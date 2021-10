La Corte Superior de Justicia de Lima emitió, el 5 de octubre, una resolución que dispone las medidas adoptadas contra el exjefe de gabinete Guido Bellido, denunciado por actos de violencia psicológica. A fines de agosto, la parlamentaria de Avanza País Patricia Chirinos denunció al también congresista por haberla agredido verbalmente con comentarios ofensivos y sexistas.

El documento fue difundido por medios de comunicación, principalmente, nacionales y algunos internacionales, al día siguiente. Pero varios de estos, como Exitosa de Arequipa, Vía Televisión de la región San Martín, El Mercurio On-Line (Emol) de Chile, El Confidencial de España, entre otros, resaltaron que la resolución judicial, dictada por el decimoquinto Juzgado de Familia Especializado en Violencia Contra la Mujer, había dado orden de alejamiento de 300 metros a Bellido por pedido de la demandante.

Recopilación de titulares e información compartida en las redes sociales / Foto: composición PerúCheck

Sin embargo, es falso que la jueza Virginia Arroyo, a cargo del caso, haya dispuesto la medida de alejamiento contra el expresidente del Consejo de Ministros.

El fallo detalla el pedido de Chirinos, quien solicitó medidas de protección, entre ellas, la “prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima [Patricia Chirinos] u otro lugar que esta frecuente o acercarse a una distancia de 300 metros (orden de alejamiento)”.

No obstante, el juzgado resolvió no otorgar esa medida, como se lee en el documento. La resolución final fue conceder medidas de protección a favor de Chirinos “por actos de violencia psicológica en su agravio, en contra de Bellido Ugarte”. La resolución, que no hace mención a una orden de alejamiento, especifica que estas medidas son las siguientes:

“a) Prohibición por parte del denunciado Bellido Ugarte Guido de todo tipo de actos [de manera presencial o virtual] que impliquen violencia contra la mujer, en agravio de Chirinos Vegas Patricia en la modalidad de maltrato psicológico, tales como emitir comentarios fuera de contexto o inapropiados, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad psíquica y emocional, ya sea en la esfera pública o privada (...), bajo el apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia (...)”.

Asimismo, dispone que el exjefe de Gabinete sea evaluado y sometido a una “una terapia psicológica individual”, de forma obligatoria, “en el centro de salud de valor estatal más cercano a su domicilio, debiendo reportar al Juzgado el resultado de la misma”. La demandante también deberá llevar terapia psicológica individual.

El 12 de octubre, Chirinos informó en Canal N que su pedido de una orden de alejamiento de 300 metros contra Bellido no fue acogida por la jueza del caso. “Me han dado medidas de protección personal, han mandado a Bellido a hacerse un tratamiento psiquiátrico obligatorio, pero lo que no me han dado son los 300 metros de alejamiento, de restricción de acercarse a mí, y eso es lo que vamos a apelar mañana”, declaró para Canal N.

Por tal motivo, señaló que apelará la decisión judicial que estableció las medidas por la agresión verbal sexista que el legislador de Perú Libre habría cometido contra ella durante los días en que se instaló el actual Parlamento, a fines de julio.

Por su parte, el abogado Luis Lamas Puccio indicó a PerúCheck que en este caso “hay un tema de fondo, que está siendo abordado por la jueza”, por tanto, “más allá de los aspectos meramente materiales, en términos de la distancia específica del alejamiento/acercamiento, lo que quedará claro es que el sr. Bellido no puede acercarse a la congresista”.

Sostuvo que si ambos parlamentarios deben asistir a una sesión en el Pleno del Congreso, “evidentemente, cada uno debe ocupar su curul, por eso no se trata de los metros que Bellido no pueda acercarse” —los cuales “deben estar dentro de lo racional”, teniendo en cuenta que compartirán espacios por su cargos—, sino que “lo importante es el mensaje”.

Consideró, en ese sentido, que “es posible y favorable que la jueza otorgue esa medida de alejamiento para evitar cualquier suspicacia sobre el particular”. Asimismo, dijo que Chirinos “está en su derecho de apelar y hacer lo que considere pertinente”.

Rectificación

Entre los medios mencionados que difundieron la información de que se había dictado una orden de alejamiento contra Bellido, algunos precisan que esta fue recogida de la agencia de noticias EFE. RPP también publicó la información de EFE, la cual ya fue corregida.

En diálogo con PerúCheck, desde la Agencia EFE confirmaron que la información era errónea y que se confundió el pedido de Chirinos como parte de la decisión final de la jueza. “El punto dos de la resolución [el otorgamiento de las medidas de protección] se interpretó clara y equivocadamente que también se había dispuesto la orden de alejamiento, pero no es así”, declaró el director de EFE en Perú, Álvaro Mellizo, a este medio.

Además, el periodista pidió extender las disculpas por difundir “una información que no es la correcta” y manifestó que la agencia de noticias se asegurará de “no volver a cometer este tipo de errores”.

Conclusión

Tras conocerse la resolución contra el ex jefe de Gabinete Guido Bellido por la denuncia de violencia psicológica en agravio de la congresista de Avanza País Patricia Chirinos, varios medios cayeron en el error de informar que, entre las medidas dispuestas, se le había otorgado una orden de alejamiento de 300 metros, solicitado por la demandante.

No obstante, el fallo solo dispuso medidas de protección como: la prohibición de emitir, de manera presencial o virtual, comentarios fuera de contexto, inapropiados o humillantes y tildaciones, en referencia a la parlamentaria. De lo contrario, será “denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento al mandato judicial”. En la resolución no se menciona la solicitud de la orden de alejamiento.

Por otra parte, Bellido y Chirinos deberán someterse a una evaluación y posterior tratamiento psicológico obligatorio, según el fallo judicial. La parlamentaria volverá a pedir la orden de alejamiento contra el también congresista.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.