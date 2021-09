El 2 de septiembre, durante el debate en el Congreso respecto a la Ley de Presupuesto 2022, el congresista Guillermo Bermejo, de la bancada de Perú Libre, se refirió a la situación del sector educación en el país.

“La educación en el Perú tiene resultados catastróficos, [...] tenemos que nueve de cada diez estudiantes no entienden lo que leen cuando salen de quinto de secundaria”. Guillermo Bermejo, 2 de septiembre

Sin embargo, esta afirmación es falsa.

PerúCheck consultó con diversas fuentes del Ministerio de Educación sobre la existencia de evaluaciones que determinen el nivel de comprensión lectora de alumnos de quinto de secundaria. No obstante, según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, en la actualidad no existen mediciones como las que señala el congresista Guillermo Bermejo.

Desde esa oficina, indicaron que el único y último programa de evaluaciones donde participaron jóvenes de quinto de secundaria fue en la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004.

En dicho informe, se observa que el porcentaje de estudiantes de quinto de secundaria que alcanzó el nivel suficiente de desempeño en comprensión de textos escritos no supera el 10%, mientras que los estudiantes que se encuentran por debajo del nivel previo alcanzan el 30%.

Gráfico del año 2004 sobre comprensión lectora en alumnos. Foto: Ministerio de Educación

En diálogo con este medio, el especialista en temas educativos Hugo Ñopo reafirmó que “no existen pruebas de medición de habilidades en quinto de secundaria. Entonces, esa afirmación (de Bermejo) es imposible de sostener”.

Asimismo, el también investigador de GRADE mencionó que la prueba más cercana de comprensión lectora en estudiantes es la prueba PISA. Sin embargo, la última evaluación realizada en el año 2018 no revela resultados similares a los que comenta el congresista de Perú Libre.

“Si vamos a la prueba PISA, que es la más cercana al quinto de secundaria, pero es para estudiantes de 15 años de edad, vemos que tenemos baja comprensión lectora, bien baja. Pero, tan baja como ‘nueve de cada diez no comprenden lo que leen’, creo que no. No es así la estadística”, remarcó Ñopo.

El proyecto PISA, por las siglas de su nombre en inglés: Programme for International Student Assessment, es un programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya finalidad es la evaluación de la formación de estudiantes que se encuentran en los últimos años de enseñanza obligatoria.

En la prueba PISA se evalúa una cantidad de 4.500 a 10.000 estudiantes por país. Son 38 países miembros que forman parte de esta evaluación, la cual se realiza cada tres años desde el año 2000.

Esta evaluación está diseñada especialmente para conocer las habilidades, pericia y aptitudes de los escolares para el análisis y solución de problemas. También permite identificar la capacidad para manejar información y enfrentar situaciones de la vida real que requerirán de estas habilidades para ser resueltas.

En diciembre del 2019, tras ser difundidos los resultados de la prueba PISA 2018, la entonces viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade, dijo a RPP Noticias que en los últimos años el Perú ha presentado mejoras en las áreas de Lectura, Matemática y Ciencia.

Evolución de los resultados de Lectura en la prueba PISA entre los años 2009 y 2018. Foto: Ministerio de Educación

Según los datos recogidos por el Ministerio de Educación, desde el año 2009 hasta el 2018, se observa una mejora permanente en los resultados de la prueba PISA realizada en Perú. El informe indica que el período de años de mayor crecimiento se registró del 2009 al 2012, donde los resultados de medición ascendieron de 370 a 384. En el 2018, el Perú obtuvo una calificación de 401.

Situación actual de la educación a raíz de la pandemia

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación (Minedu), se registraron 128.000 estudiantes de primaria y 102.000 escolares de secundaria que abandonaron sus estudios en el año 2020.

Además, no todos los niños en etapa escolar presentan las herramientas necesarias para acudir a clases a distancia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde el mes de enero a marzo del 2021, solo el 47,1% de hogares en el país tienen acceso a internet.

El 31 de agosto, el ministro de Educación, Juan Cadillo, declaró a TV Perú que son 230.000 los alumnos que han regresado de forma presencial a los centros educativos.

Conclusión

Es falso que nueve de cada diez estudiantes no entiendan lo que leen al salir de quinto de secundaria, como señaló el congresista Guillermo Bermejo. En el Perú no existen pruebas de medición de habilidades en escolares que pertenezcan a quinto de secundaria.

Fact-checking elaborado por Valeria Coca para la alianza PerúCheck.

