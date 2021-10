El video de unas mujeres que protestan en contra de la venta de un libro en una tienda de San Isidro viene circulando en redes sociales. En la grabación viralizada se observa que ambas compradoras reclaman por la presencia del libro escrito por el expresidente de la República Francisco Sagasti en la librería Book Vivant.

Según expresa una de las mujeres en el video, dicho reclamo se debe a que el exmandatario ayudó a los terroristas a ingresar a la Embajada de Japón —tomada por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en el año 1996—. En dicha grabación, señala:

“Gracias a él [a Francisco Sagasti] estamos como estamos [...] no se trata de libertad de expresión, ahora se trata de que son terroristas y Sagasti fue el que apoyó a que los terroristas entren a la Embajada de Japón y que ganen con fraude”.

Video grabado en librería de San Isidro se viralizó en redes sociales. Fuente: Twitter

Sin embargo, dicha afirmación es falsa.

Según informó Umberto Jara en la investigación periodística Secretos del túnel, Francisco Sagasti fue uno de los invitados a la ceremonia por el cumpleaños del emperador Akihito en la residencia del embajador de Japón en el Perú, el 17 de diciembre de 1996. En ese entonces, el expresidente Francisco Sagasti se desempeñaba como colaborador del diario Caretas, después de haber sido presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas y jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial.

Aquel martes en la noche, la agrupación terrorista MRTA tomó la residencia del embajador de Japón. A raíz de ello, más de quinientos participantes hombres se convirtieron en rehenes, uno de ellos, Francisco Sagasti. Sin embargo, a los tres días, un día viernes 20 de diciembre de 1996, fue liberado al igual que otros treinta rehenes.

Tras su liberación, Sagasti pidió a Néstor Cerpa, entonces cabecilla de la agrupación terrorista MRTA, que le firme un cartón. “Cerpa le escribió una dedicatoria ‘Para el Sr. Sagastegui con todo respeto’. Era un recurso de oficio periodístico para llevar a su redacción algún elemento del cautiverio”, se lee en Secretos del túnel.

Sin embargo, el entonces periodista no fue el único que se llevó un autógrafo de Cerpa, pues el resto de rehenes confundieron dicha acción y formaron una cola para hacer lo mismo. Según Jara, fueron unos quince rehenes los que acudieron a Cerpa para obtener una firma.

Sobre dicha acción, Sandro Fuentes, exsuperintendente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y también rehén, en una entrevista para la revista Caretas contó que él presenció el momento en el que Sagasti le pidió una firma a Cerpa. “Estuve allí cerca en ese momento y habían algunos otros rehenes en ese grupo que vieron lo que yo. Algunos de ellos eran y son muy vinculados a la opinión pública –pero como no les he pedido permiso no doy sus nombres– y eso no tuvo nada que ver con pedir un ´autógrafo´ ni cosa por el estilo [...] Lo que pasa es que Cerpa se autodenominaba ‘Comandante Huertas’ y Sagasti sostenía que era Néstor Cerpa, el violento secretario del sindicato de Cromotex”, declaró.

“Fírmeme este cartón para que conste que estuve aquí”, fueron las palabras de Francisco Sagasti a Néstor Cerpa al momento de su liberación, según declaraciones de Sandro Fuentes. Ese mismo día, dicho cartón fue entregado a Enrique Zileri, entonces director de Caretas. El 20 de diciembre, día de la liberación de Sagasti, la revista publicó la firma de Cerpa, confirmando que era él quien lideró dicho asalto.

PerúCheck consultó fuentes documentadas como el libro Secretos del Túnel del periodista Umberto Jara, El Comercio y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), que informan sobre la toma de la Embajada de Japón en el Perú por terroristas del MRTA, y ninguna de ellas menciona que Sagasti apoyó a los terroristas, como aseguró la señora del video viral.

