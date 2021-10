Es falso que Roque Benavides tenga una deuda tributaria de S/ 2.083 millones en octubre de 2021

“Si Roque Benavides pagara su deuda, Cajamarca tendría 250 colegios modernos” es la frase que resalta en la descripción de un posteo viralizado en Facebook. La imagen compartida muestra la foto del gerente de la minera Buenaventura con el texto “Roque Benavides tiene una deuda de S/ 2.083 millones”.

El viral también afirmó que Buenaventura lleva años declarando pérdidas. “Solo el año pasado (2019) declaró una pérdida de 68 millones dólares, por consiguiente, no estaría pagando los impuestos ni las regalías”, dice el texto que acompaña a la foto.

El bulo se ha propagado desde la última semana de setiembre, y hasta la fecha, ha alcanzado 1,3 millones de visualizaciones, 36.700 compartidos, 1.900 comentarios y 2.300 reacciones.

Publicación viralizada en el que se le atribuye una deuda tributaria a Roque Benavides. FOTO: Captura de Facebook.

Sin embargo, esta información es falsa. Actualmente, Roque Benavides no tiene deuda tributaria pendiente.

Origen del bulo

Originalmente, la imagen viralizada fue compartida el año 2020. En aquella ocasión, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. tenía una deuda de S/ 2.083 millones con el Estado y lideraba una lista de 158 grandes empresas que habían invocado la prescripción de sus deudas ━un total de 9.256 millones, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)━ en medio de un litigio con el Estado, lo cual fue informado por distintos medios de comunicación a nivel nacional.

En respuesta al viral del 2020, Buenaventura emitió un comunicado a través de su página web, en el que aseguraba que no tenía una deuda tributaria pendiente sino una “controversia tributaria” con la Sunat.

Según la empresa, en principio el monto de la deuda era de 373 millones de soles, que posteriormente ascendió a 2.083 millones por las sanciones e intereses.

Sin embargo, el 22 de setiembre, con cuatro votos, el Tribunal Constitucional (TC) falló en contra de la demanda de estas empresas, en las que también se encontraba Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica del Perú, Latam Airlines, Southern Perú, entre otras. En ese entonces, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, dijo “que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción”.

Lista de las principales empresas deudoras. Cuadro extraído de La República. FOTO: Captura de pantalla.

¿Roque Benavides tiene deudas tributarias?

Verificador revisó la información proporcionada por el portal de la Sunat y usó el número de RUC del actual presidente ejecutivo de Buenaventura. Según la consulta, a la fecha, Roque Benavides Ganoza no presenta omisiones tributarias reportadas.

Resultado de la consulta realizada en la plataforma web de la Sunat sobre las deudas de Roque Benavides. FOTO: Captura de pantalla.

Del mismo modo, este medio hizo la consulta sobre Buenaventura y, hasta hoy 6 de octubre, la compañía de minas tampoco posee deuda exigible a favor del Estado. Además, no tiene cobranza coactiva del programa Reactiva Perú.

Resultado de la consulta realizada en la plataforma web de la Sunat sobre las deudas de Buenaventura. FOTO: Captura de pantalla.

Buenaventura pagó su deuda en agosto

El 5 agosto de 2021, la Sunat informó que la Buenaventura canceló toda su deuda tributaria por más de 2.134 millones de soles. Este monto fue determinado en los procesos de fiscalización del impuesto a la renta realizada entre los años 2007 y 2010 por parte de la entidad.

Inicialmente, la compañía minera se acogió a un fraccionamiento, pero luego decidió pagar el total antes de que venciera el plazo de su primera cuota. Con ello, Sunat aseguró que quedó extinguida la totalidad de la deuda que tenía Buenaventura con el Estado.

¿Una persona natural podría estar obligada a pagar las deudas de una empresa?

La plataforma digital única del Estado peruano explica que una persona natural “ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal”. Mientras una persona jurídica es “una entidad conformada por una, dos o más personas que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de la empresa creada”.

Ambas pueden ejercer actividades económicas. Una persona natural actúa a título propio, en tanto, una persona jurídica lo hace a través de sus representantes legales. Estos no actúan a título personal, sino “como una entidad que tiene sus propios derechos y obligaciones, y que pueden suscribir contratos y ser representada judicial y extrajudicialmente”, menciona el portal.

En comunicación con Verificador, el abogado tributarista David Zamora detalló que “una persona natural, dueña de una empresa, es una persona independiente que simplemente ha aportado un capital y espera que en algún momento ese capital le rinda dividendos”.

El propietario de una empresa también puede ser el representante legal de esta, continúa Zamora, pero el rol que va a asumir es el de representarla ante terceros. “También puede administrarla, ser gerente o parte del directorio”, añadió el especialista.

En cuanto a las deudas que posee una persona jurídica, Zamora refiere que “no son deudas de sus accionistas o de sus representantes”. Por lo tanto, no están obligados a asumirla ni a pagarla. “Roque Benavides no va pagar una deuda de la minera, si la hubiera, porque no le toca, sino actuó con negligencia o con dolo”, aseveró el tributarista.

Sin embargo, Zamora aseveró que sí “existe una situación en donde el representante legal de la empresa podría tener la responsabilidad de asumir la deuda de esta”. “Si se ha administrado indebidamente y se ha omitido el pago de impuestos de forma dolosa, se aplica la responsabilidad solidaria”, apuntó el abogado.

“Esto implica que la administración (Sunat) como acreedora del tributo omitido, se lo puede cobrar a la persona jurídica o al representante legal que generó la omisión indebidamente”, aseguró Zamora. Pero para ello, la entidad tributaria “tiene que probar que efectivamente ha habido un dolo, una negligencia y además iniciarle un procedimiento al representante de imputación de responsabilidad solidaria”, aclaró.

Conclusión

Es falso que Roque Benavides tenga una deuda de 2.083 millones de soles con el Estado peruano. Según la información registrada en Sunat, actualmente Benavides no tiene deudas tributarias reportadas a la central de riesgo. A su vez, la compañía minera Buenaventura, a la que él representa, tampoco registra deuda coactiva pendiente.

