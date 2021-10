El JNE no ha “aprobado” un referéndum para reducir el sueldo a congresistas

A través de Facebook y WhatsApp, diversos usuarios han compartido un texto viral que afirma que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “aprobó la realización del referéndum para rebajar los sueldos y bonificaciones de los congresistas”. Según el mensaje, para cumplir el cometido se deben conseguir dos millones de firmas “en menos de seis meses”.

No obstante, se trata de una publicación falsa. El mencionado organismo electoral aclaró que no decide qué proceso de referéndum se lleva a cabo o no. De igual manera, el mensaje viralizado circula en internet, por lo menos, desde junio del 2018, según hallazgos de este medio.

La publicación, difundida en distintas redes sociales, versa lo siguiente:

“El Jurado Nacional de Elecciones aprobó la realización del referéndum para rebajar los sueldos y bonificaciones de los congresistas. Se deben recoger 2 000 000 de firmas para su validez, en menos de 6 meses. Se invita a todos los peruanos para que colaboremos con este propósito. Es la oportunidad de hacer que los congresistas trabajen por el pueblo y con un sueldo mínimo y sin gollerías. Por tu firma por un Perú sin comechados”.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el propio Jurado Nacional de Elecciones del Perú desmintió que hayan aprobado la realización de un supuesto referéndum para reducir el sueldo y las bonificaciones de los parlamentarios.

Según la aclaración, difundida el último 23 de setiembre, ”el JNE no aprueba, es decir, no decide cuáles son los procesos de referéndum que se realizan o no. Únicamente actúa dando trámite a las solicitudes presentadas en el caso de iniciativas ciudadanas, conforme a ley”.

La entidad también señaló que “tras consultar el sistema de trámites documentarios del JNE verificó que no se ha encontrado registro de ningún documento o solicitud relacionado al tema”.

Asimismo, Verificador de La República realizó una búsqueda por palabras clave vía WhoPostedWhat?, y hallamos que el mismo bulo circula en Facebook, por lo menos, desde el 4 de junio de 2018. El texto es el mismo y, ya desde entonces, los posteos advertían que se debía conseguir las firmas “en menos de seis meses”. Han pasado más de tres años.

PUEDES VER: Es falso que consumir Glutatión sirva para combatir los efectos adversos de las vacunas

De igual modo, en aquella época, el JNE se pronunció sobre el tema mediante su cuenta de Twitter. El organismo electoral aclaró que “no ha emitido resolución alguna que apruebe la realización de este mecanismo democrático”, e invocó a la ciudadanía a “no dejarse sorprender por inescrupulosos”.

Por otra parte, constatamos el Registro de venta de kit electoral para referéndum dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En la lista, la única iniciativa ciudadana similar a lo sostenido por la publicación viral es un proyecto de referéndum que data de octubre de 2015, promovido por Marco Antonio Cruz Chacaliaza.

Dicha propuesta no solo contempla la eliminación del “excesivo sueldo” de los parlamentarios, sino también de ministros y del presidente del Perú. Asimismo, incluye la incorporación de “nuevos requisitos para dichos cargos” y la modificación de los artículos 90°, 92°, 110°, 116° y 124° de la Constitución Política del Perú.

Conclusión

Es falso que el Jurado Nacional de Elecciones haya “aprobado” un referéndum para reducir el sueldo de los congresistas. La entidad precisó que no decide cuáles son los procesos de referéndum que se realizan o no. Además, el texto viralizado circula en redes sociales desde hace más de tres años. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.