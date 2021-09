No, este video no muestra una protesta de Sendero Luminoso en Montreal, Canadá

En redes sociales, se ha viralizado un video que muestra una manifestación con banderas rojas que es separada por policías. Según la publicación, el hecho ocurrió en Montreal, Canadá, y se trataría de la agrupación terrorista Sendero Luminoso (PCP-SL).

Tal información es falsa. El evento que aparece en las imágenes no corresponde ni hace referencia a Sendero Luminoso. Se trata de una protesta por el Primero de Mayo, llevada a cabo en 2018 por el Partido Comunista Revolucionario de Canadá. No obstante, si bien en esa ocasión no aludieron al PCP-SL, la organización política canadiense sí se ha mostrado afín a las ideas de Abimael Guzmán.

El video, de tres minutos de duración, presenta una manifestación en la que participa gente con banderas rojas, antorchas y carteles con la hoz y el martillo, símbolo que representa al comunismo. También se incluyen las siglas PCR (Parti Communiste Revolutionnaire) y el rostro impreso de Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Tse Tung.

En un momento dado, ocurre un enfrentamiento entre manifestantes y policías, quienes logran dispersar la protesta y alejar a las personas que marchaban.

¿El hecho en cuestión muestra a Sendero Luminoso?

Verificador de La República indagó en registros del evento mediante la búsqueda inversa de imágenes con los frames del video. Detectamos que el material audiovisual fue publicado inicialmente por el medio canadiense Global News, el 2 de mayo del 2018, con el siguiente titular: “Estallan violentas protestas durante la manifestación del Primero de Mayo en Montreal”.

Según reportó la policía a dicho portal, cinco personas fueron arrestadas y acusadas de agredir y obstruir al cuerpo policial. El texto también señala que los manifestantes, miembros de un “grupo anticapitalista”, fueron dispersados luego de lanzar fuegos artificiales y piedras a la policía.

La noticia, que enlista un total de tres distintas manifestaciones durante el Día de los Trabajadores, no hace mención alguna a Sendero Luminoso ni vincula los hechos violentos con actos terroristas. En el video, asimismo, los asistentes no muestran símbolos que aludan explícitamente a la agrupación terrorista o a su fallecido líder Abimael Guzmán.

Otros medios locales, como la CBC, CTV News y Montreal Gazette, también reportaron las detenciones y los enfrentamientos acaecidos aquel 1 de mayo, pero ninguno hizo referencia a Sendero Luminoso ni al terrorismo.

Por otra parte, encontramos que la agrupación política que aparece en la manifestación es el Partido Comunista Revolucionario de Canadá (PCR-RCP, por sus siglas en francés e inglés, respectivamente), con tendencia marxista-leninista-maoísta. En su página de Facebook, hallamos dos videos de aquella fecha (1 y 2), en los cuales tampoco se menciona a Abimael Guzmán ni a Sendero Luminoso. Lo mismo en la entrada que dedicaron a la manifestación en su página web.

Sin embargo, los asistentes sí enunciaron consignas de revolución y “guerra popular”, término maoísta que fue utilizado por el genocida autoproclamado “presidente Gonzalo” durante el periodo de terrorismo en el Perú.

¿El PCR de Canadá está vinculado con Sendero Luminoso?

Como hemos verificado, el evento que aparece en el video viral no es de Sendero Luminoso ni hace una apología explícita a esta agrupación terrorista, ya que corresponde a otro contexto.

No obstante, es importante remarcar que, en otras ocasiones, el Partido Comunista Revolucionario de Canadá sí ha hecho apología a Abimael Guzmán, en relación a su línea ideológica maoísta.

Verificador detectó que, en 2013, dicho partido difundió y firmó un comunicado, junto con otras agrupaciones comunistas, en defensa del “presidente Gonzalo”, a quien llamaron “líder de la revolución peruana”. Aunque la agrupación no se identifica como parte de Sendero Luminoso, sí hace apología a Abimael Guzmán, a su ideología y a su accionar en el Perú, que denominaron “guerra popular”.

De igual modo, en la web del periódico ISKRA, perteneciente al PCR-RCP, encontramos tres artículos (1, 2 y 3), en los que se defiende o se toma como referencia, literalmente, al “pensamiento Gonzalo”, es decir, a la visión política de Abimael Guzmán.

Conclusión

Es falso que video de una protesta en Montreal dispersada por policías muestre a Sendero Luminoso e implique un enfrentamiento “al terrorismo”. El material pertenece al medio Global News, que describe el hecho como “protestas violentas” ocurridas el 1 de mayo de 2018, y no hace mención al grupo terrorista.

No obstante, sí es cierto que la organización política canadiense que participó en tal evento se ha mostrado a favor, en otras ocasiones, de las ideas de Abimael Guzmán.

