En redes sociales, circula una imagen que atribuye la siguiente declaración al abogado y político Fernán Altuve: “Pedro Castillo, Cerrón, Bellido, Bermejo son más inteligentes que toda la derecha junta, pues ellos ganaron y nosotros perdimos. Ya no j*damos más al Perú”.

Sin embargo, esto es falso. No se hallaron registros que corroboren que el abogado haya hecho una declaración de este tipo. De igual modo, Fernán Altuve aclaró que la citada frase no es suya. Aun así, la imagen ha sido compartida centenares de veces desde el último 20 de agosto y ha circulado en distintas publicaciones virales.

Verificador realizó una búsqueda por palabras clave, y no halló registros de que Fernán Altuve haya hecho la declaración que se le atribuye. Asimismo, nos comunicamos con el jurista y político, quien negó que la cita viralizada le corresponda.

“Esa frase entrecomillada no es mía”, declaró. “Yo he sostenido en una entrevista con Alfonso Baella que algo no ha hecho bien la derecha para que haya ganado Perú Libre, (además) con Beto Ortiz (he dicho) que la derecha no ha hecho una autocrítica. De ahí a lo referido por entre comillas no hay relación alguna”, concluyó.

Por otra parte, este medio detectó que el 19 de agosto, el día anterior a la difusión de la publicación viral, Altuve fue entrevistado por Phillip Butters para el programa televisivo Combutters. En dicha emisión, el jurista dio una declaración que guarda similitud con la frase difundida un día después. Por tanto, la cita atribuida se trataría de una interpretación personal.

“Hay que actuar con inteligencia. Lamentablemente, en muchos sectores de la derecha, del centro democrático peruano, no están actuando con el cerebro, sino con el hígado y eso no puede ser. Hay que actuar con la cabeza. Ya el robo electoral que ha existido es la demostración de no haber actuado con política, con sagacidad, con inteligencia y solamente de manera reactiva”, expuso Altuve.

Como se puede observar, la frase hace alusión a la “inteligencia” y al consecuente triunfo de Perú Libre en las elecciones –como resultado, según Fernán Altuve, de “no haber actuado con inteligencia” por parte de los representantes de la derecha.

En la misma entrevista, también hay un indicio de la frase “ellos deben gobernar”, que aparece en el texto que acompaña a la imagen viral. Sin embargo, el contexto fue tergiversado. Altuve había propuesto que los congresistas de oposición votarán “en abstención” a la confianza del gabinete dirigido por Bellido (actualmente lo preside Mirtha Vásquez) y afirmó:

“La abstención no significa a favor y no significa en contra. Significa: no voto por esto. ¿Este es el gabinete que el presidente quiere para gobernar? Gobierne usted, con su gabinete, a ver hasta dónde llega. Porque tampoco vamos a ser los que pisan el palito de una provocación”.

Cabe precisar que, contrario al “dejar gobernar” que sugiere la publicación viral, en anteriores ocasiones Fernán Altuve se ha manifestado a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, ha defendido la postura del no comprobado “fraude electoral” y ha opinado a favor de anular la segunda vuelta.

Conclusión

Es falsa la cita atribuida al abogado y político Fernán Altuve, en la que supuestamente declara que Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo “son más inteligentes que toda la derecha junta”. El jurista desmintió que esa frase sea suya, además, no se hallaron registros que dieran cuenta de la presunta declaración. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

