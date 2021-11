A través de TikTok y Facebook, circula una entrevista del presidente de Colombia, Iván Duque, en la que una periodista le pregunta “por qué no se vacuna”. Como respuesta, el mandatario indica que quiere ver “más colombianos vacunados” y que “llegará el momento en que lo haga”.

El material se ha viralizado en los últimos días como si se tratara de una declaración del presente. Sin embargo, esto es falso. La entrevista ha sido sacada de contexto, ya que corresponde al 26 de abril de 2021, cuando en Colombia todavía se estaba inmunizando a mayores de 60 años. De igual modo, entre junio y julio, Iván Duque sí se vacunó.

Foto: captura en Facebook

El video viral, que cuenta con 1,4 millones de reproducciones en TikTok, presenta el siguiente intercambio de palabras entre el presidente de Colombia y la periodista Vicky Dávila:

“VD: Presidente, ¿por qué no se vacuna? Vacúnese (...) El país lo tiene a usted de presidente, necesitamos como país que usted esté bien, que no le pase nada.

ID: Le voy a decir una cosa. En las conversaciones que yo he tenido con el ministro Fernando [Ruiz Gómez], cuando diseñamos el plan de vacunación, hay un mensaje que era muy importante: que fuéramos cumpliendo las etapas con los grupos de la población altamente expuestos. Ya hemos avanzado mucho en eso. El ministro me ha insistido mucho en que ahora que viene la etapa 3 lo haga. Yo, la verdad, es que quiero ver más colombianos vacunados, quiero ver el plan creciendo como debe crecer y llegará el momento en que lo haga. Eso sí, me he cuidado bastante.”

Luego, Duque argumenta que la mayoría de presidentes que se han vacunado se encuentran en los “segmentos de mayor exposición” porque tienen entre 60 y 70 años.

La entrevista fue transmitida en abril de 2021

Verificador de La República realizó una búsqueda por palabras clave en YouTube, a fin de ubicar el contexto en el que Iván Duque realizó tales declaraciones. Detectamos que la referida entrevista fue subida el 28 de abril de 2021 en el canal de la Revista Semana. Esto se puede comprobar al revisar el minuto 57.40 de la transmisión, en el momento que inicia el diálogo previamente expuesto.

Sin embargo, la misma revista compartió el fragmento en cuestión en su página de Facebook dos días antes, el 26 de abril.

En el portal web del Ministerio de Salud de Colombia se puede comprobar que, en aquella fecha, el país todavía se encontraba en la fase 2, iniciada el 8 de marzo de 2021. Esa etapa comprendía a la población entre 60 y 79 años de edad, así como diversos profesionales vinculados al rubro de la salud.

Iván Duque sí está vacunado

Según informó la agencia Reuters, el último 13 de junio el mandatario colombiano recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en un contexto en que las cifras de muertes y contagios en Colombia eran muy altas.

De igual modo, el 4 de julio de este año, Duque fue inoculado con la segunda dosis, como se puede ver en un video transmitido en su página oficial de Facebook.

PUEDES VER: Es engañoso el post que vincula los desmayos de futbolistas con la vacunación

Conclusión

Son falsas las publicaciones que sacan de contexto una entrevista del presidente de Colombia para afirmar que, en la actualidad, todavía no se ha vacunado. Pero la entrevista viralizada sí es real, solo que corresponde al 26 de abril de 2021 e Iván Duque se vacunó entre junio y julio. Por lo tanto, calificamos los posteos como falsos.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet