El 4 de noviembre, luego de la ceremonia de juramentación de Avelino Guillén como ministro del Interior, empezó a circular una imagen donde se afirma que el ahora integrante del gabinete “rindió homenaje a los terroristas en el altar llamado El Ojo que Llora”.

La composición es difundida en diferentes páginas y grupos públicos de Facebook. Entre ellos: El Pollo Farsante - Beto Ortiz, que tiene más de 43.000 miembros; Coordinadora Republicana, con más de 25.900; Ventana Digital, con más de 34.500 seguidores y Guaripoleras, que llega a más de 13.700 personas.

La composición es compartida en múltiples páginas y grupos públicos de Facebook. Foto: captura de Facebook

De acuerdo con la imagen, la fuente de esta información proviene de un posteo realizado en el 2019 por una usuaria en el grupo público Soy Fujimorista por Gratitud y Convicción, el cual tiene actualmente más de 21.500 miembros.

En esa oportunidad, la fotografía donde aparece el actual titular de la cartera del Interior estuvo acompañada del texto: “El Sr. Avelino Guillén, exfiscal que denunció a Alberto Fujimori por 25 años, y los miembros de la bancada ‘liberal’ De Belaunde, Gino Costa, Lombardi, etc. rindiendo homenaje a los terroristas en el altar llamado El Ojo que Llora”.

Publicación realizada el 26 de enero de 2019 fue compartida más de 2.100 veces. Fuente: captura de Facebook

La fotografía pertenece al evento donde el partido Peruanos por el Kambio (PPK) realizó un compromiso con familiares víctimas de terrorismo

A través de la herramienta de análisis de imágenes TinEye, se encontró que el origen de la fotografía proviene de una noticia compartida el 30 de mayo de 2016 por el medio Perú21.

En la nota se informó que el partido del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK), se comprometió a “trabajar en conjunto con los familiares de las víctimas de la violencia terrorista y a respetar las leyes que defiendan y protejan los derechos humanos de llegar a ser gobierno”.

Asimismo, el medio indicó que la actividad realizada en el “monumento que recuerda a los peruanos asesinados por grupos terroristas”, El Ojo que Llora, tuvo como asistentes a representantes de PPK, como Gino Costa, Guido Lombardi, Inés Tello y Avelino Guillén.

Noticia publicada por Perú21 donde PPK se comprometió a construir una Comisión de Alto Nivel en la que participen las familias de las víctimas de terrorismo. Foto: Perú21

El Ojo que Llora es considerado como un lugar de memoria vinculado a graves violaciones a los derechos humanos por la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) cuenta con un portal web que muestra un mapa interactivo de lugares de memoria vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. En este mapa está considerado el “monumento” de El Ojo que Llora; es decir, no es un altar.

Monumento que honra y preserva la memoria de víctimas del terrorismo fue creado en el 2005. Foto: Unesco

Según la Unesco, El Ojo que Llora fue inaugurado el 28 de agosto de 2005 en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María. Fue construido para recordar a las víctimas del conflicto armado interno que sufrió el Perú entre los años 1980 y 2000.

Este monumento forma parte del proyecto La Alameda de la Memoria, que cuenta con un centro de visitantes y un museo donde se expone la muestra fotográfica Yuyanapaq.

La fotografía también se difundió en mayo, cuando Avelino Guillén formó parte del equipo técnico de Pedro Castillo durante su campaña presidencial

El 16 de mayo, en conversaciones con La República, el actual ministro del Interior informó que era uno de los integrantes del equipo técnico del entonces candidato presidencial Pedro Castillo.

“Confirmo que me he reunido personalmente con el candidato Pedro Castillo. Le he expresado mi respaldo a su candidatura presidencial porque considero que expresa el sentir de la gran mayoría de los peruanos”, dijo en esa oportunidad Avelino Guillén.

Días después, el 22 de mayo, empezó a circular la fotografía del actual titular de la cartera del interior en el evento frente al monumento. La imagen fue compartida 8.000 veces junto a un texto donde se aseguraba que esta autoridad se encontraba rindiendo homenaje a los terroristas en el “altar” llamado El Ojo que Llora.

Al respecto, este medio realizó una verificación donde determinó, a través de una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta Google Imágenes, que la foto tuvo su origen en el 2016. Puedes leer la nota completa al hacer clic aquí.

Conclusión

No es cierto que Avelino Guillén haya rendido homenaje a terroristas en un altar. La foto tuvo su origen en el 2016, durante un evento del partido PPK en el que realizaron un compromiso para trabajar con los familiares de las víctimas de violencia terrorista.

Asimismo, la Unesco ha catalogado a El Ojo que Llora como un monumento que honra y preserva la memoria de víctimas del terrorismo en el Perú desde el 2005. No es un altar.

Por otro lado, la fotografía compartida por Perú21 en mayo de 2016 fue usada también en mayo de 2021 para acusar al actual ministro del interior de rendir homenaje a terroristas. Este medio desmintió tal información en esa oportunidad.

