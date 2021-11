Es falso que la empresa estatal AeroPerú se haya vendido en 19 millones de dólares

En redes sociales, circula una imagen que afirma que la aerolínea estatal AeroPerú fue vendida en 19 millones de dólares durante su proceso de privatización en el Gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, menciona que el actual presidente del Perú, Pedro Castillo, quiere vender el avión presidencial en 60 millones de dólares.

Sin embargo, esta información es falsa. De acuerdo con diversos informes de la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001, presidida por el fallecido excongresista Javier Diez Canseco, el 72,1% de las acciones de AeroPerú fueron vendidas a AeroMéxico por 23,1 millones de dólares.

Sobre la privatización de Aeroperú

La publicación de Facebook indica que la aerolínea de bandera AeroPerú “valía US$ 2,300 millones” y fue vendida en “US$ 19 millones”. Sin embargo, este cálculo resulta incorrecto. En agosto de 2001, el Congreso de la República conformó una Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001 (CIDEF), presidida por el desaparecido exparlamentario Javier Diez Canseco.

Hacia junio de 2002, la Comisión presentó su Informe Final de Investigación, en cual trataron diversos casos, como el proceso de privatización de la empresa estatal AeroPerú. Ahí se menciona que, a principio de la década de 1990, la aerolínea nacional fundada en 1973 “sufría un caos administrativo, económico y financiero con pérdidas de más de US$ 2 millones mensuales, producto de las malas gestiones que tuvo”. A raíz de ello, se optó por lo que el informe llama “una venta apresurada de la empresa”.

La determinación del precio base estuvo a cargo de la Consultora Hansem & Holm. Esta concluyó en 1992 que el valor aproximado de AeroPerú “estaba entre los 45 y 55 millones de dólares”. Asimismo, el documento señala que “los activos físicos estaba valorizados en US$ 25 millones de dólares y las rutas valían entre US$ 20 y US$ 30 millones de dólares”. Aun sumando esa cifra, no se alcanza la suma de “US$ 2,300 millones” que sugiere la publicación viral.

Por otra parte, el Informe Especial de Investigación que la CIDEF dedicó al caso de AeroPerú, con fecha de enero de 2002, precisó que el 1 de marzo de 1993 se suscribió el Contrato de Transferencia de Acciones. Este corresponde a la venta del 72,1% de las acciones de AeroPerú a un precio de US$ 23 101 615 a Aerovías México S.A., Serminco S.A. y Dora Amelia Zapata López Aliaga de Papini. Esta cifra es US$ 4 millones mayor a la mencionada por el usuario de Facebook.

No obstante, el referido informe denunció que, mediante el D. L. 25953 el Estado peruano asumió las deudas de AeroPerú. Indicó que, en 1996, se determinó que dicho monto ascendía al equivalente de US$ 91 515 875, “casi cuatro veces el precio que pagó Aeroméxico por el 72% de las acciones de AeroPerú”.

¿El precio del avión presidencial es de “US$ 60 millones”?

La publicación viral afirma que el presidente desea vender la aeronave a 60 millones de dólares, “tres veces más que todo AeroPerú”. No obstante, durante el balance de sus 100 días de Gobierno, Pedro Castillo no especificó ningún precio tentativo. “Venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y educación de los niños y niñas del Perú”, declaró el mandatario.

El Boeing 737-528 fue adquirido en 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori, por un costo de 25 millones de dólares, según reveló en 2007 el entonces congresista Santiago Fujimori. A su vez, cuando el fenecido exmandatario Alan García intentó subastarlo en el año 2007, durante su segundo Gobierno, un informe de Proinversión estableció un precio base de venta de US$ 15 798 100. Ha pasado más de una década desde entonces.

Finalmente, intentamos comunicarnos con el usuario de Facebook que difundió la imagen viral. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Conclusión

La publicación que afirma que la aerolínea de bandera AeroPerú fue vendida en 19 millones de dólares es falsa. En 1993, esta empresa estatal, valorizada entre US$ 45 y 55 millones, fue vendida en un 72,1% por 23,1 millones de dólares.

Con respecto al avión presidencial, este fue valorizado en 15 millones de dólares en el año 2007. Sin embargo, durante el anuncio de su venta, el mandatario Pedro Castillo no especificó cuál sería el nuevo precio. Por lo tanto, calificamos esta publicación viral como falsa.

