Video viral contiene información falsa sobre la COVID-19 y el proceso de vacunación en Europa

En Facebook se hizo viral el extracto de una entrevista en la que una mujer proporciona una serie de cifras estadísticas epidemiológicas en relación con la COVID-19. Además, asegura que en Europa “han puesto 171 millones de dosis completas y se han reportado 12.000 muertes por efectos adversos de la vacuna”. Asimismo, afirmó “ha desaparecido efectivamente la gripe”.

La ponente afirma que en el mundo somos 7,8 billones de personas y que los contagiados por de COVID-19 han sido 172 500 000, de los cuales han fallecido 3 700 380.

“La letalidad es 2,14% (del número de personas que se contagian, número de personas que fallecen) y la tasa de mortalidad es 0,047% (de la cantidad total en el mundo, cantidad de muertos)”, expresa la entrevistada. El video, publicado el 3 de agosto, fue reproducido 208.000 veces, más de 16.000 usuarios lo compartieron, alcanzó 976 compartidos y logró que más de 2.900 internautas emitieran alguna reacción.

Sin embargo, hasta la fecha no se han confirmados muertes por efectos adversos de la vacuna contra la COVID-19

Corroboración de cifras

El Fondo de Población de la Naciones Unidas señala que la población mundial actual es de 7,875 millones, y no de 7,8 billones como aseguró la entrevistada en el video. Además, el sitio worldometers, que recoge los datos de las Naciones Unidas, presenta en tiempo real los nacimientos, muertes y crecimiento poblacional diarios.

Según las cifras proporcionadas por Google Noticias, el total de contagiados por coronavirus hasta el 3 de agosto (fecha del posteo) fue de 198 952 738 y el total de muertes fue de 4 237 014. Por su parte, según los números del Panel de Control de Coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de infectados era de 198 960 810 y el número de fallecidos fue de 4 238 033. Estas cifras tampoco concuerdan con lo dicho por la mujer en el video.

Letalidad y mortalidad de la COVID-19

El diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España señala que la “tasa de mortalidad se calcula tomando como referencia a la población total, mientras que la de letalidad solo tiene en cuenta a las personas afectadas por una determinada enfermedad”.

Es decir, la letalidad mide la cantidad de muertos de entre los contagiados, mientras que la mortalidad es “la tasa de muertes en el conjunto de la población (personas contagiadas y no contagiadas)”, como explica Fernanda Monasterio Blanco en un artículo publicado en Pauta

Verificador realizó los cálculos estadísticos con la guía del artículo “Principales medidas en epidemiología”, con base en los números oficiales otorgados por las OMS y las Naciones Unidas. Según las operaciones, la letalidad de la COVID-19 en la fecha del post fue de 2,3%, mientras que la tasa de mortalidad específica por COVID-19 fue de 0,05%.

La OMS estimó una tasa de mortalidad por infección de entre 0,5% y 1%. Sin embargo, aclaró que estas cifras no son contundentes porque seguimos en el curso de la pandemia.

¿La gripe ha desaparecido?

En una nota anterior, publicada en abril de 2021, este medio concluyó que es engañoso afirmar que la gripe ha desaparecido . Especialistas de la salud aseguraron que las razones para que los casos de gripe descendieran estaban relacionadas con las medidas de cuidado que se tomaron a causa de la pandemia de la COVID-19.

Nicola Jones, especialista en Salud Pública, explicó en la revista Nature que las medidas tomadas para controlar la pandemia del coronavirus están terminando con la mayoría de enfermedades respiratorias como la influenza y la gripe.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, José Jimenes, investigador en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College de Londres, explicó que en la baja incidencia de la gripe también están implicadas otras razones como la vacunación contra la influenza en el 2020.

A su vez, en un artículo publicado en The Conversation, Jimenes expuso que “en algunos casos la infección por un virus hace que sea más difícil que esa persona pueda infectarse con otro virus durante un tiempo determinado”.

¿Se han reportado muertos por efectos adversos de la vacuna contra la COVID-19?

La protagonista del video aseguró que en Europa se han aplicado 171 millones de dosis completas de la vacuna y se han reportado 12.000 muertes”. Con ello, la invitada asegura que “la tasa de mortalidad entre mayores que se vacunan es de 0,048%”.

Según los datos obtenidos de Our World in Data, la cantidad total de vacunados hasta el 3 de agosto, fecha de la publicación, fue de 303,12 millones y se reportó 1,14 millones de muertes confirmadas por COVID-19.

La base de datos Eudravigilance es un programa que hace seguimientos de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 en Europa. No obstante, el sitio aclara que la información que proporciona se refiere a “presuntos efectos secundarios”.

La información sobre los presuntos efectos secundarios “no debe interpretarse como que el medicamento o el principio activo producen el efecto observado ni como que su uso no es seguro”, se lee en la plataforma. Es decir, esta no informa de muertes a causa de la vacunación contra el coronavirus .

En junio de 2021, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo a Newtral que “cada día mueren en la Unión Europea unas 12.000 personas por diversas causas, y el hecho de que alguien haya muerto después de ser vacunado no significa que la muerte haya sido causada por la vacuna contra la COVID-19″.

En abril del 2021, con respecto a los casos de trombosis formados tras inocularse con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, la EMA concluyó que esta afección iba a incluirse como un efecto secundario raro de esta vacuna, pero que las probabilidades de muerte eran de una en un millón. Por el contrario, “la COVID-19 mata a una de cada ocho personas infectadas mayores de 75 años, y uno de cada 1.000 infectados sintomáticos con alrededor de 40 años”, detalló la BBC mundo.

Conclusión

Las afirmaciones vertidas en un video viral en relación con las cifras estadísticas de la COVID-19 y casos de muerte por vacunación son falsas. Hasta la fecha, no se han confirmado casos de muerte producto de las vacunas en Europa. Además, los organismos europeos aclaran que la muerte de una persona vacunada no quiere decir que su deceso sea por la inyección. Por otra parte, los especialistas dejaron claro que, si bien los casos de gripe han disminuido, no significa que el virus no ha desaparecido.

