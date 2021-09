En Facebook circula un comentario atribuido al excandidato a la presidencia y excongresista Yonhy Lescano, en referencia a la denuncia de acoso político contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por parte de la parlamentaria de Avanza País Patricia Chirinos, hecha el 31 de agosto.

La publicación dice textualmente lo siguiente: “El caso de la Sra. Chirinos me recuerda aquella vez que la ‘derecha bruta y achorada’ me calumnió, a tal punto de suspenderme por 120 días. Demostré con peritos internacionales que se trató de una falsedad y el caso se terminó archivando. Ministro Bellido, defiéndase”.

Publicación es una cuenta apócrifa. Foto: Facebook

Sin embargo, el comentario en cuestión no pertenece al político de Acción Popular.

La cuenta de Twitter desde la que fue publicada, @khapaq, actualmente aparece como inexistente. Esto puede ocurrir cuando la cuenta es denunciada por otros usuarios. Twitter tiene habilitada, entre sus opciones de denuncia, la de informar si finge o se hace pasar por otra persona.

Según el Centro de Ayudas de Twitter, la suplantación de identidad “es un incumplimiento de las reglas” de esta plataforma. Por ello, conforme a la Política de Suplantación de Twitter, las cuentas que se usen “para fingir ser otra persona o entidad con el fin de confundir o engañar podrán suspenderse de forma permanente”.

La eliminación permanente de una cuenta también puede darse si el usuario la mantiene desactivada por más de 30 días. Una vez que se elimina la cuenta, deja de estar disponible en el sistema de Twitter. Pero este no sería el caso, puesto que la cuenta existía hasta el 31 de agosto y no ha transcurrido el número de días establecido.

El exparlamentario, en comunicación con PerúCheck, reiteró que el mensaje en un tono de defensa a Bellido “es falso”.

A través de su usuario oficial, @yonhy_lescano, el acciopopulista aclaró que no hizo ninguna declaración sobre denuncias ajenas y que han estado usando su nombre “para enviar mensajes en cuentas falsas”. Pidió a la Policía Nacional que investigue “dónde se comenten estos delitos, porque difamar o tomar el nombre de una persona en redes es un ilícito penal”.

Están tomando mi nombre para enviar mensajes en cuentas falsas, pido a la PNP investigar donde se cometen estos delitos porque difamar o tomar el nombre de una persona en redes es un ilícito penal. Dejo expresa constancia que no hice ninguna declaración sobre denuncias ajenas. — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) September 1, 2021

Denuncia de acoso sexual

En marzo de 2019, Yonhy Lescano fue denunciado por acoso sexual en agravio de la comunicadora María del Pilar Rivera. La acusación llevó a que, el 3 de abril de ese año, el pleno del Congreso aprobara suspender por 120 días al entonces congresista.

La demanda fue archivada el 28 de febrero de 2020 por la Fiscalía. Según un informe del medio de investigación Ojo Público, el caso se archivó debido a que el fiscal encargado indicó que los mensajes de Lescano a la comunicadora no constituyeron acoso porque no hubo una proposición para tener relaciones íntimas.

En el marco de las elecciones generales del 2021, el portal wayka.pe verificó unas declaraciones que dio el exlegislador en una entrevista cuando fue consultado por la acusación de acoso. En esa oportunidad, dijo que la Fiscalía archivó la denuncia porque se demostró que los mensajes fueron editados. No obstante, de acuerdo con la nota, en la resolución no se estableció que los mensajes fueran falsos.

Conclusión

Es falsa la publicación de una cuenta atribuida a Yonhy Lescano sobre la denuncia de acoso contra el primer ministro, Guido Bellido. Dicha cuenta no le pertenece al excongresista de Acción Popular. El tuit viralizado ya no está disponible en las redes sociales y el usuario virtual que lo publicó ya no existe.

Fact-checking elaborado por la alianza PerúCheck.

