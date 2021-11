Es falso que Putin se haya referido a la “ideología de género” en entrevista con la NBC

Con la frase “Vladimir Putin destroza la ideología de género”, se ha difundido un vídeo de 4:57 minutos en el que, supuestamente, el presidente ruso habría hecho declaraciones en contra de la educación con enfoque de género en las escuelas. A su vez, otros internautas compartieron una imagen en la que se lee parte de las presuntas declaraciones de Putin.

Sin embargo, estas declaraciones atribuidas a Vladimir Putin son falsas. La traducción al español del video no corresponde al mensaje en el idioma original.

Publicaciones en Facebook en las que atribuyen declaraciones apócrifas al presidente de Rusia, Vladímir Putin. FOTO: Composición Verificador

Origen e historia del bulo recurrente

A través de una búsqueda inversa, Verificador conoció que el video muestra una parte de la entrevista realizada por la periodista Megyn Kelly en San Petersburgo el 3 de junio del 2017. Dos días después, el portal Kremlin —repositorio de la presidencia de Rusia en la que se almacenan todas las entrevistas y declaraciones públicas hechas por Putin durante sus mandatos— publicó la transcripción completa del encuentro.

A lo largo del texto, el mandatario ruso no hizo ninguna declaración en referencia a la ideología de género. Las interrogantes de Kelly abordaron, sobre todo, la presunta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses del año 2016.

Extractos de esta conversación fueron utilizadas para tergiversar, a través del subtitulado, las declaraciones que hizo Putin y crear un video con una traducción apócrifa, que fue subida a la plataforma de YouTube, en octubre del 2017.

Dos años después, el 11 de mayo de 2019, esta fraudulenta traducción fue compartida en Facebook por la página Ideología De Género No Va. Este posteo ha sido compartido año tras año, generando nuevos bulos y desinformación en las redes sociales, los cuales otros fact-checkers han ido desmintiendo, como Maldita.es, Animal Político y ColombiaCheck.

Declaraciones reales de la entrevista a Putin

En los primeros minutos del video, según la traducción apócrifa, Putin dice: “Hay una ridícula ley en Inglaterra que prohíbe a los médicos llamar ‘madres’ a las embarazadas para no ofender a las mujeres que se sienten hombres. Una minoría con disforia imponiéndose por encima de todos nosotros”.

Sin embargo, según una verificación de Chequeado, lo que el mandatario ruso dice realmente es: “No estoy diciendo que fuimos nosotros, nosotros no interferimos [N. de R.:en las elecciones de los Estados Unidos]. Pero si alguien influye en alguna manera, o intenta influir, o de alguna manera participa de esos procesos [electorales], los Estados Unidos no tiene por qué estar ofendido. Ustedes interfieren todo el tiempo”.

De acuerdo a la versión oficial depositada en Kremlin, la traducción sería: “Por lo tanto, si alguien, y no digo que seamos nosotros (no interferimos), si alguien influye de alguna manera o intenta influir o participa de alguna manera en estos procesos, entonces Estados Unidos no tiene nada de qué ofenderse. ¿Quién esta hablando? ¿Quién se ofende porque estamos interfiriendo? Ustedes mismos interfieren todo el tiempo”.

Otra prueba de la manipulación desinformativa que observó Verificador es que en el primer minuto de la grabación, conforme a la traducción del bulo, Putin hace una analogía entre la identidad de género con su supuesta autopercepción como el mejor presidente del mundo. Y en el último minuto del video, se repite el mismo extracto de la entrevista con un subtitulado diferente, en el que hace otra comparación, pero esta vez con las personas con trastornos alimenticios.

Putin y los derechos de la comunidad LGTBI+

No obstante, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional publicado en el año 2020, en Rusia se han presentado casos de “discriminación y persecución de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexual (LGBTI) con el apoyo del Estado”.

En la reunión anual del Club de Discusión Valdai en el balneario de Sochi en el Mar Negro, conforme a lo informado por varios de medios comunicación internacional (1,2,3,4), Putin mencionó que Rusia debía seguir sus propios valores y tradiciones, y mantenerse alejado de los “disturbios socioculturales” en Occidente porque tienen un “punto de vista diferente”.

Putin también señaló que la idea de que a un niño se le diga que puede convertirse en niña, y viceversa, es algo monstruoso y “al borde de un crimen contra la humanidad”, según el Washington Post.

Conclusión

Es falso que Putin se haya declarado sobre la ideología de género durante una entrevista con la periodista de la NBC News Megyn Kelly, el año 2017. El subtitulado que presenta el video viralizado en redes sociales es fraudulento. La conversación real giro en torno a las supuestas injerencias del Gobierno ruso en las elecciones presidenciales del 2016, a favor de la campaña de Donald Trump.

