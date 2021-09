Es falso que ministro Aníbal Torres haya afirmado que los notarios pasarían a tener sueldo del Estado

Usuarios de Facebook compartieron un gráfico visual en el que aparece el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, junto al texto “no más negociados; los notarios con los días contados”. Según la descripción que acompaña al post, el funcionario habría afirmado que “las notarías pasarían a ser del Estado y los notarios tendrían sueldos”.

“Solo 540 notarios se distribuyen más de 800 millones de dólares anuales, sin contar los ingresos no declarados”, se lee en el posteo propagado desde el 15 de setiembre. La publicación alcanzó 6 millones 718 mil 300 visualizaciones y fue compartida por más de 5.900 internautas.

Publicación viralizada en el que atribuyen declaraciones falsas al ministro de justicia Aníbal Torres. FOTO: Captura de Facebook

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Aníbal Torres no dio esas declaraciones.

Mediante una búsqueda de palabras claves en Google, Verificador no encontró ningún reporte, en ningún medio de comunicación o sitio web, de esta supuesta declaración atribuida a la cabeza del Ministerio de Justicia (Minjus).

En comunicación con Verificador, Torres aseguró que no hizo “ninguna declaración en ese sentido”. “Yo lo que estoy haciendo es llevar a cabo un concurso público para incrementar el número de notarios, pero es insuficiente”.

Origen del bulo

El 14 de setiembre, durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Aníbal Torres señaló que existía una crisis en el sistema notarial por “falta de notarios”. A su vez, el ministro aseguró que existe un inconveniente cuando se promueve la convocatoria para mayores plazas porque “los notarios que tienen doble participación en el consejo del notariado se oponen”.

La cabeza del Minjus resaltó la importancia de la función notarial y aseveró que va a presentar un proyecto de ley para que se “amplíen las plazas de notarios en todos aquellos lugares en que se necesitan”.

¿Cómo se rige la función notarial?

La Ley del Notariado, en su artículo 2, señala que “el notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran”. Su función, según el artículo 3, lo ejerce “en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial”.

Por su parte, Torres explicó que, “si bien ellos tienen una función pública, su ejercicio se determina por la libre competencia y, como son muy pocos, se aprovechan para elevar demasiado sus remuneraciones”.

Nuevas plazas notariales

Según el Directorio Notarial del Perú, en el país existen 563 notarías repartidas en 22 distritos notariales. Lima es la ciudad que concentra la mayor cantidad de notarías a nivel nacional, “y aun así es insuficiente”, aseguró Torres.

El artículo 5 de la Ley del Notariado estipula que la creación y localización de las plazas notariales son determinadas por el Consejo del Notariado, y “no se puede reducir el número de las plazas existentes”.

Asimismo, en un apartado del mismo artículo se indica la distribución de estas plazas: 1. una provincia que cuente con al menos cincuenta mil habitantes deberá contar con no menos de dos notarios; 2. Por cada cincuenta mil habitantes adicionales, se debe contar con un notario adicional; y 3. en función a la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial de la provincia.

Es así que el ministro anunció que está presentando una ley para aumentar el número de notarios porque “en todas las grandes ciudades se necesitan”. Sin embargo, aseveró que “a los notarios se les ha dado una serie de atribuciones importantes, pero que ellos son los que se oponen para que se incremente el número de plazas”.

En ese sentido, el abogado Christian Guzmán Napuri, especialista en derecho constitucional y administrativo, explicó a Verificador que “muchas veces los que están en determinada actividad económica no quieren que haya más competencia porque quieren ganar más, pero para el consumidor es importante que exista más competencia”.

El también catedrático de la PUCP dejó claro que “no es que los notarios ejerzan indebidamente la función, pero sí es válido apuntar que los cobros son excesivos” . “Si lo que quiero es generar que los precios bajen, y además tener mayor calidad de servicio, pues eso se soluciona con más competencia en el mercado”, agregó.

El acceso a plazas notariales

No obstante, Guzmán hizo hincapié en que el proceso del concurso público para ser notario es muy complejo. “Yo puedo abrir 10 plazas, pero solo entran cinco y los otros (cupos) no son cubiertos porque tal vez no pasan el examen, o el currículo no es apreciable para eso”, ejemplificó.

Entonces, además de implementar más plazas notariales, “se necesita capacitar más a los abogados para que puedan ser notarios, masificar las maestrías, los cursos de capacitación, que las universidades tengan una buena formación”, detalló el especialista.

Guzmán expresó que sería interesante modificar la escala de las plazas señalada en el artículo 5 de Ley, pero con el fin de “generar mas competencia, no reducirla”.

¿Las notarías pueden pasar al Estado?

No obstante, el encargado ministerial aclaró que, para que el Estado pueda proporcionar servicios notariales, tendría que cambiar la ley. Sin embargo, “el Estado no tiene recursos para eso”, aseguró Torres.

Por su parte, Guzmán consideró que, “más allá de los inconvenientes económicos, habría que cambiar la Constitución y permitirle al Estado nacionalizar servicios”. “Las notarias (en ese sentido) no pueden pasar al Estado porque sería inconstitucional”, añadió.

Conclusión

Es falso que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, haya declarado que las notarías pasarían a ser del Estado y que los notarios tendrían sueldo, como afirmó una imagen viral. Verificador no encontró registro de esas supuestas expresiones en ningún medio o sitio web. Además, la cabeza del Minjus aclaró que sus aseveraciones iban en otro sentido: el aumento de las plazas notariales a nivel nacional.

