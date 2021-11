Es engañoso que mujer fue expulsada de avión tras negarse a sentarse con un ‘no vacunado’

Desde el 1 de noviembre, en redes sociales circula un video en el que aparece una mujer sin mascarilla y con un atuendo azul negándose a compartir asiento en un avión con una persona que no muestra su carné de vacunación. “Él está violando nuestros derechos y nuestra seguridad. Le pregunté por su tarjeta de vacunación y no la tiene porque no está vacunado”, dice la señora a la presunta asistenta de la aerolínea.

Ante la situación, aparece aparentemente un capitán, quien dice esto a la mujer: “(...) no habrá ninguna discriminación en mi avión. Vacunados o no vacunados, debemos respetarnos unos a otros. Y como parece, tienes problemas para hacer eso. Por favor, salga del avión”. La señora se retira de la escena y luego se escuchan aplausos por parte de los demás supuestos pasajeros.

Algunos usuarios comparten este clip criticando la actitud de la mujer. “Está completamente pinchada. ¿No le sirve todo su esquema de pinchazos? ¿Quién se supone que debe estar seguro? ¿Entonces, para qué se lo puso? Entonces el pinchazo no es para protegerse uno. Es para proteger a los demás”, escribió un cibernauta.

Otro también cuestiona: “Víctimas de propaganda. Ni siquiera se da cuenta de que se contradice a sí misma. Tiene miedo de alguien que no tiene la vacuna y cree que no la protegerá”.

Este contenido fue replicado en Facebook y Twitter y alcanzó más de 3.700 me gusta. Sin embargo, esta información es engañosa.

Publicaciones que adjuntan el video. Foto: captura en Facebook.

El video es un cortometraje y las personas que protagonizan la escena son actores

Al hacer una búsqueda con la herramienta Who Posted What?, encontramos que este mismo video ha sido publicado varias veces en la cuenta de Facebook de Prince Ea. En uno de sus posteos del 1 de noviembre de 2021, el perfil describió: “Ella debe haber estado teniendo un mal día. Con fines de entretenimiento”.

Esta cuenta difunde una página web en el que presenta a Prince Ea como productor de “contenidos creativo, inspirador y que invita a la reflexión”, los cuales han acumulado “más de mil millones de visitas solo en Facebook e incluso más en una combinación de otras plataformas”.

PUEDES VER: Es falso que Alemania haya demostrado que no se pueda probar científicamente la existencia de un virus

En la indagación también encontramos un tuit del 8 de noviembre de este año de la cuenta Hoax Eye, en el que se adjunta este video de la escena de la mujer en la aerolínea.

En la descripción se lee que el video en cuestión se llama Covid Flight y que se encuentra alojado en IMDb, una plataforma web donde se puede encontrar contenido de películas y televisión. “El productor ejecutivo es Richard Williams, también conocido como @PrinceEa, quien también lo publicó en Facebook (adjunta el link que dirige a una de sus publicaciones del 1 de noviembre)”, agrega.

Hilo. Foto: captura en Twitter / Hoax Eye.

Según la plataforma IMDb, Jamie Hull-Greenwood, Jake Cauty y Prince Ea ocupan el cargo de director, productor y productor ejecutivo del video, respectivamente. Además, en la información de su reparto principal, figuran Sean Pogmore como el capitán y Diana Winter como la pasajera —en referencia a la mujer con atuendo azul—.

Información del video. Foto: captura en la plataforma web / IMDb.

Así también, en el tuit citado, Hoax Eye incorporó otro mensaje en el que expuso un artículo de la revista Rolling Stone, publicado el último 8 de noviembre. Este texto concluye que el video expone una escena de una película.

En esta revista estadounidense se señala que Winter —quien actúa como la mujer con suéter azul— es una “actriz inglesa de Bournemouth, Reino Unido, registrada en UK Equity y que ha aparecido en varios cortometrajes”.

Indica también que el papel de asistente de vuelo habría sido interpretado por la actriz Jordan Holland. En Facebook, según Rolling Stone, ella realizó una publicación, que luego eliminó, en la que habló sobre su experiencia de trabajar en este rodaje.

“¡Es muy divertido filmar hoy con un equipo divertido! Tengo que interpretar el papel de una azafata de avión lidiando con una Karen no tan feliz”, escribió Holland, adjuntando una fotografía del elenco y el equipo, incluida Winter, capturada en el mismo avión que se ve en el video.

Además, la revista comunica que el último 27 de octubre, el director Hull-Greenwood expresó en un posteo, junto con una foto, en Instagram: “Filmar en un avión para Prince Ea, dirigir un microcorto es normalmente divertido, pero volar da bastante miedo”.

Así también, el 13 de noviembre, el informe de la CNN reporta que Hull-Greenwood difundió en esta misma red social una foto en la que aparecen los mismo personajes que participaron en el video: la mujer con el atuendo azul, la asistente de vuelo y el capitán. “Gran reparto, otro gran rodaje”, se lee en la descripción.

Comparación. En la imagen de abajo aparecen los mismos personajes que participaron en el video: la mujer con el atuendo azul, la asistente de vuelo y el capitán. Foto: composición (arriba) / captura de CNN (abajo).

Hull-Greenwood eliminó el acceso público a su cuenta de Instagram, como informa este medio estadounidense. A la fecha, su perfil es privado.

Según la CNN, Andrew Easton, director fundador de JARE Airline Training Partnership —una compañía que “alquila un avión de entrenamiento Boeing 737 para filmaciones y propósitos de entrenamiento”— declaró que el video “es el resultado de la filmación” de sus amigos de JPC Film, “una compañía con la que trabaja Hull-Greenwood”, el director del video.

Incluso, la agencia indica que Easton sostuvo que otra película de JPC Film, difundida el 2020 y titulada “Asistente de vuelo enseña una lección a un pasajero racista”, fue grabada en el mismo avión. CNN remarca que este video también fue una producción de Prince Ea.

Conclusión

Este video sí expone a una mujer siendo expulsada de un avión por negarse a sentarse con una persona que no muestra su carné de vacunación. Sin embargo, no es un caso real, solo una actuación para una película. Las personas que protagonizan el clip son actores. La mujer con atuendo azul es una actriz llamada Diana Winter. Por ello, calificamos la publicación como engañosa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.