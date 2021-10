Es falso que el dólar subió a S/ 4,20 tras declaraciones de Bellido sobre Camisea

En redes sociales, una publicación aseguró que el dólar se “disparó a más de S/ 4,20″ luego de las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido, sobre “expropiaciones de empresas”, en alusión a su advertencia de nacionalizar el gas de Camisea si no se renegocia el reparto de utilidades.

Sin embargo, esta información es falsa. Al cierre del 27 de setiembre, fecha en que se difundió la publicación, el dólar se encontraba en S/ 4,123. Asimismo, el máximo histórico de la moneda norteamericana se dio el último 30 de setiembre, con S/ 4,133.

Publicación de Facebook sobre Guido Bellido.

Según la publicación de Facebook, el aumento del dólar se habría dado luego del domingo 26 de setiembre, cuando el presidente del Consejo de Ministros convocó a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para la renegociación el reparto de utilidades. “Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, concluyó Bellido en su cuenta de Twitter.

Verificador de La República revisó los reportes del Banco Central de Reserva del Perú y constató que, hasta la fecha, el dólar no ha llegado hasta los S/ 4,20, como sostuvo el posteo.

Por ejemplo, el lunes 27 de setiembre, fecha en que se difundió la imagen viral, el tipo de cambio venta cerró a S/ 4,123, según informó el BCRP vía Twitter. Esto supuso un alza en el precio del dólar frente al reporte anterior.

De igual manera, si bien la moneda estadounidense no ha llegado a la cifra de S/ 4,20, recientemente ha subido hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. El último 30 de setiembre, el Banco Central de Reserva informó que la divisa cerró en S/ 4,133. Hasta entonces, el dólar había estado subiendo cada día de manera consecutiva.

Por otra parte, la publicación indicó que “salieron del país” más de US$ 20.000 millones “a Ecuador, Colombia y Panamá”. Sin embargo, este medio no halló registros de la información referida. Los tres países citados sí aparecen en el enlace adjunto, que dirige a un artículo de RPP Noticias. Aun así, en el texto no se hizo mención al Perú ni a la cifra antes mencionada.

Conclusión

La publicación que afirma que el dólar superó los S/ 4,20 luego de las declaraciones de Guido Bellido sobre el gas de Camisea es falsa. A pesar de su aumento progresivo, la moneda estadounidense ha llegado hasta un máximo de S/ 4,133, correspondiente al último 30 de setiembre. Por lo tanto, calificamos esta información como falsa.

