Es engañoso el post que vincula los desmayos de futbolistas con la vacunación

En Facebook, usuarios exponen un video en el que aparecen tres jugadores de equipos distintos desmayándose en campos deportivos. “Atletas vacunados”, se anuncia en la descripción de la publicación, que a la fecha presenta más de 400 compartidos y 1.800 reproducciones.

Este posteo se difundió el último 9 de noviembre; sin embargo, su contenido es engañoso.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

El desmayo del futbolista Eriksen no fue causado por la vacuna

A partir del segundo 42, se observa el desvanecimiento de Christian Dannemann Eriksen, un futbolista danés que juega como centrocampista en el Inter de Milán. El hecho ocurrió el 12 de junio de 2021 en pleno partido contra Finlandia, en el marco de la Eurocopa 2020.

Desmayo de Eriksen. Foto: captura en Youtube.

Sin embargo, en comunicación con Rai Sport, el 13 de junio, el director ejecutivo del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, declaró que el futbolista “no tenía COVID-19 y tampoco estaba vacunado”.

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, alegó en una conferencia de prensa que el centrocampista sufrió un paro cardíaco. Asimismo, Piero Volpi, médico del Inter de Milán, sostuvo a The Associated Press que él jamás se había contagiado del nuevo coronavirus ni presentaba alguna condición médica delicada.

El 18 de junio, la Federación Danesa de Fútbol informó mediante Twitter que Eriksen fue dado de alta del hospital Rigshospitalet. Asimismo, envió en el comunicado esta declaración del jugador: “Gracias por la gran cantidad de saludos, ha sido increíble ver y sentir. La operación fue bien, y estoy bien dadas las circunstancias”.

El desmayo de Dembelé señala que la causa fue una baja presión leve, según reportes oficiales

Al inicio del video viral, aparece otro desmayo de otro jugador. En este video se muestra que se trata de Moussa Dembélé, el delantero francés del Atlético de Madrid. El 23 de marzo de este año, el jugador se desvaneció durante el entrenamiento, realizado en Majadahonda, Madrid.

Desmayo de Dembelé. Foto: captura en Twitter / El partidazo de COPE.

Como informó Clarín, según el Atlético, el desmayo del jugador se trató de una baja de presión y que Dembélé pudo retirarse de la práctica manejando su propio auto. “El jugador se ha retirado del entrenamiento. El delantero francés se encuentra en observación, sus constantes vitales son absolutamente normales y queda pendiente de evolución”, indicó ese mismo día el Atlético.

Una similar información la dio otro medio deportivo en España: “@MDembele_10 ha sufrido un desmayo en el entrenamiento de esta tarde. Según ha informado el @Atleti, ha sufrido una bajada tensional leve. Está en observación, sus constantes vitales son normales. Pendiente de evolución”.

El futbolista contrajo COVID-19, de acuerdo a un comunicado del Atlético, publicado el 4 febrero de 2021. “Nuestro jugador @MDembele_10 ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de @LaLiga”, escribió en Twitter.

El 26 de marzo, Dembelé publicó en Twitter una foto en el que se ve sonriente en el campo deportivo. “De vuelta a eso. Cara sonriente con boca abierta! Más miedo que daño. Gracias por sus cálidos mensajes y su atención”, escribió. Asimismo, el 13 de abril, Atlético tuiteó: “¡Buenas noticias! @MDembele_10 se ejercitó con el grupo en la sesión de este martes”.

A la fecha, la causa del desmayo de Agüero vincula a un problema cardiológico. El caso se encuentra en evaluación

Asimismo, desde el segundo 29 del video viral aparece otro desplome. En este caso se trata del delantero argentino Sergio “Kun” Agüero, jugador del Fútbol Club Barcelona, como vemos en este clip de La Nación. El 30 de octubre de 2021, durante el partido contra el Alávez en Barcelona, él se tendió en el césped, luego de tocarse el pecho con la mano.

Desmayo del Kun. Foto: captura en Youtube / La Nación.

No obstante, ese mismo día, el FC Barcelona emitió un comunicado en Twitter indicando: “Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”.

Esa misma fecha, El País reportó, según información de fuentes cercanas al futbolista, que el argentino sufrió una arritmia —un trastorno de la frecuencia cardíaca que puede no suponer ningún peligro, pero también puede ser indicio de otros problemas cardíacos—.

Al día siguiente, el FC Barcelona tuiteó: “El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”.

Cabe resaltar que el pasado 21 de enero de este año el jugador tuiteó que había contraído el nuevo coronavirus: “Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme”.

No obstante, Agüero se encontraba a favor de la vacunación contra la COVID-19, incluso exhortó a la “todas las personas de 12 años o más para que vayan a vacunarse”, según un video del Departamento de Salud de Catalunya.

Asimismo, el último 12 de noviembre de 2021, el futbolista escribió en Twitter: “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”.

Conclusión

El video sí muestra el desvanecimiento de los futbolistas Erikson, Agüero y Dembelé en el campo deportivo.

No obstante, el desmayo del primero no fue causado por la vacuna y, además, él no se había vacunado. En el caso de los últimos jugadores, al momento, los comunicados oficiales difundidos no vincularon los desmayos con la vacunación. Erikson y Dembelé superaron el incidente, pero Agüero aún se encuentra en tratamiento.

En consecuencia, calificamos lo que se señala del video como engañoso.

