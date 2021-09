Es falsa la plataforma para consultar sobre Bono Yanapay Perú que circula en internet

El Bono Yanapay Perú, ayuda económica para los hogares empobrecidos o en extrema pobreza, comenzó a repartirse desde el 13 de setiembre. Sin embargo, circulan en internet enlaces web que ponen en riesgo la información personal de los posibles beneficiarios. La página oficial es: consultas.yanapay.gob.pe.

Uno de esos enlaces es “bonoyanapay.com”. Este sitio web tiene el clásico escudo nacional seguido de las letras “gob.pe” en toda una franja roja. El diseño es similar al que utilizan los sitios web oficiales del gobierno. En ella, hay recuadros para rellenar con los datos y consultar si se es beneficiario del subsidio.

Pero esta plataforma es falsa.

En la red social TikTok, algunos usuarios han advertido de esta nueva modalidad de estafa. Por ejemplo, el usuario @pymetechsoftware publicó un breve video en el que explica cómo es posible llevar a cabo este robo de información.

La página que simula ser del gobierno pide el número de DNI del posible beneficiario. Si bien aparecen los datos del DNI ingresado, de acuerdo con la cuenta de TikTok, hay webs que se conectan a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Pero lo sospechoso es que solicitan datos de la tarjeta de crédito o débito a la que supuestamente se abonará el dinero.

Estos datos son los siguientes: el número de la tarjeta, que se encuentra en la parte de adelante; su fecha de vencimiento; y el código de verificación, que consta de tres dígitos y está en la parte reversa.

En tanto, el usuario @alejocumpa, que sube contenido relacionado a tecnología, coincidió que la plataforma es falsa. Según sus observaciones, las páginas del gobierno normalmente permiten ir a la web central mediante el enlace principal, y el código para comprobar cuándo el usuario es un humano o un programa automático siempre es el mismo, no se renueva o actualiza. Además, las páginas oficiales no terminan con el dominio .com, sino con .gob.pe.

Añadió que los depósitos se realizan a una cuenta bancaria, para lo cual no se necesita tener una tarjeta y menos es un requisito brindar el número de esta. Para los depósitos tampoco es necesario detallar cuándo vence o poner el código de verificación. La acción que se lleva a cabo con esos datos (más el nombre completo, el número de DNI y el número de celular) es concretar compras online.

Desde el gobierno

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) identificó la web y alertó, a través de sus redes sociales, que solo hay una página oficial del Bono 350: consultas.yanapay.gob.pe. De esta forma, solicitó usar el mencionado portal y realizar llamadas de consulta a la línea gratuita 101.

En comunicación con PerúCheck, el área de prensa del ministerio reiteró lo señalado en la publicación de Twitter y Facebook. “Las páginas fraudulentas son usadas por delincuentes para obtener datos bancarios de personas beneficiarias del subsidio monetario”.

La web consultas.yanapay.gob.pe solo solicita ingresar el número de DNI y su fecha de emisión.

Sobre el bono

El Bono Yanapay Perú entrega S/ 350 por persona a todos los hogares cuyos ingresos no superen los S/ 3.000 mensuales. Estas familias deben pertenecer a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), con algún beneficiario del Programa Juntos, Pensión 65 y Contigo del Midis.

Los hogares conformados por solo una persona mayor de edad y con uno o más menores de edad a su cargo, recibirán S/ 350 adicionales, llegando a los S/ 700. Esto, siempre y cuando no pertenezcan a ninguno de los programas sociales mencionados ni al Pronabec.

Por el momento se ha iniciado el pago al grupo 1, que son personas en situación de vulnerabilidad de los programas Pensión 65, Juntos y Contigo. Posteriormente se entregará la ayuda económica a personas con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (grupo 2); personas en comunidades sin entidades financieras (grupo 3) y personas sin cuentas bancarias o número celular identificado (grupo 4).

A partir del 20 de setiembre, los posibles beneficiarios que no pertenezcan a un programa social, podrán consultar en el padrón si contarán con este subsidio.

Conclusión

En internet, hay plataformas que simulan ser del gobierno, pero son en realidad fraudulentas. La única página web para consultar si se es beneficiario del Bono Yanapay Perú es: consultas.yanapay.gob.pe.

