En Facebook, se hizo viral una composición visual en la que aparece el exmandatario Alan García y un texto que dice: “Por culpa de Alan García pagamos el gas más caro del mundo”. A su vez, la imagen está acompañada de una descripción que asegura que el jefe de Estado habría licitado el GLP al Grupo Romero por 30 años y que esto se traducía en un monopolio total del gas.

Una de las publicaciones con mayor alcance, difundida desde el 25 de agosto, fue compartida 61.000 veces, comentada por más de 5.900 usuarios y generó la reacción de 10.000 internautas.

Publicación viral en el que se afirma que pagamos el gas más caro del mundo. FOTO: Captura de Facebook.

Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. Perú no tiene el gas más caro del mundo.

Actualmente, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) envasado en el Perú oscila entre 35 y 60 soles, según el portal Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Y Minería (Osinergmin). El precio más alto se registra en Cusco y el más barato en Lima.

Estos precios se reportan luego de que el Gobierno decidió regresar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Anterior a ello, el costo de este combustible superaba los 43 soles. El monto más alto se registró en Cusco.

En relación al bulo, el presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), Felipe Cantuarias, comentó a Verificador que “el mismo Osinergmin afirma que el precio del gas en el Perú es uno de los más bajos del mundo y el GLP es uno de los más baratos en Latinoamérica”.

“Lo que pasa que para comparar precio con precio, tienes que eliminar todos los subsidios. En Bolivia está subsidiado al 90% para todos, pero si tú le quitas el subsidio a Bolivia termina siendo más caro que en el Perú”, agregó Cantuarias.

Panorama de los precios del GLP en el mundo 2021

Según el portal Global Petrol Prices, el costo medio del GLP a nivel mundial es de 0,72 dólares americanos (US$) por litro. Sin embargo, estos precios varían sustancialmente en los países. “Como regla general, los países más ricos tienen precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan gas natural tienen precios significativamente más bajos”, se lee en el sitio.

Además, la web también aclara que estas diferencias se deben a los distintos impuestos y subsidios de cada país para este combustible. “Todos los países tienen acceso a los mismos precios del gas natural de los mercados internacionales, pero luego deciden imponer diferentes impuestos. Como resultado, el precio minorista del GLP es diferente”, explica.

En cuanto al gas natural doméstico, el precio medio mundial es de US$ 0,053 por kilovatios hora (kWh) para los usuarios domésticos y de US$ 0,045 dólares para los usuarios comerciales.

La data que presenta Global Petrol Prices es obtenida de fuentes gubernamentales oficiales, agencias reguladoras, compañías petroleras y principales medios de comunicación. En su sitio presenta una comparación de precios, recogidos desde el 28 de junio hasta el 27 de setiembre de 2021.

En cuanto al GLP, los países con los precios más altos son Suecia, Suiza, Grecia, Francia e Israel. En Suecia el valor medio de este producto fue de 1,34 dólares. El costo mínimo llegó a US$ 1,27 y el máximo a US$ 1,37. Mientras Suiza tiene un costo medio de 1,04 dólares. El precio mínimo fue de US$ 0,97 y el más alto de US$ 1,07.

Por su parte, Grecia tuvo un valor medio durante ese período. Con un costo mínimo de US$ 0,96 y un precio máximo de US$ 1,04. En cuanto a Francia, el coste medio fue de 1,02 dólares, con un mínimo de US$ 1,02 y un máximo de US$ 1,03 (el 09 agosto de 2021). El quinto país con los precios más altos es Israel. El valor promedio para este país fue de 0,98 dólares. El precio mínimo fue de US$ 0,92, y el máximo de US$ 1,03 (el 06 setiembre 2021).

En cuanto a los países con los precios más bajos, la lista la lidera Argelia con un valor medio de 0,07 dólares, seguido de Angola con 0,17 dólares y Arabia Saudita con 0,20 centavos de dólar. Mientras Perú está en el puesto 10 de los países con el precio más bajo del GLP. El valor medio de este producto en tierras peruanas es de 0,53 dólares, con un precio mínimo de US$ 0,46 y un máximo de US$ 0,57.

Comparación de precios del GLP, presentada por Global Petrol Prices, con datos obtenidos desde el 28 de junio al 27 de setiembre de 2021. FOTO: Captura de pantalla.

En referencia a los costos del GLP en Latinoamérica, este medio comparó el precio final al consumidor de los países de Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador, proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a través de su base de datos y publicaciones estadísticas (Cepalstat), obtenidos desde el año 2000 al 2020 y revisadas en febrero de 2021.

