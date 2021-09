Es falso que los niños no mueren ni son contagiados por COVID-19, como se afirma en un video

“Los niños durante todo este proceso de ‘supuesta’ pandemia (...) no han tenido problemas. No ha habido muertes. No ha habido contagios en los niños”, se le escucha decir a un hombre en un video, que concentra más de 3.000 replicaciones y 40.000 reproducciones en Facebook.

En este clip publicado el 15 de septiembre, el sujeto, a quien los usuarios llaman ‘Don Jorge’, asevera que por ese motivo este grupo etario no debe ser vacunado.

Sin embargo, lo que se afirma sobre los niños es falso.

Video viral. Foto: captura en Facebook.

Hay niños que se han contagiado y fallecido por COVID-19

Mediante una rueda de prensa del último 15 de septiembre, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, informó que en el 2020 se registraron “más de 1.5 millones de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes” en América. En tanto, señaló que en los primeros nueve meses de este año ya hay más de 1,9 millones.

“Aunque este grupo de población generalmente presenta síntomas leves o ninguno, también puede desarrollar una enfermedad grave. A medida que más adultos reciben sus vacunas contra la COVID-19, los niños —que aún no pueden ser vacunados en la mayoría de los países— están representando un mayor porcentaje de hospitalizaciones e incluso de muertes”, resaltó Etienne.

En México, donde al parecer reside el sujeto del video en Facebook, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes muestra, según un reportaje periodístico de CNN, que entre el 12 de abril de 2020 y 22 de agosto de 2021 se registraron aproximadamente 160.000 contagios en menores de edad, de los cuales 758 perdieron la vida.

En agosto de 2021, Alberto Romero, director general del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) —organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa)— informó a Canal N que al 13 de ese mes 1.080 menores de edad (entre los 5 meses de nacido y los 5 años) fallecieron por el coronavirus.

En un documento de revisión externa, publicado en junio de 2021, se revela que, a nivel mundial, en población pediátrica —desde el nacimiento hasta los 18 años— la seroprevalencia de aquellos que se infectaron con el SARS-CoV-2 es de “1,56%”. Se indica también que en el caso de la tasa de mortalidad —la cual se mide la cantidad de muertes de una enfermedad entre el conjunto de la población— de este grupo “es menor del 0,08%”.

Documento. Foto: captura del documento.

Según información de Johns Hopkins Medicine, los niños menores de 12 años de edad “pueden contraer COVID-19” y que los casos han aumentado, según datos recientes de la Academia Estadounidense de Pediatría”.

Señala que ellos pueden infectarse y desarrollar complicaciones que requieran hospitalización y, además, pueden transmitir el virus a otras personas. Comunica también que “se han producido muertes” en este grupo.

En una anterior verificación, concluimos que los niños (considerados hasta los 17 años) sí se encuentran en riesgo de enfermarse por el nuevo coronavirus. Ildauro Aguirre, neumólogo - pediatra y vocal del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), declaró que, aunque la mayoría de los niños llegan a hacer cuadros leves y moderados o son asintomáticos, existe un porcentaje que puede tener una enfermedad severa. Asimismo, comentó que entre los factores de riesgo están la edad y las comorbilidades.

Lo mismo señalaron pediatras especialistas de la Universidad de West Virginia, Estados Unidos en un artículo de The Conversation, de mayo de 2020. Ellos destacaron, además, que los niños no son inmunes a esta enfermedad, a pesar de que tienen menos probabilidades de enfermarse.

“Los datos muestran que los niños menores de un año y aquellos con afecciones subyacentes tienen más probabilidades de ser hospitalizados. Estos niños generalmente experimentan dificultad respiratoria comúnmente asociada con COVID-19 y, a menudo, necesitan oxígeno y cuidados intensivos”, detallaron.

Asimismo, como se constató en otra verificación, existen estudios, alojados en Jama Network, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), The Lancet y American Academy of Pediatrics, que sostienen que este grupo etario puede transmitir el virus cuando se contagia.

Conclusión

Existe registro de niños contagiados y fallecidos a causa de la COVID-19. Ellos también pueden infectarse y desarrollar casos severos. Por ello, calificamos esa información dada sobre los niños en el video como falsa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.