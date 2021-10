El 12 de octubre, durante una entrevista en el programa Hablemos claro, de Exitosa Noticias, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, dio información acerca de la situación actual de la inseguridad ciudadana y el rol de la Policía Nacional en este tema.

“El tema de inseguridad ciudadana tiene un nivel de 81,7%, todos nos sentimos inseguros y la confianza en la PNP (Policía Nacional del Perú) está en 27,4%”. Luis Barranzuela

Sin embargo, de acuerdo a información del INEI, utilizada por la PNP en sus informes, la confianza en esta institución era del 19%.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta de manera semestral un informe sobre la Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. El último fue publicado en junio de 2020 con datos de octubre de 2019 a marzo de 2020.

El informe técnico lleva el nombre de “Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, semestre: octubre 2019 - marzo 2020″.

Los datos de este documento provienen de la sección Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). El tamaño de muestra es de 36.000 viviendas.

La confianza de la población en las instituciones del país es encabezada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con un porcentaje de 55,1% y es el único que supera la valla del 50%.

Luego le sigue la Iglesia Católica con 46,4% y el Ministerio de Educación con 36,6%. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú cuenta con un 19% de confianza por parte de la población.

Evolución de confianza en las instituciones del país. Fuente: INEI (2020)

En el caso de la población que no confía en una institución, el porcentaje más alto lo tienen los Partidos Políticos con 93,4% de desconfianza; el segundo el Congreso de la República, con 91,2%; y tercer lugar, con 82,3%, el Poder Judicial.

La Policía Nacional del Perú tiene un porcentaje de 78,8% de población que no confía en esta institución, un porcentaje menor en 0,9% respecto al periodo anterior, en el que tuvo un porcentaje de 79,7%.

Esta información también ha sido utilizada por la cartera del Interior y autoridades de la PNP en el documento “Bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú”, presentado en el presente año 2021.

“Entre los periodos de agosto 2019-enero 2020, el 27,2% de la ciudadanía ha sido víctima de un hecho delictivo, el 85,9% se percibe inseguro y el 78,8% desconfía de la PNP (INEI 2020a, 2020b, 2020c)”, menciona.

Marleny Blancas de la Cruz, jefe de campo de la encuesta ENAHO de INEI, explicó a este medio que, debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19, no se ha realizado la publicación de una encuesta con datos más recientes, por lo que la más actual es la de junio del 2020.

La funcionaria, además, indicó que, si bien existe información recopilada por el INEI en 2021, esta aún no se encuentra en estado publicable. Señaló que aún falta trabajar en las bases de datos y que, al momento, no hay un resultado final definitivo. “Con esto de la pandemia no ha habido muchas publicaciones”, acotó.

PerúCheck se intentó comunicar con el ministro Luis Barranzuela o con algún vocero del Ministerio del Interior para consultar sobre la procedencia de la cifra que otorgaron. Sin embargo, hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.

Cifras pasadas

En el último informe sobre la Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones del año 2020, se encuentra la siguiente información sobre la confianza de la población respecto a la PNP.

En 2019, 20% de la población calificó a la institución como confiable, mientras que en el 2018 la cifra fue de 16,4%. Entre un año y otro hubo un aumento de 3,6%.

En el 2017, la cifra de confianza de la población respecto a la Policía Nacional del Perú fue de 19,1%. Este es el último año almacenado en la plataforma del INEI sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones.

¿Qué mide el nivel de confianza?

Respecto a las cifras otorgadas por el INEI sobre la confianza de la población hacia la Policía Nacional, el exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés explicó a PerúCheck que aquel indicador es importante para conocer “cuán bien se siente un ciudadano en recurrir ante la autoridad que lo puede y lo debe ayudar”.

Valdés señala que el nivel de confianza que la población le otorga a la PNP dependerá de la reacción de dicha institución ante la necesidad de un ciudadano. “La forma en que la Policía reaccione, ya sea en una comisaría, ya sea patrullero, ya sea en algún tipo de unidad especializada en algún tipo de crimen especializado, de eso va a depender (la confianza)”, manifestó.

Asimismo, el exviceministro se refirió a los factores que influyen en la falta de confianza de la población hacia la Policía Nacional. Según Valdés, una de las razones por las cuales un ciudadano no se siente cómodo acudiendo a un policía es porque tiene la impresión de que no recibirá la ayuda que requiere. “¿Por qué (los ciudadanos) no van a poner una denuncia? Porque sienten que los policías no los van a ayudar”, expresó.

Asimismo, el especialista en seguridad ciudadana señaló que esta confianza se puede recuperar si los policías mejoran sus relaciones humanas por medio del fortalecimiento de las “competencias suaves” como la empatía. “Hay capacidades que debe tener un policía. Por ejemplo, la empatía con el dolor ajeno, su vocación de servicio. Hay un listado de competencias suaves que pueden fortalecerse y trabajarse desde las escuelas”, detalló.

Valdés enfatizó que también es importante velar por el bienestar del personal policial, pues, de acuerdo a lo señalado por el exviceministro, este es un factor que influye en el desarrollo de la labor de los efectivos. “Si un policía no se siente atendido por su propia institución, lo proyecta en la atención de los ciudadanos”, mencionó.

Conclusión

Es falso que el 27,4% confíe en la PNP, como indicó el ministro Luis Barranzuela. De acuerdo a las últimas cifras del INEI, 19% de la población tiene confianza en la institución mencionada, mientras que 78,8% no confía.

La información proporcionada por el titular de la cartera tampoco coincide con los datos almacenados en el portal web del INEI sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones.

Fact-checking elaborado por la alianza PerúCheck.

