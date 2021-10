Es falso que la COVID-19 es una “enfermedad inventada”, como se afirma en un video

A través de un video, Marcelo Martínez desliza que la COVID-19 es una “enfermedad inventada” porque el SARS-CoV-2 “nunca ha sido demostrado científicamente”. “El virus no existe. El SARS-CoV-2 no fue aislado ni secuenciado”, precisó en el clip, que concentra más de 400 compartidos y 2.800 reproducciones en Facebook.

Indica también que esto fue confirmado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Salud de Irlanda.

Esta publicación circula desde abril de 2021. Sin embargo, lo que se informa es falso.

La existencia del virus de la COVID-19 ha sido demostrado científicamente

Un estudio, publicado el 2 de febrero de 2020 en The New England Journal of Medicine, revista médica con sistema de revisión por pares, indica que “recolectaron tres muestras (en pacientes) de lavado broncoalveolar del Hospital Wuhan Jinyintan el 30 de diciembre de 2019″ y en los tres “se identificó” el SARS-CoV-2.

Se sostiene que el aislamiento del denominado ‘2019-nCoV’ de las muestras clínicas fue realizado “con células epiteliales de las vías respiratorias humanas y líneas celulares Vero E6 y Huh-7′”.

“Se obtuvieron dos secuencias de coronavirus casi completas a partir del líquido de lavado broncoalveolar (un procedimiento) y se obtuvo una secuencia completa de un virus aislado de un paciente. Las secuencias del genoma completo de los tres nuevos coronavirus se enviaron a Gisaid y tienen una identidad de secuencia de nucleótidos del 86,9% con un genoma de CoV similar al SARS de murciélago publicado anteriormente”, señala.

Otra investigación del 3 de febrero del año anterior, alojada en Nature, una revista internacional semanal que publica proyectos revisados por pares, estudió un paciente del Hospital Central de Wuhan, que ingresó el 26 de diciembre de 2019 mientras experimentaba la COVID-19.

Esta sostiene: “La secuenciación del ARN metagenómico de una muestra de líquido de lavado broncoalveolar del paciente identificó una nueva cepa de virus ARN de la familia Coronaviridae, que se designa aquí como coronavirus ‘WH-Human 1′ (o 2019-nCoV’)”.

Según la investigación, el análisis del genoma viral reveló que este nuevo virus presenta “89,1% de similitud de nucleótidos” con los SRAS, el cual se había hallado en murciélagos en China.

Asimismo, como se determinó en un artículo anterior de Verificador, la guía de la Organización Mundial de Salud (OMS) señala: “El agente etiológico responsable del grupo de casos de neumonía detectados en Wuhan ha sido identificado como un nuevo betacoronavirus (de la misma familia que el SARS-CoV y el MERS-CoV) mediante la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) de virus cultivados o directamente de muestras recibidas de diversos pacientes con neumonía”.

Esta institución de salud notificó el 11 de febrero de 2020 que “la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se denominará COVID-19″. Y, a la fecha, el nuevo coronavirus ha producido más de 240 000 000 de casos de contagio y 4 000 000 muertes a nivel mundial, según el registro de Johns Hopkins Medicine.

Sobre los CDC y el Ministerio de Salud de Irlanda y la supuesta confirmación de que el SARS-CoV-2 no existe

En el video, Martínez afirma que estas instituciones negaron el aislamiento del virus, pero no dice cómo o en qué contexto.

No obstante, en redes sociales, cibernautas utilizaron un documento de los CDC de julio de 2020 para asegurar que esta entidad, supuestamente, concluyó que el SARS-CoV “no ha sido aislado”. Sin embargo, el informe fue malinterpretado, tal y como se determinó en Verificador en setiembre del 2020.

Aislar un virus no es lo mismo que cuantificarlo. En dicho escrito se señala que no se dispone del aislamiento del “virus cuantificado”, el cual significa que, en ese entonces, no se había determinado “la concentración exacta del virus aislado”.

Uno de los objetivos del documento era “desarrollar e implementar una metodología de diagnóstico sólida para su uso en entornos de laboratorio de salud pública sin tener disponible material de virus”.

Además, desde el 5 de mayo de 2020, los CDC informan que el SARS-CoV-2 se aisló y se encontraba disponible para la investigación de la comunidad científica y médica.

Por otro lado, en enero de 2021, circuló un video en el que una experiodista afirmaba que el Servicio de Salud (HSE, por sus siglas en inglés) —que depende del Ministerio de Salud de Irlanda— “admitió” que este virus no existe, en una respuesta a su solicitud de información abierta. Sin embargo, esto fue desmentido por este medio.

En la respuesta de esta entidad de salud no se negó la existencia del virus, sino que el registro, tal como lo ha había solicitado la mujer, no se encuentra disponible.

Pero, ¿cuál era la solicitud? Ella requería “un registro que describa el aislamiento del virus SARS-CoV-2, tomado directamente de un paciente sintomático con COVID-19 y que esa prueba no esté mezclada o combinada con otro material genético (por ejemplo, células de monos o células cancerosas)”.

Sin embargo, ese tipo de pedido es científicamente imposible. Expertos y artículos científicos coinciden en que los virus son organismo acelulares y requieren de células para activarse y para aislarlos se recolectan muestras de los pacientes, que se deben de cultivar en otras células.

Finalmente, el médico genetista Martínez ha difundido distintas informaciones falsas sobre la pandemia de la COVID-19 y vacunas, las cuales fueron desmentidas por este medio y por otros fact-checking como Maldita, AFP Factual y Chequeado.

Conclusión

Existen estudios científicos que prueban la existencia del virus de la COVID-19, además de haber sido aislado y secuenciado. Por ello, calificamos lo que se dice en el video como falso.

