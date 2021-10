Es falso que se haya designado S/ 57.000 por integrante de delegación FIL Guadalajara 2021

El exministro de Cultura Ciro Gálvez afirmó, el 12 de octubre, en una entrevista para Willax que por cada escritor enviado a la Feria del Libro (FIL) Guadalajara 2021, programada para fines de noviembre, el Estado preveía gastar S/ 57.000.

El también excandidato presidencial por el partido Renacimiento Unido Nacional (Runa) contó que decidió excluir a los escritores Renato Cisneros, Katya Adaui, Jorge Eslava, Cronwell Jara, Karina Pacheco, Gabriela Wiener, la historiadora Carmen McEvoy, entre otros; de la Feria de Guadalajara porque ellos pueden costear el viaje por su cuenta.

“Había que darles oportunidad a los escritores emergentes del interior del país. Estos señores son gente muy ilustre, yo los respeto y reconozco su calidad, pero que vayan con sus recursos propios, que no estén sacando S/ 57.000 al Estado peruano por cada persona que va allá”, señaló Gálvez.

Sin embargo, no es cierto que por cada escritor de la delegación que viajará a la FIL de Guadalajara el Estado haya presupuestado S/ 57.000.

El Ministerio de Cultura publicó un comunicado, al día siguiente, y señaló que el promedio estimado para cubrir los gastos de cada uno de los 66 integrantes de la delegación (ver lista aquí) es de S/ 6.000.

“El presupuesto promedio estimado para cubrir los gastos de cada uno de los integrantes de la Delegación Oficial para su participación en el evento que corresponde al Ministerio de Cultura asciende a S/ 6.000. Este monto podría variar en función del tipo de cambio y disponibilidad de pasajes aéreos”, se lee en la misiva, que añade que todos los gastos que genere la participación de Perú en la FIL Guadalajara serán publicados.

No obstante, el comunicado indica, primero, que “mediante Resolución Ministerial n.° 270-2021-DM/MC, emitida el último 7 de octubre del 2021, se publicó la lista final que contiene los nombres de las 66 personas que integran la Delegación Oficial Peruana que representará a la República del Perú en la 35a Feria Internacional del Libro de Guadalajara”.

En comunicación PerúCheck, Santiago Alfaro, exdirector general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, quien ocupaba ese cargo cuando se decidió excluir a los siete escritores, confirmó que el gasto promedio era de alrededor de S/ 6.000 por invitado.

En ese sentido, detalló que ese monto “cubría los pasajes, el seguro de viaje, la movilidad interna, algunos materiales de bioseguridad y refrigerios”. “El costo mayor son los pasajes (ida y vuelta); el hotel lo pone la organización”, precisó.

Según manifestó, la decisión de Ciro Gálvez de excluir a escritores ya invitados retrasó la compra de los pasajes, por lo que ahora el Estado tendrá que gastar mucho más en su participación como país invitado de honor de la FIL Guadalajara.

“En julio ya teníamos los nombres. (...) Los S/ 6.000 era (el costo) hasta mediados de setiembre, pero ya estamos a mediados de octubre. En todo este tiempo, los pasajes se han encarecido”, comentó.

Consultado por este medio, el extitular de Cultura respondió que dijo que el monto por integrante de la delegación era de S/ 57.000 porque esa cifra derivó por el mismo Ministerio de Cultura. “Según está en el presupuesto (del Mincul) que es de acceso público, para esa delegación estaba presupuestado S/ 4 200 000. Dividiendo ese número entre 60 o 65 escritores que conformaban la delegación, se calcula más o menos esa cantidad (S/ 57.000)”, manifestó Gálvez.

La cifra más cercana comentada por Gálvez forma parte de la Resolución Ministerial n.º 000195-2021-DM/MC. El documento precisa que “existe presupuesto sin certificar (...) por S/ 3 872 715, monto que sería suficiente para cubrir los gastos indicados por la Dirección del Libro y la Lectura de S/ 400.000″.

Cabe anotar que la cifra de S/ 400.000 dividida entre los 66 integrantes de la delegación peruana que participará en la FIL de Guadalajara da como resultado aproximadamente S/ 6.000 por cada uno.

El cambio en la lista

Alfaro describió el proceso para que Perú fuera país invitado en la FIL Guadalajara. Indicó este toma dos años, en el cual primero se expresa una intención por parte del organizador de la feria internacional por tener un país invitado. Luego, se inician las coordinaciones, como la línea gráfica, la programación, las actividades complementarias, la construcción del stand, etc. Para ello, se tiene que firmar un convenio. En este caso, dijo, la delegación tenía que estar definida para julio.

“No fue por un calendario electoral. Se decidió así, porque es el tiempo prudencial para que en noviembre todo esté listo. Por eso se dio a conocer la delegación en esas fechas, pero coincidió con un cambio de Gobierno y el nuevo titular hizo observaciones que, inicialmente, motivaron un cambio en los criterios para una ampliación con representantes de la literatura oral, que eran provenientes de pueblos indígenas”, explicó.

El exfuncionario expresó que el grupo de trabajo encargado de estas coordinaciones y él consideraron que dicha ampliación iba a fortalecer la delegación, además de cubrir regiones que faltaban. “El 46% de los miembros de la delegación eran de regiones, pero cuando estaba por firmarse esa resolución ministerial, el ministro (Gálvez) cambió de opinión y quiso excluir a los que ya habían participado en ferias internacionales”, anotó.

Subrayó que se pudo haber optado por otro camino, como la ampliación, medida que se le propuso. “Eso era mejor para la institución y para la imagen del Perú. Debe quedar claro que la responsabilidad es del exministro, él hizo una instrucción por escrito, envió un memorándum, una acción que no es regular. Normalmente, los ministros no escriben instrucciones“, acotó.

¿Consecuencias?

El exdirector general de Industrias Culturales y Artes afirmó que la exclusión de un grupo de escritores tiene consecuencias en la programación, “porque ya se sabía a qué instituciones iban a ir esas personas, las fechas”. Sostuvo que esa decisión afectará las próximas invitaciones para participar de eventos similares, ya que no se cumplió el compromiso previo y se encarecen los costos para la organización.

Como señala el referido comunicado del Ministerio de Cultura, el costo por integrante de la delegación sería de S/ 6.000, pero este monto “podría variar en función del tipo de cambio y disponibilidad de pasajes aéreos”. Además, anunciaron que una vez finalizado el evento se informará sobre los gastos realizados.

En tanto, para Alfaro, “esta feria era la coronación de un proceso” que inició en el 2014 con la participación del Perú en la FIL de Bogotá y, luego, en 2018 en la feria de Santiago de Chile. “Si Perú tenía una participación exitosa (en la FIL de Guadalajara), era probable que nos inviten a más ferias. No puedes cambiar de opinión, repentinamente, con una programación aprobada”, cuestionó.

Finalmente, manifestó que “México esperaba autores internacionales”, puesto que es la feria más importante de ese país. “Estaban esperando a los que son más conocidos, no es que sean mejores o peores, son los que han logrado entrar a otros mercados por distintas razones. Si llegan personas que no son conocidas internacionalmente, no va a tener el rebote que se esperaba, y se trata de una organización privada”, resaltó.

Conclusión

El Ministerio de Cultura y un exfuncionario de esta institución, quien cumplía sus funciones en el momento que se tomó la decisión de excluir a algunos escritores de la delegación peruana para la FIL Guadalajara, han indicado que el presupuesto por participante era de S/ 6.000 y no de S/ 57.000, como dijo el exministro Ciro Gálvez. En conclusión, es falsa la afirmación del también excandidato presidencial.

