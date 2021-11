Video viral en Facebook contiene afirmaciones falsas sobre la gripe y las estelas de condensación

Usuarios de Facebook compartieron una transmisión en vivo de 27 minutos en la que una mujer emitió información falsa sobre las vacunas contra la COVID-19, las estelas de condensación y la prevalencia de la gripe en el 2020, año en que comenzó la pandemia del coronavirus.

“Este año, dicen los expertos, que la gripe viene virulenta (…) pero no se ponen a pensar que la virulencia viene por los efectos de la ‘cacuna’ (vacuna), que se ha demostrado que lleva grafeno”, dice la protagonista del clip, publicado el 27 de setiembre. El post ha sido compartido más de 1.000 veces, alcanzó 427 comentarios y 677 reacciones de los internautas.

Publicación viral en la que una mujer vierte información falsa sobre las vacunas y datos del virus de la gripe. FOTO: Captura de Facebook.

Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. Las vacunas no contienen grafeno, la gripe no desapareció el año 2020 y no existen los Chemtrails.

¿Chemtrails o estelas de condensación?

De acuerdo al portal web de National Geographic España, el término inglés Chemtrails es la unión de la abreviación de dos voces inglesas: “chemical” y “trail”, qué se traducen como “estela química”.

Algunas personas, como la interlocutora del video, denominan como Chemtrails a las estelas de condensación y aseguran que contienen productos químicos o de carácter biológico, cuyo objetivo es modificar el clima o provocar enfermedades.

Sin embargo, para una nota anterior, el físico y especialista en hidrometeorología Andreé Galdos explicó a Verificador que la formación de estas estelas obedece a un proceso físico (la condensación) en el que se da el cambio de fase de la materia de gas a líquido. Este rastro es particular de los aviones, pero Galdos aclaró que “cualquier otro vehículo aéreo” que tenga el mismo mecanismo de combustión puede generar estelas de condensación.

El meteorólogo precisó que cuando los aviones expulsan gases muy calientes se genera una diferencia de temperatura al tener contacto con una atmósfera con muy baja temperatura. “Esto, sumado a las condiciones de humedad y presión, provoca la condensación y por tanto la presencia de esas estelas en el cielo”, agregó Galdos.

La gripe no desapareció el año 2020

Este medio concluyó en una nota anterior, publicada en abril de 2021, que es engañoso afirmar que la gripe ha desaparecido. Distintos especialistas de la salud explicaron que el descenso en casos de gripe en el año 2020 estaba relacionado con las medidas de cuidado que se aplicaron contra la pandemia de la COVID-19.

En la revista Nature, el especialista en Salud Pública Nicola Jones mencionó que las medidas tomadas para controlar la pandemia del coronavirus están terminando con la mayoría de enfermedades respiratorias como la influenza y la gripe.

En esa misma línea, el investigador en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College de Londres, José Jimenes, tuiteó que en la baja incidencia de la gripe también están implicadas otras razones como la vacunación contra la influenza en el 2020.

Asimismo, en un artículo publicado en The Conversation, Jimenes expuso que “en algunos casos la infección por un virus hace que sea más difícil que esa persona pueda infectarse con otro virus durante un tiempo determinado”.

Las vacunas no contienen grafeno

Verificador publicó una nota en julio de este año en el que concluye que ninguna vacuna contra el SARS-Cov-2 contiene grafeno. La PhD en Ciencias Médicas y fundadora de cienciagenerika, Erika Castillo, señaló que el grafeno no era un componente de las vacunas que actualmente se aplican, lo cual puede comprobarse al revisar las fichas técnicas de las actuales vacunas como Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinopharm.

A su vez, para el investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares, en España, Diego Peña, el “grafeno no es soluble” y por ello un dispositivo con esta sustancia “no se podría inyectar en disolución”, relató a AFP Factual.

En esa misma línea, en un documento presentado en julio de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) negaron que la vacuna de Pfizer / BioNTech contenga “óxido de grafeno, un ingrediente supuestamente venenoso”.

Conclusión

Es falso que las vacunas tengan grafeno, las estelas de condensación sean Chemtrails que buscan modificar el clima y que la gripe haya desaparecido en el año 2020, como asegura una mujer en una transmisión en vivo de Facebook. Verificador ha desmentido, anteriormente, todos estos bulos en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