Anteriormente, Francisco Sagasti ha sido víctima de diversos ataques en los cuales fue relacionado con agrupaciones terroristas. En julio de 2021, durante su período como presidente de la República, una supuesta fotografía de Francisco Sagasti junto a Abimael Guzmán circuló en redes sociales. PerúCheck verificó dicha imagen y descubrió que se trataba de una fotografía manipulada.

Por otro lado, en el mes de noviembre de 2020, horas antes de que Francisco Sagasti sea elegido como presidente interino, por medio de redes sociales circulaba una imagen que afirmaba que Sagasti pidió autógrafo a los cabecillas del MRTA en la toma de la residencia del embajador de Japón. Sin embargo, aunque Sagasti sí pidió la firma del terrorista Cerpa —como relatamos líneas arriba—, es falso que lo haya hecho como una muestra de apoyo al grupo subversivo. Así lo informó Verificador del diario La República, mediante un informe periodístico.

Toma de la residencia del embajador de Japón en Perú

El 17 de diciembre de 1996, cerca de catorce terroristas del MRTA ingresaron a la residencia del embajador de Japón en el Perú, ubicada en el distrito limeño San Isidro, mientras se celebraba un festejo por el cumpleaños del emperador Akihito, según informó el diario El Comercio.

Inicialmente se tomaron como rehenes a 800 personas, invitados a dicha ceremonia. Entre ellos se encontraban ministros y congresistas peruanos, diplomáticos extranjeros y funcionarios del Gobierno. Todos ellos fueron privados de su libertad aquel viernes. Sin embargo, fueron liberados de forma paulatina en los siguientes días, excepto 72 personas que permanecieron en cautiverio por cuatro meses.

De acuerdo al Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), el plan para rescatar a los rehenes provino del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual le encargó a Augusto Jaime Patiño, jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, la elaboración de aquel operativo. Asimismo, el oficial José Williams Zapata, actual congresista de la República, realizó el diseño del plan de operaciones y dirigió el grupo de los 13 comandos que intervinieron en la residencia.

Por encargo del entonces presidente Alberto Fujimori, el plan de inteligencia se planificó por separado y bajo el mando del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido desde las sombras por Vladimiro Montesinos.

“Las labores en esta especialidad estuvieron bajo la jefatura de Vladimiro Montesinos, quien encargó al entonces comandante EP Roberto Huamán Azcurra las labores de exploración de información, la construcción de la réplica de la residencia y la toma de fotografías y filmación del rescate. Al coronel EP Jesús Zamudio Aliaga, se le encargó la construcción de los túneles de ingreso a la residencia y la seguridad en las casas aledañas”, se lee en el texto.

El 22 de abril de 1997 se llevó a cabo el operativo Chavín de Huántar, el cual permitió el rescate de 71 rehenes, dejando a uno de ellos sin vida: el magistrado supremo Carlos Giusti Acuña. En dicho operativo también fallecieron los comandos Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez. En el caso de los miembros del MRTA, los 14 terroristas que tomaron la residencia fallecieron en el operativo.

En Perú no ganó el “fraude”

El 19 de julio del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de los procesos electorales en Perú, mediante la Resolución N.° 0750-2021-JN proclamó como ganador de la elección presidencial a la fórmula del partido Perú Libre, lista integrada por Pedro Castillo como presidente de la República, y por Dina Boluarte Zegarra como primera vicepresidenta de la República.

Sobre la transparencia y legalidad de dicho proceso electoral, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, enfatizó que en las elecciones generales no se detectaron indicios de fraude. A su vez, las misiones observadoras de diferentes organismos internacionales, como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos y la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, concluyeron que las elecciones generales fueron transparentes y democráticas.

Conclusión

Es falso que el expresidente de la República “apoyó a terroristas” para que ingresen a la residencia del embajador de Japón en Perú, como indica un video viral. PerúCheck consultó diversas fuentes documentadas sobre la toma de la residencia del embajador de Japón en Perú por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y ninguna de ellas informó sobre lo mencionado en el video viralizado.

Fact-checking elaborado por Valeria Coca para la alianza PerúCheck.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.