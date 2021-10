En Facebook, desde el 8 de octubre de 2021 circula una gráfica en la que se presentan los supuestos antecedentes de la primera ministra Mirtha Vásquez. En estos ‘precedentes’, se indica que ella “votó en contra de la ley antimonopolio”.

La publicación comprende más de 900 interacciones en la red social. También ha sido compartida en varios grupos de Facebook como Perú noticias y comentarios, Amigos de Yeni Vilcatoma, Nueva constitución 2022, entre otros.

Sin embargo, la información que emite es falsa. En el Parlamento, se votó dos veces por esta propuesta legislativa. En la primera, Vásquez, como congresista, votó a favor de esta ley, pero, en la segunda, como presidenta del Congreso de la República, no emitió ningún voto.

Publicación falsa. Foto: captura en Facebook.

El 23 de octubre de 2020, con 86 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención, el pleno del Congreso aprobó la llamada ley antimonopolio. Esta propuesta plantea “establecer un régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial para promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores”.

Esa fecha, Vásquez, quien era solo parlamentaria por Frente Amplio, votó a favor de la iniciativa legislativa, como se registró en la transmisión en vivo de la cuenta oficial de Facebook del Congreso. En ese entonces, Martín Vizcarra era el presidente de la República.

La propuesta fue observada por el Ejecutivo, por lo que, el 30 diciembre de ese año, se sometió nuevamente al voto en el Parlamento.

En ese tiempo, Vásquez ejercía el cargo de presidenta del Congreso, en la gestión de Francisco Sagasti como presidente interino. El día de la votación, el pleno estaba presidido por Luis Roel, segundo vicepresidente. La actual premier no emitió ningún voto, como consta en otra transmisión en vivo.

No obstante, con 91 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones el proyecto se aprobó en el Parlamento.

Mediante Twitter, Vásquez comentó que firmó la “autógrafa de la ley que establece el control previo de las operaciones de concentración empresarial”. “Sigamos avanzando hacia un país donde se frenen los monopolios y se garanticen los derechos de los consumidores. #LeyAntimonopolio”, escribió el 5 de enero de 2021.

Disposición. Foto: captura del Reglamento del Congreso.

En el reglamento del Congreso, se señala que “el Presidente tiene voto dirimente”, es decir, puede resolver un empate con su voto. También, se establece que “en el caso de que participe en el debate, cederá la presidencia a quien deba reemplazarlo, ocupando su escaño e interviniendo en las mismas condiciones que los demás congresistas”.

En diálogo con Verificador de La República, César Delgado, docente universitario en derecho constitucional y derecho parlamentario, sostuvo que “es potestativo del presidente del Congreso elegir si vota o no vota”.

Comentó que antes “la regla general era que los presidentes del Congreso no voten y solamente votan para dirimir” porque generalmente tenían un rol “imparcial y neutral”.

No obstante, dilucidó que “la práctica ha generado la posibilidad de que los presidentes voten” y que ello comenzó en la gestión de Víctor Isla y Ana María Solorzano, presidentes del Congreso en el Gobierno de Ollanta Humala. Ambos emitieron votos en votaciones ordinarias y, además, emplearon el voto dirimente.

“Es a partir de ahí que comienza una nueva práctica que consiste en que los presidentes del Congreso votan voluntariamente (y) facultativamente en la primera votación, y en la segunda, votan para dirimir. Esa práctica se ha iniciado a partir de Víctor Isla y de Ana Solorzano”, dijo.

Delgado precisó que “los presidentes tenían la costumbre de no votar”, pero que esto no era ni es un acto “antirreglamentario”. “Simplemente es una costumbre que ha cambiado a partir de Víctor Isla y Ana María Solorzano. Lo que ha cambiado es una costumbre y la costumbre también es una fuente de derecho. No solamente es el reglamento sino las prácticas, los precedentes, las costumbres, la jurisprudencia intraparlamentaria. Todos esos son fuentes de derecho parlamentario”, finalizó.

Este medio intentó comunicarse con la premier Vásquez, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Sobre la gráfica viral

En la gráfica indican también que Vásquez “se opuso” a otras propuestas de legislativas como la “devolución de la AFP y ONP”, la “ley del Fonavi” y la “ley antiusura bancaria” y “el CAS”. Estos escritos no son objetos de verificación por este artículo dado que son opiniones y no señalan un hecho concreto. No obstante, indagamos cómo votó la actual premier en el Parlamento sobre estos citados proyectos.

El 3 de abril de 2020, el Congreso dio luz verde al proyecto la ley que dispone el retiro, de forma voluntaria y extraordinaria, de hasta el 25% de fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). En esta votación, Vásquez, con el cargo de solo congresista, votó a favor (1).

Asimismo, el 2 de noviembre de ese año, el Pleno aprobó una ley que facultaba a los exaportantes de las AFP al retiro de hasta 17.200 soles de su cuenta de capitalización individual. La norma fue observada por el Ejecutivo. En este caso, ella había votado también a favor (1).

En el caso de la aprobación de la ley de la devolución de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), esta se realizó en dos fechas: el 25 de agosto y 2 de diciembre de 2020. En la primera, Vásquez era solo parlamentaria y se abstuvo (1). En la segunda, cuando ya fungía el cargo de presidenta del Congreso, ella no emitió ningún voto (1).

El 23 de abril de 2021 fue aprobada ley de los Fonavistas, que dispone la devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo. En ese entonces, Vásquez no votó (1).

La denominada ley antiusura, que establece topes mínimos y máximos a las tasas de interés bancario, fue aprobada el 30 de diciembre del 2020. La actual premier tampoco emitió algún voto(1).

La ley que elimina el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se sometió a votación en el Parlamento el 30 de diciembre de 2020 y el 4 de marzo de 2021. En ambos casos, Vásquez no votó (1 y 2).

Conclusión

En el Congreso se realizó la votación en dos fechas por la ley antimonopolio: 23 de octubre y 30 de diciembre de 2020. En la primera, Vásquez, como congresista, votó a favor de esta propuesta legislativa. En la segunda, ella no emitió ningún voto. En este último caso, ella era quien ejercía el cargo de presidenta del Congreso de la República.

