Es falso que recolección de firmas en Cusco mostrada en video viral fue una iniciativa de Perú Libre

Un video en el que se observa a un grupo de personas recolectar firmas en Cusco circula en distintas redes sociales y plataformas, como Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Varios usuarios han compartido las imágenes adjudicando la acción de reunir firmas al partido Perú Libre, cuyo objetivo sería convocar a un referéndum y cambiar la Constitución.

Un usuario, por ejemplo, escribió en Facebook que “con artimañas fujimoristas del siglo pasado, hoy quieren cambiar la Constitución”. “La pandemia mundial más el desgobierno que vive el país son aprovechadas por la organización criminal Perú Libre para lucrar con el hambre del pueblo”, continuó.

En Youtube, el canal Qué tal Perú subió un video acerca de esta recolección de firmas. Según la voz en off, “un ciudadano peruano ha denunciado” el soborno a personas con víveres para que anoten sus datos en los planillones. Se acusa a Perú Libre de este hecho y se escucha decir que es para un cambio de Constitución. Qué tal Perú tiene más 88.000 suscriptores y el video compartido ha logrado casi 16.000 vistas.

Por otro lado, en TikTok, el usuario @coraza_123 compartió una edición de la grabación original. El texto añadido hace alusión a los simpatizantes del presidente Pedro Castillo y señala que están “ganando firmas para una nueva Constitución por una bolsa de fideos”. La publicación tiene más de 94.000 vistas y alrededor de 8.300 “me gusta”.

Sin embargo, la agrupación que aparece en el video juntando firmas no es Perú Libre.

El video, que dura aproximadamente un minuto, muestra a por lo menos cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Las mujeres tienen puestos polos blancos; en la parte de atrás de esta prenda se distingue el diseño de un toro en medio de lo que sería la bandera del Perú y más abajo la frase “Perú del Bicentenario” y algunas palabras como “trabajo”.

Es justamente el logo con el toro que marca distancia con el partido Perú Libre, que tiene como símbolo la conocida figura de un lápiz amarillo.

¿Qué partido político o movimiento se identifica con ese diseño? El pasado 14 de setiembre, el medio cusqueño “A primera hora” publicó una noticia sobre un nuevo movimiento político regional en Cusco, llamado Perú Nueva Generación.

De acuerdo con la nota, la agrupación está liderada por el médico cirujano plástico José Luis Challco Chaparro y, actualmente, trabaja para lograr su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones. Para ello es que realizan actividades de recolección de firmas en toda la región del Cusco.

PerúCheck se comunicó con Challco Chaparro, quien reconoció haber visto el video viral y confirmó que las personas que aparecen en la grabación reuniendo firmas, lo hacen en nombre del movimiento regional que lidera, Perú Nueva Generación. No obstante, no dio detalles sobre la entrega de dádivas.

“Las firmas son para culminar la inscripción de este movimiento regional. Nosotros entregamos un volante a todas las personas con las que hablamos para informar de qué se trata. Llevamos cerca de dos meses realizando esta actividad, aunque ahora nos hemos visto perjudicados”, indicó.

El médico de 33 años precisó que la agrupación no tiene relación con otros partidos o movimientos políticos actuales. Reiteró que las firmas son únicamente para inscribirse e intentar postular a las elecciones regionales del 2022.

“No tiene nada que ver con una nueva Constitución, ni a favor ni en contra. Esta distorsión en las redes sociales y medios que no investigan nos ha perjudicado. Algunos nos han tildado de fujimoristas por supuestamente querer evitar el referéndum, otros de estar vinculados con el partido del Gobierno, pero no es cierto”, añadió.

José Luis Challco Chaparro es cusqueño, egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSACC) y perteneció al movimiento regional Acuerdo Popular Unificado, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones. Dicha agrupación tiene la inscripción cancelada en la actualidad y aparece como titular Marleny Soncco Farfan.

Soncco Farfan es abogada, natural de Cusco y postuló al Congreso por Solidaridad Nacional en 2020. Una nota de La República de diciembre de 2019 informa que, cuando fue directora de la Oficina de Personal de la municipalidad de Cusco, aprobó pagos por alimentos a servidores y al alcalde, aunque no les correspondían.

Inscripción para las elecciones del 2022

El plazo para que una organización política logre inscribirse ante el ROP, a fin de participar de las próximas elecciones regionales y municipales, vence el 5 de enero del 2022. De acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales, esta es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo convoque a este proceso electoral, programado para octubre de ese año.

Entre los requisitos para la inscripción del movimiento regional, la autoridad electoral exige un “padrón de afiliados en un número no menor del cero punto uno por ciento (0,1%) del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional”. En las elecciones generales del 2021, estuvieron registradas 25 287 954 personas, es decir, el movimiento regional necesita alrededor de 25.288 afiliados.

Respecto a la entrega de dádivas —como se observa en el video viral—, desde el área de prensa del Jurado Nacional de Elecciones comunicaron que la fiscalización de esta entidad se da “en el marco de un proceso electoral y la prohibición recae a los candidatos”. Otra norma que hace referencia al tema de dádivas es el Código Penal, en su artículo 356, pero está “enmarcado a la inducción al voto”.

“La normativa de fiscalización del proceso electoral no contempla esa prohibición de dádivas en la recolección de firmas para inscribir a un partido, pero debe tenerse en cuenta que las normas. Actualmente, están orientadas a que quienes firmen por un partido en vías de inscripción ya no sean solo adherentes, sino afiliados. Es importante que aquel ciudadano que firma esos planillones solo sepa”, señalaron.

Conclusión

El logo que aparece en el video viral es un toro y pertenece al movimiento político regional Perú Nueva Generación, de Cusco. Quien lidera esta agrupación, el médico José Luis Challco, negó que tengan vínculos con partidos políticos actuales, como Perú Libre o algún otro.

Asimismo, aseguró que la recolección de firmas es para inscribir el movimiento ante el Jurado Nacional de Elecciones y que no hay un motivo oculto a favor o en contra de una nueva Constitución. Según registros del JNE, Challco Chaparro no ha estado afiliado a Perú Libre. Perteneció al movimiento regional Acuerdo Popular Unificado, cuya inscripción fue cancelada.

En conclusión, es falso que Perú Libre haya estado detrás de la recolección de firmas en Cusco que fue registrada en un video viral y que esta actividad tuviera relación con un referéndum para el cambio de Constitución.

