Desde el 4 de octubre se viene difundiendo una publicación en Facebook en la que se asegura que el consorcio gasífero Camisea ya respondió al pedido de renegociación del contrato por la explotación y comercialización del gas natural que fue planteado por el ahora ex primer ministro Guido Bellido.

De acuerdo con la imagen del posteo, supuestamente el consorcio respondió que “está dispuesto a renegociar con el Estado peruano sobre el 70% de las utilidades”.

Publicación viral sobre Guido Bellido. Fuente: Facebook.

Sin embargo, es falso que el consorcio Camisea haya anunciado estar dispuesto a renegociar el contrato, además al Estado no le corresponden utilidades si no impuestos y regalías.

Desde la fecha en la que el expremier entregó el oficio para solicitar la renegociación del contrato con el consorcio Camisea —27 de septiembre— hasta la fecha de publicación del viral —4 de octubre— no se registraron noticias que informaran sobre una “renegociación de utilidades” por una cantidad de 70%.

Durante la reunión multisectorial el 3 de octubre con la Federación Provincial de Campesinos de La Convención Lares y Yanatile (FEPCACYL), el ex primer ministro Guido Bellido aseguró que “quieran o no, habrá la renegociación del gas de Camisea”, de acuerdo a La República.

Por otro lado, RPP informó también el 2 de octubre que la Presidencia del Consejo de Ministros —a cargo de Bellido en ese entonces— creó una comisión multisectorial para la renegociación del contrato del gas de Camisea.

En ninguno de estos casos hubo una posición del consorcio Camisea respecto al pedido de renegociación de Guido Bellido.

El 6 de octubre, dos días después de que empezara a circular este viral, el consorcio Camisea —integrado por las empresas PlusPetrol Perú Corporation, Hunt Oil Company of Perú LLC, TecPetrol del Perú SAC, SK Corporation, Sonatrach Perú Corporation SAC y Repsol Exploración Perú— respondió al pedido planteado en su momento por Bellido.

Mediante una carta, el consorcio respondió al oficio nº D000423-2021-PCM-DPCM entregado el 27 de septiembre por el ahora ex primer ministro en las oficinas de Pluspetrol, una de las empresas que es parte del consorcio.

Dicho documento, publicado por Gestión, está firmado por todas las empresas del consorcio, que sobre el pedido de renegociación señalaron: “Manifestamos nuestra mejor disposición a continuar contribuyendo al desarrollo del gas natural en el Perú en el marco irrestricto a los contratos celebrados y la ley aplicable”.

El Estado no recibe utilidades

Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, aclaró a PerúCheck que el término “utilidades” utilizado por el viral es equivocado: “utilidad es lo que se lleva el inversionista una vez que ha pagado impuestos, no corresponde hablar de eso”. “El Estado puede cobrar impuestos, regalías, tasas, pero no utilidades”, especificó.

Gamio explicó que la ganancia del Estado está compuesto por regalías e impuestos y la ganancia de la empresa es la utilidad con el ejemplo de lo que sucede en el Lote 88: “el Estado se queda con el 61,4% y la diferencia es lo que se lleva el inversionista por haber arriesgado en el Perú, esa diferencia es la utilidad”.

¿Qué porcentaje le corresponde al Estado?

El ex viceministro de Energía explicó que cada contrato maneja su propia economía. “En el Lote 88 el Estado obtiene el 61,4%, eso comprende, renta, regalías y otros tributos. En el Lote 56 el estimado de regalías e impuesto a la renta que recibe es el 39%”, dijo Gamio.

Asimismo, Gamio recordó que el Estado, solo en la región Cusco, obtuvo de Camisea 20.000 millones de soles en ingresos desde que comenzó la explotación del recurso: “Ha recibido 20.000 millones en 16 años, es importante analizar la calidad del gasto, porque si se tuviera prioridad con las personas, estoy seguro que Cusco sería región líder en Perú”.

Además, el especialista añadió que teniendo en cuenta que hay un lote exclusivo para el uso interno del país, “si hubiera mejoras en la masificación del gas, si se empezara a usar más gas metano que Diesel o GLP, ayudaría mucho a la economía peruana”, agregó Gamio.

Por ello, Pedro Gamio concluyó que el Estado debería administrar la suma importante de dinero que le deja la explotación del gas de Camisea.

Conclusión

Es falso que el Consorcio Camisea haya dicho que está dispuesto a renegociar el 70% de las utilidades como indica un viral circulando en redes sociales. En primer lugar, al Estado no le corresponde recibir utilidades, como aclaró el ex viceministro de Energía.

Además, el consorcio respondió a la solicitud del ex primer ministro el 6 de octubre, dos días después de que se realizó el posteo. En la carta del consorcio se indica que seguirán trabajando “en el marco irrestricto a los contratos celebrados y la ley aplicable”.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.