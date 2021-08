En Facebook, desde el 11 de agosto se difunde un video donde aparece una joven llorando, que viste un short y polo negro, mientras aprieta la zona de vacunación de su brazo. Al momento de su inmunización, se le escucha decir a la menor: “Por favor, no”. En tanto, una de las médicas le dice: “Relájate”.

Algunos cibernautas, que replicaron este clip en la fanpage “No, a la vacuna”, deslizan que este muestra cómo inoculan a jóvenes “en contra de su voluntad”. “Violación de una menor, ¡No es no! (...) Aquí cuando la chica dice: “No”. ¿Ya, no es no?”, se lee en la descripción.

Este material audiovisual, que también se compartió en Twitter el 12 de agosto, concentra más de 700 reproducciones en las redes sociales. Sin embargo, lo que se afirma del video es falso.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

La menor aclaró que se vacunó por voluntad propia y que no la forzaron

En su cuenta TikTok, que aparece en clip difundido en Facebook, esta joven publicó varios videos en esta red social, en el que aclara el motivo de su reacción al momento de su inmunización.

“ Yo fui a vacunarme, pero le tengo mucha fobia a las vacunas, pero yo quería vacunarme. Nadie me había obligado ni forzado. Mis padres sabían que yo quería vacunarme, pero ellos sabían que a mí me da miedo”, explicó en uno de los clips.

Videos de Tik Tok.

En otro video, la menor indicó también que quería inocularse, pero que las vacunas le dan miedo y no le gustan y, por eso, se puso “así”. Negó ser la “pobre chica” que supuestamente vacunaron a la fuerza en presencia de su madre.

“Yo quería vacunarme, no me lo están haciendo a la fuerza porque si no hubiera querido yo me hubiera ido de ahí. Se lo hubiese dicho a mi madre y ella me habría entendido”, expuso.

Detalló que la “fobia” que le tiene a las vacunas es “muy grande” y que no es una “negacionista” de las inyecciones.

Incluso, una usuaria había aclarado en Twitter que esta española —que aparece en el clip— puso este mismo video en su cuenta de TikTok para probar que a pesar de su miedo a las agujas, quería vacunarse, y que esperaba inspirar a otros a hacer lo mismo.

El comentario de la cibernauta se realizó como respuesta a un tuit que desinformaba sobre el contexto real del clip— que la misma joven expuso en TikTok, pero luego borró—.

Vacunación en España

En el sitio web del Gobierno de España se lee que este país no está a favor de la vacunación obligatoria. Indica también que con la inmunización se busca “prevenir el COVID-19 y disminuir su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a aquellos grupos más vulnerables”.

No obstante, el Gobierno español comenzó el 7 de junio a emitir y reconocer el Certificado COVID digital UE (Unión Europea), que demuestra que una persona fue vacunada, resultó negativo en su prueba o se recuperó de esta enfermedad.

“No es un pasaporte ni un documento de viaje que condicione o restrinja el derecho a la libre circulación en la Unión Europea, sino un instrumento que facilita la movilidad entre los países miembros y garantiza la protección de la salud”, señala.

Conclusión

La menor que aparece en el video explicó que le tiene “fobia” a las vacunas; por ello, reaccionó así al momento de su vacunación. Aclaró que ella se inmunizó por voluntad propia y que no la forzaron. Por eso, calificamos como falso lo que se afirma del video.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.