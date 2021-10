En Facebook, se hizo viral un video en el que un hombre identificado como Claudio Fonseca, supuesto psicólogo clínico y biologicista chileno, aseguró que 27 países europeos, a través del sistema EudraVigilance, habrían comprobado que todas las vacunas contra la COVID-19 son “sustancias nocivas”.

Fonseca, quien también se presentó como especialista en electricidad y electrónica, aseguró haber comprobado que “cinco dosis contenían óxido de grafeno”. Según él, “el grafeno es un buen conductor y transmisor de la energía electromagnética”, por lo cual increpó “¿no les suena raro eso y no lo pueden relacionar con las famosas antenas 5G?”.

El posteo, publicado el 27 de setiembre en su perfil de Facebook, alcanzó más de 19.000 reproducciones, 2.000 usuarios lo compartieron, superó los 470 comentarios y obtuvo la reacción positiva de 841 internautas.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. EudraVigilance solo hace referencia a presuntos efectos secundarios.

¿Qué es EudraVigilance?

Según el portal web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), EudraVigilance es un sistema de gestión y análisis de presuntas reacciones adversas a los medicamentos y fármacos autorizados en el Espacio Económico Europeo (EEE). EMA es la encargada de operar el sistema “en nombre de la red reguladora de medicamentos de la Unión Europea (UE)”, aclara el sitio.

Es así que el programa EudraVigilance hace el seguimiento de seguridad de las vacunas contra la COVID-19 en Europa. Sin embargo, el portal deja claro que la información que proporciona se refiere a “presuntos efectos secundarios”, y esta “no debe interpretarse como que el medicamento o el principio activo producen el efecto observado ni como que su uso no es seguro”, se lee en el sitio.

Es decir, EudraVigilance no informa sobre casos de muertes por la vacunación contra el coronavirus, y tampoco comprueba si un medicamento o vacuna es “una sustancia nociva”. Verificador, mediante una búsqueda con palabras claves en Google, no halló ningún reporte periodístico en algún medio digital o página web que relacione a EudraVigilance y el bulo.

¿Las vacunas son seguras?

En una nota publicada en Newtral el 29 de junio de 2021, la EMA indicó que en la Unión Europea mueren 12.000 personas a diario, pero “el hecho de que alguien muera después de ser vacunado no significa que la muerte haya sido causada por la vacuna contra la COVID-19″.

La EMA incluyó como un efecto secundario raro de la vacuna Oxford-AstraZeneca la formación de trombosis, tras reportarse casos de este padecimiento con la inmunización de esta vacuna. Sin embargo, el organismo europeo aseguró que las probabilidades de muerte eran de una en un millón.

Para una nota anterior, el neumólogo Ildauro Aguirre Sosa aseveró que “todas las vacunas, como cualquier medicamento, pueden tener efectos adversos, pero eso va más allá de la protección que genera”.

Por su parte, Alfredo Celis, presidente del comité de ética del Colegio Médico del Perú (CMP), sostuvo que las vacunas pasan por una serie de ensayos clínicos que están orientados a “demostrar rigurosamente cuánto de inmunidad produce, así como cuánto riesgo genera”. “Respuesta inmunológica y seguridad son los parámetros de evaluación de las vacunas”, agregó.

Otros bulos

El presunto psicólogo también aseguró que la realización masiva de las pruebas PCR tiene como fin el desarrollo de una supuesta agenda de conspiración 2030. Además, aseguró haber comprobado que “cinco dosis (de vacuna) contenían óxido de grafeno” y relacionó las propiedades de esta sustancia con las antenas de tecnología 5G.

A su vez, aseguró que las pruebas PCR se activan con una simple humareda o exposición al ambiente. “Métanlo a cualquier vaso de bebida, pásenlo, rósenlo pon cualquier tejido sucio, va a dar positivo”, relató.

En publicaciones anteriores (1,2,3,4,5,6,7,8), Verificador ha desmentido otros bulos relacionados a las pruebas PCR. Tanto la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), respaldan la eficacia de las pruebas PCR como método para detectar el SARS-CoV-2, virus que provoca la COVID-19.

Por otro lado, en una nota anterior, Verificador concluyó que las vacunas contra la COVID-19 no contienen grafeno. Para esa verificación, Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas y fundadora de cienciagenerika, señaló que el grafeno no es un componente de alguna vacuna que se aplique actualmente .

En esa misma línea, Diego Peña, investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares, en España, dijo a AFP Factual que el “grafeno no es soluble” y por ello un dispositivo con esta sustancia “no se podría inyectar en disolución”. En cuanto a la tecnología 5G, este medio ya ha desmontado varias desinformaciones (1,2,3,4,5,6).

Conclusión

Es falso que EudraVigilance haya constatado que las vacunas contra la COVID-19 sean nocivas. Este organismo europeo es un sistema de registro y análisis de presuntos efectos secundarios de cualquier medicamento o sustancia aprobados en la Unión Europea.

Verificador no halló ningún reporte relacionado con el bulo; por el contrario, constató que el portal de EudraVigilance advierte que la información que presenta sobre “presuntos efectos secundarios” no debe interpretarse como que el uso del medicamento o sustancia no sea segura.

