A través de WhatsApp y Facebook, circula una cadena que asegura que el presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, matriculó a sus hijos en “uno de los colegios más caros del Perú”, el Cambridge College. Asimismo, el bulo circula con una imagen y el logotipo de un medio local.

Sin embargo, esta información es falsa. No se detectaron registros ni rebotes en medios de comunicación que sustenten la afirmación difundida por el bulo. Por su parte, la Presidencia de la República descartó dicha versión. Aun así, los posteos virales difundidos en redes sociales fueron compartidos miles de veces en la última semana.

Foto: captura en Facebook

Verificador de La República realizó una búsqueda por palabras claves y no halló ningún indicio que sostenga la versión difundida por la cadena de WhatsApp. De igual modo, tampoco se halló que la información haya sido abordada por algún medio de comunicación.

Entretanto, este portal se comunicó con la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la República, en donde calificaron la información viralizada como “falsa”. Al solicitar mayor detalle sobre la educación de los hijos del mandatario Pedro Castillo, respondieron: “Los hijos del señor presidente continúan en la escuela en Chugur”.

Anteriormente, la primera dama, Lilia Paredes, había expresado su voluntad de que sus dos hijos estudien en colegios y universidades públicos, como señala un artículo de Los Angeles Times del último 24 de julio. Incluso, Paredes declaró que le gustaría que su hija menor estudie en una escuela “de monjitas”.

Por otra parte, consultamos al Cambridge College de Lima sobre su versión de los hechos. No obstante, la institución educativa manifestó una reserva sobre sus procesos de admisión.

“Ante las últimas informaciones que están circulando por las redes sociales, queremos aclarar que nuestros procesos de admisión y l a información proporcionada por nuestros alumnos o padres de familia es estrictamente confidencial”, sostuvieron.

Pese a ello, precisaron otras falsedades divulgadas por el texto viral: “Queremos aclarar que tanto las fotografías, información de pensiones incluso el nombre del colegio no corresponden al de nuestra institución. Esperamos que no se siga divulgando información que no se corresponde con la realidad”.

En efecto, la imagen de la cadena fue extraída de una nota periodística del diario Trome publicada el 10 de febrero de 2021 bajo el siguiente título: “¿Pagarías 6.000 soles mensuales por pensión de colegio? ¡Estos son los 10 ‘coles’ más caros de Lima!”. La foto de portada es una composición en la que aparecen el Colegio Roosevelt, el Colegio Áleph y el Markham College.

Conclusión

La cadena de WhatsApp que afirma que Pedro Castillo matriculó a sus hijos en el Cambridge College de Lima es falsa. No hay registros que validen dicha versión y la propia Presidencia de la República aclaró que los vástagos del mandatario continúan sus estudios en Chugur, Cajamarca. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.