“Te hicieron creer que con una PCR positiva tenías el coronavirus, que tenías COVID-19 aunque no tengas síntomas (...) Nunca te dijeron que la PCR amplificada a más de 22 ciclos es posible que dé positivo en un 80% o 90%”, se dice en un video que concentra más de 1.000 reproducciones en Facebook.

Además, en el clip, publicado el 30 de septiembre de 2021, se escucha afirmar que el empleo de las mascarillas puede producir “hipoxia o hipercapnia” a causa de la inhalación del dióxido de carbono.

Sin embargo, esta información es falsa.

Las pruebas PCR presentan una sensibilidad que supera el 70%, según estudios

Las PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es una de las pruebas usadas en casos de la COVID-19. Estas detectan el ARN del SARS-CoV-2.

El virólogo Ian Mackay, profesor adjunto adjunto de la Universidad de Queensland en Australia, explicó a Reuters que este test se realiza “una cierta cantidad de veces para detectar un virus”. Indica que, para identificar una pequeña cantidad de ADN viral, los profesionales de laboratorio ejecutan entre 40 a 50 ciclos, que pueden variar según el laboratorio y el kit de prueba.

Mackay señaló que este ciclo de umbral es “un punto específico en la prueba donde ocurre el resultado positivo”. Añadió que en ese “punto, la señal de fluorescencia de la prueba de PCR cruza un cierto umbral, que puede ser determinado por el usuario o el fabricante de la prueba”. El ciclo de umbral o CT se refiere al “número de ciclos necesarios para amplificar el ARN viral a un nivel detectable”, como lo define un artículo de India Today.

En un documento de la Public Health England, una agencia del Departamento de Salud del Reino Unido, se señala: “Un ensayo típico de RT-PCR (un subtipo de la PCR) tendrá un máximo de 40 ciclos térmicos. Cuanto menor sea el valor CT (ciclo de umbral ), mayor es la cantidad de material genético viral en la muestra”.

“Los valores bajos de CT probablemente indiquen enfermedad aguda y alta infectividad. Los valores altos de CT se pueden atribuir a varios escenarios clínicos en los que el riesgo de infectividad puede reducirse, pero la interpretación requiere un contexto clínico”, señala.

Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas, declaró para una verificación anterior que las PCR sirven para detectar la presencia del virus de la COVID-19 en el organismo. No obstante, aclaró que sus resultados no diagnostican si el paciente se halla en un estado grave o leve y si contagia o no.

La especialista, quien es fundadora de cienciagenerika, enfatiza que, en cualquier análisis en laboratorio, no bastan los resultados de las pruebas PCR para determinar el estado clínico porque esto debe ser complementado con otros procedimientos.

En un artículo de The Conversation, se resalta la importancia de tener claro los conceptos de sensibilidad, la cual es probabilidad de que una muestra positiva genere un resultado positivo, y la especificidad, que es la probabilidad de que una muestra negativa origine un resultado negativo.

La investigación sostiene que, de acuerdo a un estudio, alojado en la revista europea The BMJ, “se estima que su sensibilidad oscila entre el 70% y el 90% y su especificidad se sitúa por encima del 99,5%”. “Esto implica que prácticamente no se producen falsos positivos. Pero sí puede haber algún falso negativo”, concluye.

Además, otros estudios, publicados en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) y The Lancet, concuerdan en determinar que la sensibilidad y la especificidad de las PCR superan el 85% y 90%, respectivamente, como lo señalamos en Verificador (1 y 2).

Por otro lado, en artículos anteriores de este medio (1, 2, 3, 4 y 5), concluimos que el uso de las mascarillas no provocan hipoxia (ausencia de oxígeno) ni hipercapnia (retención de dióxido de carbono). Expertos coinciden en señalar que el oxígeno y el dióxido de carbono son moléculas de gas muy pequeñas que atraviesan el material de los tapabocas sin ningún inconveniente.

Conclusión

El estándar de los ciclos de amplificación de las PCR es 40, pero esto varía. Existen estudios que concluyen que la sensibilidad (probabilidad de que una muestra positiva genere un resultado positivo) de estos test supera el 70%. Estas pruebas solo detectan la presencia del virus de la COVID-19 en el organismo. Para un diagnóstico clínico del paciente, es necesario complementar con otras evaluaciones.

El uso de las mascarillas no provocan hipoxia ni hipercapnia. Por ello, calificamos lo que se dice sobre estos test y los tapabocas como falso.

