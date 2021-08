En Facebook y Twitter circula la captura de una publicación atribuida al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en la que supuestamente responde a la presentadora de televisión Gisela Valcárcel. El sábado 28 de agosto, la conductora lo criticó por chacchar hojas de coca en el Congreso de la República durante la solicitud del voto de confianza.

La publicación en cuestión pertenece al usuario de Twitter @GuidoBPuka e indica textualmente lo siguiente: “Hay una conocida reina de la televisión que dice que chacchar coca me hace una persona menos respetable. Yo me pregunto, ¿acaso reunirse con Montesinos para pedirle apoyo en un proceso judicial es más respetable?”.

Respuesta a la conductora Gisela Valcárcel atribuida falsamente al primer ministro / Foto: Twitter

No obstante, la cuenta no pertenece a Guido Bellido y en sus redes sociales personales no se ha referido al tema.

El usuario real del primer ministro en Twitter es @GuidoPuka y no @GuidoBPuka. La primera fue creada en 2016 y tiene más de 37.000 seguidores. La segunda, en cambio, empezó a funcionar en 2008 y posee poco más de 1.600 seguidores.

Si bien las fotos de perfil son las mismas y las de portada se parecen, la principal diferencia son las publicaciones que dan a conocer las actividades diarias y reuniones de Bellido. Al cierre de la nota, lo último que se ha informado desde la cuenta @GuidoPuka es que se evaluará “el desempeño de los ministerios más cuestionados”. En tanto, el perfil que se le atribuye ha respondido a una denuncia del congresista Jorge Montoya.

A la izquierda está la cuenta personal del primer ministro. A la derecha, la que se hace pasar por él / Foto: Twitter

PerúCheck examinó las publicaciones del usuario @GuidoBPuka y halló que en julio de 2009 y en octubre de 2010, la persona que maneja la cuenta comentó sobre exámenes parciales, finales y posteriores vacaciones.

Además, hay varias publicaciones en referencia a la Universidad del Pacífico. La cuenta había dejado de compartir información desde agosto de 2018, pero volvió a subir contenido a mediados de julio de este año. De acuerdo a la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones y que recogió el portal Andina —las páginas del Congreso, de la PCM y del JNE no terminan de mostrar la información—, Guido Bellido cursó estudios superiores en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

tuits

En diálogo con PerúCheck, el área de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros informó que “el comentario fue en una cuenta que él no reconoce como suya” y que no se ha pronunciado sobre lo dicho por Gisela Valcárcel.

Crítica por chacchar hojas de coca

En un programa de televisión, emitido el 28 de agosto, la conductora Gisela Valcárcel mencionó que “no necesitamos a un premier chacchando coca en el Congreso”. Agregó que “necesitamos respetarlo y para que lo respetemos, usted [Guido Bellido] se tiene que hacer respetar”.

Los usuarios de las redes sociales expresaron rechazo a lo dicho por la presentadora respecto a la tradición andina de chacchar hojas de coca, actividad que se realiza además en países como Bolivia, Argentina y Chile.

En el período legislativo 2006-2011, el Congreso inauguró una audiencia pública para debatir sobre el chacchado de la hoja de coca. En el encuentro se sostuvo que “el uso tradicional de la hoja de coca ha demostrado que no solo no produce enfermedades ni drogadicción, sino que es de gran ayuda para adaptarse al estilo de vida de las poblaciones trabajadoras andinas”.

Conclusión

Luego de revisar la cuenta que se le atribuye al primer ministro Guido Bellido, PerúCheck concluye que esta no pertenece al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por tanto, la publicación en la que supuestamente responde a la conductora Gisela Valcárcel, tras una crítica que hizo por su acción de chacchar coca en el hemiciclo del Congreso de la República, no fue realizada por él o su equipo de prensa.

Por su parte, Bellido no reconoce como suya la cuenta @GuidoBPuka, según el área de prensa de la PCM. Entonces, es falso que el también congresista de Perú Libre se haya referido a la conocida presentadora de televisión.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.