Es engañoso que Forbes haya calculado la fortuna de la hija de Hugo Chávez

En redes sociales, una publicación asegura que la hija del expresidente de Venezuela Hugo Chávez poseería, según Forbes una fortuna de 4,5 billones de dólares. Luego, adjunta una supuesta portada de la revista de finanzas dedicada a María Gabriela Chávez. La captura ha sido compartida por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

Se trata de información engañosa. La presunta portada de Forbes es una composición falsa. Asimismo, la revista no ha incluido a la hija de Chávez en su lista anual de multimillonarios ni hay registros que confirmen la referida cantidad de dinero. No obstante, en un artículo de opinión, un colaborador de Forbes sí atribuyó la referida cantidad a María Gabriela Chávez sin precisar de dónde obtuvo la cifra.

Verificador realizó una revisión de la lista de Forbes del 2021 dedicada a los multimillonarios, y no se encontró el nombre de María Gabriela Chávez. Por el contrario, la única persona procedente de Venezuela que aparece en el listado es Juan Carlos Escotet, quien ostenta el puesto 956 con una fortuna de 3,2 billones de dólares.

Por otro lado, en un artículo de 2015 publicado en la web de Forbes, en la sección Great Speculations –espacio dedicado a colaboradores de la revista sobre temas financieros–, el columnista hace mención a la referida fortuna de Chávez y la consigna como “la mujer más rica de Venezuela”. Sin embargo, no especifica de dónde obtiene la información ni atribuye la cifra a la lista elaborada por la propia Forbes.

En adición, consultamos dos notas de Forbes (1 y 2) dedicadas a nombrar el listado de multimillonarios del 2015 (año en que salió el artículo de Great Speculations), y ninguna hace referencia a María Gabriela Chávez dentro del selecto grupo de adinerados. De igual modo, la sección dedicada a Venezuela solo incluye a dos personas: el ya mencionado Juan Carlos Escotet y Gustavo Cisneros. Este último ocupó el puesto 1941 en 2019 y fue retirado en 2020.

La supuesta portada de Forbes es falsa

Este medio efectuó una búsqueda inversa de imágenes en Google y no halló ningún registro de que la revista Forbes hubiese dedicado su primera plana o algún artículo a la fortuna de la hija de Hugo Chávez. Tampoco se encontró la versión completa de la presunta portada ni la posible fecha de publicación.

De igual modo, al revisar la captura en mayor resolución, que data de enero de 2019, se puede distinguir que se trata de una composición. Esto, debido a errores en el recorte de la fotografía de Gabriela Chávez, la cual, se encuentra más pixelada que el resto de la imagen.

¿María Gabriela Chávez tiene una fortuna de 4 billones de dólares?

Este medio indagó en las fuentes que afirman que María Gabriela Chávez tendría una fortuna de US$ 4 mil millones y que sería “la mujer más rica de Venezuela”. Sin embargo, no hay información concluyente al respecto.

Una nota de Infobae atribuye la revelación de esta cifra a un informe del Diario Las Américas, publicado el 7 de agosto de 2015. Sin embargo, al ingresar al artículo, el titular se presenta en condicional: “María Gabriela Chávez podría ser la mujer más rica de Venezuela”.

El informe adjudica a la hija de Chávez una cifra de 4 197 000 000 dólares. Este monto, según la nota, las tendría guardadas en “cuentas de Andorra y Estados Unidos”. Si bien no se presenta ninguna evidencia de dicha afirmación, el diario cita distintos medios venezolanos que hbarían publicado “pruebas”. Se trata del Dolar Today, Maduradas y Yoyopress.

No obstante, el 22 de agosto de 2015, el mismo medio publicó una aclaratoria. Esto se produjo en respuesta a una carta enviada por Eva Golinger, abogada de María Gabriela Chávez, por presunta difamación, y en la que sostenía que la información reportada por Diario Las Américas sería falsa.

En la aclaratoria, el diario no especificó de dónde extrajo la cifra de 4,1 billones de dólares, pero volvió a mencionar los medios venezolanos referidos anteriormente. En ellos, como Yoyopress y Maduradas, se hace mención al programa de la periodista María Elvira Salazar, quien presentó un supuesto recibo bancario a nombre de Chávez sobre una fortuna de 730 millones de dólares. Además, estuvo presente Bernardo Jurado, miembro de la Fuerza Armada Venezolana, quien afirmó que la familia Chávez poseería una fortuna de 1,8 billones de dólares.

Sin embargo, en 2015 también, el medio británico Daily Mail señaló que el nombre del banco que aparecía en el recibo era ficticio y “utilizado en un meme de recibos de cajeros automáticos falsos”.

Por su parte, la abogada Eva Golinger publicó un artículo de opinión en el medio Russia Today, en el que reitera su acusación por difamación al Diario Las Américas, y alega falta de evidencias para calcular la supuesta fortuna de María Gabriela Chávez.

Finalmente, Verificador de La República se comunicó con el periodista Marcos Valverde del medio venezolano Armando.Info. El comunicador indicó que no existe una investigación periodística seria que afirme de manera concluyente la veracidad de la “fortuna de 4 billones de dólares”. Aun así, precisó que esto no significa que la familia de Hugo Chávez no se habría enriquecido o que puedan existir testaferros vinculados con ellos.

Conclusión

La revista Forbes no ha incluido a María Gabriela Chávez en su lista de multimillonarios con una supuesta fortuna de 4 billones de dólares. Además, la supuesta portada dedicada a ella es falsa. No obstante, un colaborador de la revista mencionó esta cifra, pero no ofreció mayores precisiones sobre el origen de este cálculo.

De igual modo, no hay información suficiente que determine a cuánto ascendería el patrimonio de la hija del exmandatario venezolano. Por lo tanto, calificamos esta publicación como engañosa.

