacunación, el promedio de muertes diarias por COVID-19 es menor que durante la segunda ola de octubre de 2020, en la que fallecían 200 personas por día. En el presente, esta cifra es de 28 personas.

¿Cómo va la pandemia de COVID-19 en Alemania?

El bulo sacó de contexto el reportaje de RTV para indicar que, en Alemania, la mayoría de internos son personas vacunadas. Por un lado, sí es cierto que Alemania ha experimentado un alza alarmante de casos de COVID-19.

Ante dicha situación, no obstante, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, declaró que la vacunación hace la diferencia. “Seguimos viviendo, al menos en las uci, una pandemia de los no vacunados, lo que vuelve a poner bajo presión al sistema, porque la cifra de no vacunados es tan grande”, advirtió. Actualmente, el porcentaje de la población alemana con vacunación completa llega al 67%.

Conclusión

La publicación que afirma que las uci de Alemania están llenas de personas no vacunadas a partir de una declaración en video es falsa. El material corresponde a un reportaje del canal belga RTV, y el viral recortó el fragmento en el que se menciona que las personas vacunadas cursan un menor tiempo de hospitalización.

De igual modo, el alza de infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 en Alemania ha sido calificada por el ministro de Sanidad como una “pandemia de los no vacunados”. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

