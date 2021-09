El parlamentario y vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo en una entrevista para Canal N que cobró los gastos de instalación a pesar de ya residir en Lima porque es un beneficio que no se puede declinar.

“No se puede declinar a cobrar algo que ya está establecido, eso no es así. Cuando alguien ha dicho que ha declinado a cobrar o que lo va a donar, en realidad no se puede hacer este tipo de donaciones”. Hernando Guerra García, de Fuerza Popular

Sin embargo, el beneficio económico solo es entregado a los congresistas que lo solicitan.

En el artículo 22, inciso J, del Reglamento del Congreso, se indica que los parlamentarios tienen derecho a “recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personas que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”.

Es con base en ese artículo que la Mesa Directiva del Congreso autoriza, mediante acuerdos tomados al inicio de cada periodo parlamentario, a la Dirección General de Administración abonar a los congresistas proclamados los gastos de instalación, que son equivalentes a una remuneración mensual (S/ 15.600).

A partir de este marco legal, la actual Mesa Directiva del Congreso, presidida por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), resolvió el Acuerdo 006-2021-2022/MESA-CR, elaborado el 2 de agosto. En este, se acordó que solo se abonará el monto por gastos de instalación “a los congresistas que lo soliciten por escrito ante la Oficialía Mayor”.

Es decir, el pago no se abona de manera automática a todos los congresistas del periodo 2021-2026, sino que plantea como requisito para el pago la solicitud del mismo.

Lo mismo sucedió con el Congreso anterior (2020-2021) y el Acuerdo 003-2020-2021-2020/MESA-CR. En dicho acuerdo, se autorizó el abono del beneficio económico y se dispuso que la Dirección General de Administración que informe a la Mesa Directiva sobre los parlamentarios que declinaron y/o no solicitaron los gastos de instalación, a fin de decidir qué hacer con esos fondos.

El abogado José Elice, ex oficial mayor del Congreso de la República, explicó a PerúCheck que es posible renunciar al beneficio económico de gasto de instalación, cuyo espíritu es funcionar como un apoyo económico para los parlamentarios de las regiones que tengan que mudarse a Lima Metropolitana para participar en las sesiones en el Legislativo.

Así como señalan los acuerdos antes descritos, Elice acotó que, para poder renunciar al mencionado beneficio, solo es necesario presentar un documento expresando el deseo de declinar el cobro del monto por gasto de instalación.

En tanto, el también exministro del Interior señaló que “sería reprobable” cobrar dicho monto para luego donarlo. “(El dinero) está presupuestado para un fin determinado”, remarcó.

Congresistas que sí renunciaron a gastos de instalación

Hasta el momento, para el periodo 2021-2026, hubo congresistas que se negaron a cobrar este beneficio económico. La parlamentaria Flor Pablo, electa por el Partido Morado, anunció, a través de su cuenta de Twitter, que presentó una carta para renunciar a los gastos de instalación.

“Presenté mi carta de renuncia a los gastos de instalación con la finalidad de no generar dicho costo al Estado porque vivo en Lima Metropolitana, por ende, no requiero instalarme en esta ciudad”, expuso la parlamentaria.

De igual manera, la congresista Susel Paredes, también del Partido Morado, comunicó vía Twitter que no recibiría el dinero, por lo que presentó un escrito solicitando que no le otorguen gastos de instalación, ya que reside en Lima.

¿Qué parlamentarios cobraron el beneficio a pesar de vivir en la capital?

De acuerdo a un informe realizado por el diario La República, un total de 21 congresistas que postularon al Congreso por Lima y Callao solicitaron el pago por gastos de instalación.

Tabla elaborada por PerúCheck. Fuente: La República

El legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) dijo en una entrevista con RPP Noticias que, para cumplir sus funciones, requirió la instalación de una oficina en su casa: “Tener una computadora dedicada, sistema de iluminación, un televisor encendido permanentemente, entre otras cosas”, dijo. Añadió que el monto a cobrar era inamovible e imposible de cambiar su cantidad.

Por otro lado, la también parlamentaria fujimorista Patricia Juárez indicó a Canal N que el dinero es una asignación legal y legítima. “Nosotros, especialmente quien le hable, responderemos absolutamente con trabajo respecto a cada centavo que el Congreso de la República nos pague o abone”, señaló la parlamentaria.

También expuso que cualquier cuestionamiento a la entrega de ese bono debe ser evaluado para el futuro por el Consejo Directivo del Legislativo.

Conclusión

Según el Acuerdo 006-2021-2022/MESA-CR, vigente para el periodo parlamentario 2021-2026, para que el monto por gastos de instalación de congresistas sea entregado, los parlamentarios deben solicitarlo. No es un pago automático. Por ello, la afirmación de Hernando Guerra García es falsa. No es cierto que los congresistas no puedan declinar el cobro de gastos de instalación.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

