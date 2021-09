Una página negacionista de la pandemia ha difundido el video de un discurso de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El post sugiere que están “experimentando con la población” mediante las vacunas, ya que Bárcena afirmó que “nosotros hemos puesto los brazos de nuestra población” para los ensayos clínicos.

Sin embargo, esta publicación es engañosa. El discurso de la secretaria de la Cepal alude a la fase clínica que fue necesaria para aprobar las vacunas contra la COVID-19 antes de su aplicación masiva. Este procedimiento es utilizado en todos los proyectos de vacuna para corroborar su seguridad y eficacia en un número de voluntarios.

Foto: captura en Facebook

¿Qué dice la publicación viral?

El posteo incluye el fragmento de un discurso de Alicia Bárcena, en el que afirma lo siguiente:

“La segunda acción que proponemos es una plataforma regional de ensayos clínicos. Mire, ¡qué vergüenza! Nosotros hemos puesto los brazos de nuestra población para que se hagan los ensayos clínicos en América Latina y el Caribe. ¡Qué barbaridad! Pero no hemos sido capaces de negociar mejor. Entonces, participamos en los ensayos clínicos. Bueno, pues, para que haya vacuna tiene que haber fase 3 de ensayo clínico. Si no fuera por nosotros, algunas vacunas no estarían por ahí. Entonces, tenemos 125 patrocinadores de ensayos clínicos en la región, en 11 países...”

A raíz del discurso, la publicación viral, compartida más de 380 veces en las últimas horas, lo interpreta como una revelación sobre las vacunas: “Te lo dice en la cara y no te das cuenta, experimentando con la población”.

¿Qué quiso decir el discurso de Bárcena?

Verificador de La República revisó los registros de la conferencia de Alicia Bárcena. Se detectó que el discurso corresponde al último 18 de septiembre, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrado en la Ciudad de México.

En tal evento, de acuerdo con la nota de prensa de la Cepal, la secretaria general de esta entidad presentó un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe. Este contiene una serie de objetivos y líneas de acción a fin de “fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa”.

Asimismo, el comunicado indicó, con base en la declaración de Bárcena que podemos ver en el fragmento, que “la fuerte participación de la región en ensayos clínicos de laboratorios internacionales no implicó mayor acceso a las vacunas”. En esa línea, la secretaria de la Cepal propuso la implementación de una “plataforma regional de ensayos clínicos”.

Todas las vacunas requieren ensayos clínicos

La publicación viral, a su vez, omite precisar la información sobre la fase de ensayos clínicos de las vacunas. Estos ensayos no corresponden a la vacunación masiva de la población latinoamericana, como podría desprenderse del texto difundido.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las fases de desarrollo de una vacuna sirven para demostrar la seguridad y eficacia de los proyectos, a través de una serie de ensayos clínicos. Desde la primera fase de pruebas, con menos de 100 adultos, se evalúa la seguridad y los efectos biológicos de las candidatas a vacuna.

Asimismo, conforme avanzan las fases de ensayos y aumenta el número de voluntarios, la evaluación de las vacunas es más completa. La fase 3 puede incluir a cientos de miles de personas en uno o varios países y, por lo general, “es el paso anterior a la aprobación de una vacuna”, indica la OPS.

El discurso de Alicia Bárcena se mantiene acorde con la información de la entidad sanitaria. “Para que haya vacunas, debe haber fase 3 de ensayos clínicos”, declaró en el video viral. “Sin nosotros, algunas no habrían salido al mercado”.

Su declaración hace referencia a los ensayos clínicos de los proyectos de vacuna que se realizaron en distintos países de América Latina y el Caribe, y que involucró a miles de voluntarios.

Ya en agosto de 2020, un artículo publicado en la Agencia Anadolu informó que los laboratorios Johnson & Johnson, Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer y Sinovac habían llegado a acuerdos con países latinoamericanos para desarrollar la fase 3 de ensayos clínicos de las entonces candidatas a vacuna contra la COVID-19. Entre los países, se encontraban Colombia, Argentina, Chile, México, Perú, Venezuela y Brasil.

Conclusión

El posteo viral que alerta de una “experimentación con la población” saca de contexto las declaraciones de Alicia Bárcena. En su discurso, la secretaria general de la Cepal se refirió a los ensayos clínicos que se realizaron en América Latina en miles de voluntarios. Este procedimiento es necesario en todos los proyectos de vacuna para garantizar su seguridad y eficacia. En consecuencia, calificamos esta publicación como engañosa.

