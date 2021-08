El 26 de agosto durante el debate del voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Guido Bellido, el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante señaló que el Perú ocupa el penúltimo puesto de vacunación en América Latina.

“Vacunas igual (a) lucha contra la pandemia, esto no necesariamente es así especialmente en un país como Perú, que tiene el penúltimo puesto de vacunación en América Latina”, refirió en su intervención.

Sin embargo, su afirmación es falsa, debido a que el penúltimo lugar en vacunación lo ocupa Venezuela.

Según los datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el 20 de agosto, el Perú ocupa la posición 14 de un total de 19 respecto a dosis administradas por cada 100 personas en América Latina.

Los primeros puestos son ocupados por Uruguay, con un promedio de 151 dosis; Chile, con 139 y Cuba con 109. Los tres últimos lugares pertenecen a Guatemala, con 20 dosis; Venezuela, con 13 y, en la última posición, Nicaragua con 9.

Foto: Elaboración de PerúCheck con información de la Organización Mundial de la Salud

Asimismo, de acuerdo a la información obtenida hasta el 25 de agosto por Our World In Data —sitio web inglés especializado en data, avalado por universidades como Oxford, Cambridge y Harvard— Perú sube una ubicación y se halla en la posición 13 en Latinoamérica. Este ranking fue obtenido tras evaluar el número de dosis de la vacuna contra la COVID-19 aplicadas en cada país por cada 100 habitantes.

Este listado de países abarca cinco días adicionales a la data obtenida por la OMS. Según este ranking, el Perú registra 53 vacunas aplicadas cada 100 habitantes, cifra que le permitió superar a Paraguay.

En diálogo con PerúCheck, la exministra de Salud Patricia García detalló que existen fuentes que muestran los datos de vacunación en comparación como Our World In Data o el Observatorio de Duke University: “De ahí tengo esta tabla (mostrada abajo) y, como se ve, no estamos en los primeros, pero tampoco en los últimos”.

Foto: Elaboración de Patricia García, exministra de Salud

Asimismo, la exministra recalcó que la vacunación en Perú empezó más tarde que en otros países. “La inestabilidad política hizo que las coordinaciones para la compra de vacunas demoren y eso nos afectó. Sin embargo, las curvas muestran que estamos creciendo en el número de vacunados rápido”, manifestó Patricia García.

Carlos Medina, infectólogo y epidemiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sostuvo a este medio que el avance de la vacunación a nivel mundial es bajo por la gran desigualdad entre países. Además, indicó que cada país cuenta con una población diferente y por eso puede aplicar más o menos dosis.

“El número de vacunas va a variar dependiendo de la población que tenga, Brasil colocará más, porque tiene más población. Hay países que tienen menos habitantes y su porcentaje de cobertura es más alto aunque colocaron menos dosis”, explicó Medina.

¿Qué se puede mejorar? Para la exfuncionaria, es necesario asegurar la provisión de vacunas y, si hay forma, agilizar su arribo. Además, exhortó a continuar con las vacunatones en el ámbito nacional y efectuar barridos en las zonas donde hay menos personas vacunadas. “Esto se puede hacer con la vacuna Sinopharm, porque no requiere una cadena de frío tan estricta como la Pfizer”, agregó.

Por otro lado, Carlos Medina precisó que también es necesario hacer cambios en el proceso. “No se puede esperar a realizar cambios. Por ejemplo, en la última Vacunatón se gastó muchos recursos y vacunas para una población baja. No se hizo un cambio, no se amplió el rango de edad para justificar la inversión”.

Situación actual

La plataforma Pongo el Hombro por el Perú informó que, al 26 de agosto, el Perú cuenta con 17 millones 682.355 dosis de vacunas aplicadas. De los 28 millones de peruanos que deben ser inoculados, 35,6% cuenta con una dosis y 27,5% con las dos dosis completas.

Conclusión

Es falso que el Perú se encuentre en el penúltimo lugar de vacunación en América Latina como dijo Ernesto Bustamante. Según cifras de la OMS del 20 de agosto, el Perú se ubica en el puesto 14 de 19, y Our World In Data, con cifras actualizadas hasta el 25 de agosto, posiciona al país en el puesto 13 de 19 países.

