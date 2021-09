En Facebook, una publicación viral remite a una declaración del premio nobel de medicina 2008, Luc Montagnier, para afirmar que las nuevas variantes del coronavirus están siendo causadas por las vacunas contra la COVID-19.

Sin embargo, esta información es falsa. Las variantes del virus SARS-CoV-2 se han registrado con anterioridad a la aplicación de las vacunas.

Verificador realizó una búsqueda por palabras claves, y detectó que la captura pertenece al portal web BLes.com, a partir de una entrevista en francés realizada por Hold-Up Media y compartida en inglés por RAIR Foundation.

El nobel de medicina, premiado en 2008 por haber descubierto el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sí declaró que “las nuevas variantes son una producción y resultado de la vacunación”, entre otras afirmaciones sobre la actual pandemia.

No es la primera vez que Montagnier, a pesar del prestigio obtenido por el galardón, difunde información sin pruebas con respecto a la pandemia de COVID-19. En 2020, verificamos una declaración suya sobre la supuesta creación del virus en el laboratorio de Wuhan, China.

Las variantes del virus son anteriores a las vacunas

En primer lugar, la Organización Mundial de Salud ha comunicado que todos los virus cambian con el paso del tiempo, y eso incluye al SARS-CoV-2. Estos cambios suelen tener “escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus”. Por ejemplo, en el marco de un bulo similar en diciembre de 2020, Verificador detectó que un estudio preliminar había registrado por lo menos 1.000 linajes del coronavirus en el Reino Unido.

No obstante, algunas mutaciones sí pueden afectar la facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad o la eficacia de las vacunas, entre otras características. Existen dos categorías para vigilar y evaluar la evolución de variantes que supongan un mayor riesgo para la salud pública. Estas son las variantes de interés (VOI) y las variantes preocupantes (VOC).

La lista de VOC documentó que entre mayo y noviembre de 2020 se detectaron las primeras muestras de las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta. Su hallazgo es anterior al inicio de la vacunación masiva en los distintos países donde fueron detectadas. Por lo tanto, no podrían haber sido causadas por las vacunas.

Tabla de variantes preocupantes actuales. Foto: OMS

En el caso de Reino Unido, hay dos meses de diferencia entre la documentación de la variante B.1.1.7 y el comienzo de la vacunación, ocurrida en diciembre de 2020. En Sudáfrica, la diferencia es de nueve meses, ya que el linaje B.1.351 fue reportado en mayo de 2020 y la campaña de inmunización inició el 17 de febrero de este año.

Por su parte, Brasil comenzó a vacunar en enero de 2021, dos meses después de hallarse la variante Gamma. Para el caso de la India, la variante Delta se detectó tres meses antes del inicio de la campaña de inmunización.

A su vez, la variante Lambda, perteneciente a la lista de variantes de interés, fue detectada inicialmente en Perú en diciembre de 2020, dos meses antes de que iniciara la vacunación contra la COVID-19.

De igual modo, en una ocasión anterior, el biólogo e investigador Pedro Romero explicó a Verificador que “cada persona vacunada es un escudo para que el virus no se transmita, no se replique o no aparezcan nuevas variantes. Por eso es importante que tengamos la mayor parte de la población vacunada”.

Verificador ha revisado anteriormente los bulos que relacionan la aparición de nuevas variantes con la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. En tal sentido, hemos desmentido que las variantes hayan sido “creadas” para ocultar supuestas muertes por vacuna, que estén incluidas en las vacunas o que exista un cronograma para “lanzar” nuevas cepas del virus.

Otros portales de verificación de datos han analizado las afirmaciones sin pruebas emitidas por Luc Montagnier, tales como los españoles Maldita.es y Newtral, Aos Fatos (Brasil) y Fast Check CL (Chile).

Conclusión

No es cierto que las vacunas contra la COVID-19 causen nuevas variantes, como sostiene el premio nobel de medicina Luc Montagnier. Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, mutan con el tiempo. No obstante, las principales variantes de preocupación fueron detectadas meses antes de que iniciara la vacunación masiva en sus respectivos países. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