Según Cepalstat, el precio final del GLP (en dólares corrientes por kilogramo) en el Perú es de 1,14 dólares, ocupando el tercer lugar de los precios más caros de los países mencionados. La nación con el precio más alto es Uruguay con US$ 1,20, seguido de Chile con un costo último de US$ 1,52. Mientras que los países con los precios más bajos son Paraguay, Bolivia y Ecuador con US$ 0,80; US$ 0,33 y US$ 0,12 respectivamente.

¿El Grupo Romero tiene concesión de GLP?

En comunicación con Verificador, desde el Grupo Romero aseguraron que el consorcio “nunca ha tenido participación en la producción de gas natural ni de GLP”. No obstante, la empresa aclaró que es comercializadora desde hace nueve años. “Es decir, compra al por mayor al productor de GLP (Pluspetrol) y lo vende a granel o en balones, compitiendo con más de 120 marcas a nivel nacional”, apuntaron.

Asimismo, negaron que se haya dado “algún otro tipo de concesión durante el gobierno de Alan García que lleve a esta desinformación” o que existiera “alguna conversación del Poder Ejecutivo”. “No tendría sentido conversación alguna, ya que el gobierno sabe que el precio del gas se establece en el productor, que es en este caso Pluspetrol”, sentenciaron.

Por su parte, Cantuarias aseguró que estos bulos son leyendas urbanas para justificar la incapacidad del Gobierno. “Lo que pasa es que el Grupo Romero es el accionista mayoritario de Primax, pero Primax no tiene participación en la producción del GLP, sino que participa en el sector como envasador y distribuidor”, aclaró Cantuarias.

“Eso de que Alan concesionó el gas también es falso. El consorcio Camisea tiene altos estándares de reputación y la licitación se da mucho antes que el gobierno de Alan García”, añadió el también presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

¿Por qué aumentó el precio del balón de gas en Perú en 2021?

En una verificación anterior que realizamos, Cantuarias explicó que el aumento del precio del balón de gas se debía a dos factores. Primero, por la subida de la materia prima en el mercado internacional, regido por Mont Belvieu, “a causa del incremento de la demanda poscrisis pandémica”. Segundo, por la depreciación del sol en el tipo de cambio.

Cantuarias detalló que el Perú importa más del 25% del GLP que consume porque “los campos de Camisea ya no producen más GLP, y la demanda que ha ido creciendo se ha tenido que atender con importación”. Solo “el 75% del GLP que consumimos lo produce principalmente Camisea”, agregó.

En esa misma nota, Héctor Plate, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), aseveró que el incremento del balón de gas se debía a la negativa de aplicar el “precio verdadero de origen”. Según Plate, el costo del GLP producido en Perú es menor al que se comercializa y se importa, y debe responder a sus costos reales de producción. “No es razonable que el producto nacional sea sometido al precio del importado”, agregó.

FEPC: El precio del GLP disminuye

Tras la desazón de la población por el incremento en el precio del balón de gas, el Gobierno decidió regresar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y con ello amortiguar el costo de este combustible.

Sin embargo, el presidente del SPGL manifestó que esta fue una propuesta desde su gremio y que no debe considerarse como una medida permanente sino temporal. “Una vez que el precio del mercado se estabilice, el GLP debe salir otra vez del fondo y más bien enfocarse en el FISE (Fondo de Inclusión Social en Energía) para que el subsidio llegué verdaderamente a las familias vulnerables que son los que merecen este subsidio”, agregó.

Actualmente, con este retorno del GLP, se benefician absolutamente todos “incluso los más pudientes”, comenta Canturias. “Como lo habíamos anticipado, el precio ha bajado entre 11 a 13 soles, entonces ya se ha estabilizado el precio”, añadió.

¿Existe un convenio con Bolivia para que el gas boliviano se comercialice en el Perú?

El bulo también afirma que “los gobernadores de Moquegua, Tacna y Puno aceptaron que entre el gas boliviano a todo el Perú” tras una supuesta reunión con el vicepresidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), quien sería Gonzalo Saavedra.

Sin embargo, la Alianza PerúCheck desmintió esta desinformación en una nota publicada el 19 de agosto de este año. En ella, se advirtió que Saavedra dejó el cargo en noviembre del 2019 y que las últimas noticias sobre el ingreso del gas boliviano al sur peruano datan también del mismo año. A su vez, la nota explica al detalle que en ninguno de los portales oficiales de los órganos respectivos de cada país, se habla de una posible comercialización.

Conclusión

Es falso que el Perú tenga el gas “más caro del mundo”, como afirmó un post de Facebook. A nivel mundial, según la data de Global Petrol Prices, el Perú es uno de los países con el precio más bajo del GLP. A su vez, tras revisar los datos de Cepalstat, este medio corroboró que en la región, el precio del gas en el país está por debajo de Chile y Uruguay.

