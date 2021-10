Es falso que no haya evidencias científicas de la COVID-19

Usuarios de Facebook compartieron un video de TikTok en el que una mujer española despotrica sobre el uso de las mascarillas y el proceso de vacunación en su país, tras afirmar que no existe evidencias de la COVID-19. “Ahora viene Sanidad [Ministerio de Sanidad de España] y confiesa, de una vez por todas, lo que todos ya sabíamos: que no hay evidencias del ‘bicho’”, expresó la desconocida en el clip.

La mujer continúa su perorata y dice: “no solamente no hay evidencia del ‘bicho’, sino que, encima no sabéis de ningún laboratorio que tenga evidencia del ‘bicho’”. Sin embargo, lo expresado por Sanidad ha sido tergiversado.

Video viral en que se afirma que Sanidad confesó que no existen evidencias de la COVID-19. FOTO: Captura de Facebook.

¿Qué dijo Sanidad?

Sanidad emitió un documento, en respuesta a una petición de información presentada por la Asociación Liberum y Biólogos por la Verdad el 22 de julio. En el escrito, la entidad manifiesta que “no dispone de cultivo de SARS-CoV-2 para ensayo y no tiene un registro de los laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento para ensayos”.

Sin embargo, el proceso de aislamiento demanda instalaciones y equipos especiales que permitan manipular agentes biológicos peligrosos. Es así que, tanto en España como en el resto del mundo, los encargados de realizar este proceso son los laboratorios de bioseguridad nivel 3, concebidos para trabajar con microorganismos del grupo de riesgo 3, según el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El neumólogo Ildauro Aguirre Sosa, en una nota anterior, explicó que es necesario realizar el cultivo de un virus en áreas con las medidas de bioseguridad pertinentes porque “hay riesgo de que puedan contagiarse si no se toman los cuidados necesarios”.

En España se aisló el coronavirus en los centros adscritos del Ministerio de Ciencia como el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII) y el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Así lo explicó la entidad española a Newtral.es

Evidencias de la existencia del virus de la COVID-19

En una artículo publicado días antes, Verificador presentó dos estudios que comprueban científicamente la existencia del coronavirus. El primero fue publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine el 2 de febrero del 2020. Este estudio identificó el virus del SARS-CoV-2 en tres muestras de lavado broncoalveolar del Hospital Wuhan Jinyintan recolectadas el 30 de diciembre de 2019.

La segunda investigación, publicada el 3 de febrero del 2020 en la revista internacional Nature, estudió un paciente con COVID-19 del Hospital Central de Wuhan. Según el artículo, el análisis del genoma viral reveló que este nuevo virus presenta “89,1% de similitud de nucleótidos” con los SRAS, el cual se había hallado en murciélagos en China.

A su vez, existen fotografías del virus las cuales fueron presentadas en distintos estudios como el artículo “Arquitectura viral de SARS-CoV-2 con pico posterior a la fusión revelada por Cryo-EM”, publicado en el sitio Biorxiv y “Virus SARS-CoV-2 ¿Qué se sabe al momento?”, realizado por el del Instituto Nacional de Pediatría de México.

Imagen del virus del SARS-Cov-2. FOTO: Captura de pantalla.

Conclusión

Es falso que no haya evidencias del virus de la COVID-19, como asegura una mujer en un video de TikTok viralizado en Facebook. Existen distintos estudios científicos y fotografías que evidencian la existencia del SARS-Cov-2. Además, el Ministerio de Sanidad no concluyó que el virus no exista, solo informó que sus establecimientos no tenían el virus aislado. Este procedimiento solo se hace en laboratorios de bioseguridad de Nivel 3.

