Es falso que frase anticomunista pertenezca al fallecido papa Juan Pablo II

En Facebook, se hizo viral una fotografía de Karol Józef Wojtyla junto a la frase: “El Comunismo no debería de existir; es una ideología intrínsecamente perversa, todo lo destruye y corrompe”. Según la composición visual, el autor de esa expresión sería el papa Juan Pablo II, quien fue soberano de la Ciudad del Vaticano durante 27 años.

El posteo fue publicado el 4 de octubre y compartido por 284 usuarios. Sin embargo, el texto no pertenece al papa canonizado.

Posteo viralizado en la que aparece el papa Juan Pablo II y una frase apócrifa atribuida a él. FOTO: Captura de Facebook.

¿Quién es el autor de la frase?

Verificador corroboró, mediante una revisión de fuentes escritas, que el autor de la frase en cuestión es el papa 259 de la Iglesia católica, Pío XI. El papa italiano estampó la frase: “El comunismo es una ideología intrínsecamente perversa” en su 28° encíclica, en la que condena el marxismo y el comunismo ateo.

En palabras de Pío XI, el objetivo de su encíclica era contraponer “la luminosa doctrina de la Iglesia” a “los principios y los métodos de acción del comunismo ateo”. Para el sumo pontífice, la civilización cristiana era la única que podía librarse de ese “satánico azote” y “desarrollarse mejor para el verdadero bienestar de la sociedad humana”.

El 24 de mayo, el monseñor Rafael Escudero López-Brea envió una carta, como obispo prelado de Moyobamba, a la presidencia de la República, en el marco de la segunda elección presidencial 2021.

En la carta, el clérigo citó la frase de Pío XI, y aseguró que su intención era “orientar a los fieles, según la doctrina social de la Iglesia, sobre cómo juzgar a la hora de emitir el voto”. “Ya el Papa Pío XI, en el año 1937, advertía que el comunismo es un sistema filosófico, político, social y económico ‘intrínsecamente perverso’, contrario a la fe cristiana”, escribió el obispo.

¿Qué decía Juan Pablo II sobre el comunismo?

Enrique Suárez-Iñiguez, en su artículo Las ideas políticas de Juan Pablo II, menciona que el papa “elaboró una política diplomática que cambió radicalmente la tradicional política del Vaticano”.

Suárez detalla que el ex sumo pontífice, en su primer viaje a México, criticó la Teología de la Liberación —corriente teológica cristiana nacida en América Latina consideraba subversiva porque tenía sus bases en el marxismo—, argumentando que la labor de los sacerdotes era otra: la establecida en los Evangelios.

No obstante, el actuar del santificado ex papa no recae en atacar o adjetivar el comunismo porque lo consideraba una ideología muerta, según contó a ACI Prensa el monseñor Szczepan Wesoły. “El comunismo estaba muerto, por eso, su primer mensaje cuando fue elegido Papa fue ‘no tengan miedo’”, dijo el arzobispo de Dragonara y antiguo amigo de Karol Wojtyla.

Suárez coincide con Wesoly y menciona que para el Papa, el socialismo era malo porque “había cancelado las libertades y en particular la libertad de creer y practicar la fe”. y porque había cometido un “error antropológico”. Es decir, “no comprender la naturaleza humana al cancelar la individualidad y someterla a la colectividad”, agrega el politólogo.

El enfoque de Juan Pablo II se mantiene cuando critica el capitalismo en su encíclica Centesimus Annus, en la que apunta que es “inaceptable la afirmación de que la derrota del socialismo deja al capitalismo como único modelo de organización económica”. “Hay que romper las barreras y los monopolios que colocan a tantos pueblos al margen del desarrollo, y asegurar a todos —individuos y naciones— las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo”, escribió el papa.

Conclusión

Es falso que la frase “el comunismo es una ideología intrínsecamente perversa” sea de autoría de Juan Pablo II, como afirma un viral en Facebook. El autor de dicha frase fue el papa italiano Pío XI, quien la escribió en su 28° encíclica en la que arremetía contra el comunismo ateo.

Por el contrario, Juan Pablo II no adjetivó al comunismo porque lo consideraba una ideología a la que solo el miedo podía mantenerla con vida. Por eso, en sus discursos llamaba a no tener miedo y a formar una “civilización de amor”.

