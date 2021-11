En Facebook se difunde un video que se titula “Bebés pandémicos” y expone, supuestamente, en los primeros minutos, a una bebé “transhumana” sentada con una mirada atenta. La publicación indica que esta menor presenta una postura y morfología diferente debido a que fue “víctima” de una madre que recibió la vacuna.

El posteo concentra más de 1.400 compartidos y 10.000 reproducciones en la red social. Sin embargo, lo que se describe del video es falso.

La bebé se encuentra sano y no está vinculado a la vacuna

Mediante una búsqueda en Google, hallamos que esta grabación del bebé —expuesto por el video viral— fue compartido originalmente por la usuaria @larasaadeddine1 en TikTok en julio de 2021. En la descripción se lee: “¡Rêve 2 días de edad en la UCIN (Unidad de cuidados intensivos neonatales en Estados Unidos) con menos de 2 kg puede levantar la cabeza y mirarme!”.

Este clip expone una voz en off que en español dice que los bebés nacidos en esta pandemia son diferentes. No obstante, en ningún momento se escucha decir que la pequeña es “extraña” o presenta anormalidad a causas de la inmunización. El material ni siquiera menciona a las vacunas —autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19—.

Al revisar esta cuenta, encontramos otro video en el que la usuaria se presenta como la madre de esta pequeña y desmiente que esté enferma o presente una anormalidad a causa de la vacuna.

“No es cierto. No hay nada relacionado con la vacuna (...) mi bebé está completamente sana. No tomé la vacuna cuando estaba embarazada de ella porque no estaba disponible para mí en ese momento”, dijo. Agregó que le habría gustado recibir la vacuna en su etapa de gestación.

Así también, la mujer exhortó a sus seguidores a que compartan el material donde aclara la situación porque no quiere difundir información falsa sobre las vacunas ni que las personas piensen que su hija presenta alguna alteración genética.

Por otro lado, la voz en off —descrito líneas arriba— ha sido compartido en junio de 2021 en otra cuenta de TikTok llamada “pandemic babies” y la autora del audio es la usuaria “loveandpositiveenerg”.

La página también expone videos de otros bebés —que aparecen en el video viral en Facebook—. Estos clips presentan la misma voz en off, pero en ninguna parte se habla de que estos bebés son “transhumanos” ni que presentan una “morfología” diferente a causa de las vacunas.

Voz en off. Foto: captura en Tik Tok.

Además, a la fecha, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a las gestantes a vacunarse porque considera a la vacuna una “herramienta fundamental para proteger a las futuras madres durante la pandemia”.

“La OPS recomienda que todas las mujeres embarazadas, después del primer trimestre de gestación, así como las que están amamantando, reciban la vacuna COVID-19”, dijo Carissa F. Etienne, directora de la OPS, en una conferencia de prensa de septiembre de este año.

Origen del bulo

A través de una búsqueda con la herramienta de Who Posted What?, detectamos que este video que circula en Facebook fue empleado por La Quinta Columna a modo de ejemplo de las supuestas consecuencias de la vacunación en madres embarazadas.

Quinta Columna. Foto: captura en web Bestnewshere.

El fundador de esta página, que difunde información falsa sobre vacunas y la COVID-19, es Ricardo Delgado. Él sostiene que los menores de edad —que aparecen en el clip— se ven “raros” y “extraños” porque supuestamente la vacuna contiene grafeno, una afirmación que Verificador ha desmentido anteriormente (1 y 2).

Conclusión

La bebé expuesta en el video de Facebook no es “transhumana” a consecuencia de la vacuna contra la COVID-19. La madre de la menor de edad aseveró que su hija está completamente sana y que ella no ha recibido la vacuna durante su etapa de gestación. Por ello, calificamos lo que se dice del video como falso.

