En Facebook, se divulga una imagen vertical en la que señalan lo supuestamente sería una concentración multitudinaria de personas en Francia. En esta se ve también un logo, en cuyo texto se lee “Samuel Stemmer”, y un escrito superpuesto que en español dice: “La cuarta ola somos nosotros”.

Este post del pasado 3 de agosto describe que es una captura “de ayer” y desliza que se trata de franceses en contra del “green pass nazi”, en alusión al certificado de vacunación que se ha implementado en ese país.

Otros usuarios difunden esta misma imagen, que alcanzó más de 1.000 replicaciones en la red social, pero agregan estos textos: “‘La cuarta ola somos nosotros’, dicen los franceses”, “Imágenes de ayer en Francia”, entre otras. Sin embargo, lo que se señala de la imagen es falso.

Publicaciones. Foto: captura en Facebook.

La imagen corresponde a una manifestación multitudinaria en Rusia el año 1991

Mediante una búsqueda con la plataforma rusa Yandex, encontramos la imagen original — sin textos ni íconos superpuestos— compartida el 25 de junio de 2021 por un artista ruso de Instagram llamado Albert Yuldashev. “Espero que toda Rusia repita hoy esta foto tomada en 1991 en Moscú”, dice en español el perfil, como parte de una crítica que hace al régimen de Vladímir Putin, quien gobierna Rusia desde el año 2012.

Foto original. Foto: captura en Instagram.

Hallamos otra imagen, similar a la foto expuesta por el viral, pero en forma horizontal, la cual está publicada en una cuenta rusa de esta misma red social “My History Park”, una plataforma que ofrece contenido en multimedia de épocas históricas y personalidades famosas de Rusia.

Esta describe también que es una fotografía capturada el 10 de marzo de 1991 en Moscú, que en ese entonces formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se desintegró en el referido año.

Foto original. Foto: captura en Instagram.

Escribe que esta muestra a “cientos de miles de personas que acudieron a la plaza Manezhnaya” para exigir la renuncia de Mijael Gorbachov, quien gobernó Rusia desde marzo de 1990 hasta diciembre de 1991. Esta misma descripción es leída en otro perfil de Instagram que publicó esta misma foto en agosto de 2019, es decir, antes de la aparición de la pandemia de la COVID-19.

Foto original. Foto: captura en Instagram.

La foto original aparece en una portada de la tapa de un libro que traducido al español dice “Que vive en la mansión, o las crónicas de un pequeño rentista”, del autor ruso Sergey Alexandrovich Menzheritsky. Esta obra comprende como año de escritura el 2010 y el como fecha de lanzamiento de la publicación por Litros: Samizdat el 21 de febrero de 2018. Este escrito narra los sucesos de los años 90 que cambiaron el país asiático Rusia.

Foto en portada de un libro. Foto: captura en web.

Un artículo de Dekoder relata sobre el acontecimiento del 10 de marzo en Rusia, en palabras de Michail Schneider, uno de los organizadores de esa concentración. En el texto se sostiene que medio millón de personas acudieron a esa manifestación en Maneshnaya Ploshchad, una plaza ubicada en el centro histórico de Moscú.

“La gente fue muy disciplinada y se cuidaron unos a otros. Eso fue autoorganización a un nivel muy alto. En el camino gritaron consignas en apoyo de Yeltsin y pidieron la dimisión de Gorbachov”, cuenta.

Origen del bulo

Mediante una indagación en Who Posted What?, encontramos que la publicación más antigua de esta imagen, la misma que expone el viral, está alojada en una cuenta francesa de Facebook llamada “Samuel Stemmer” con fecha 23 de julio de 2021. Esta cuenta no añade ninguna descripción, es decir, no dice de dónde es la foto o a qué hace referencia.

El perfil se describe en un texto francés e inglés que en español quiere decir “autor del best seller Nunca el sol ve la sombra, orador e investigador en espiritualidad”.

Publicación más antigua de la imagen. Foto: captura en Facebook.

Conclusión

La fotografía corresponde a una manifestación multitudinaria producida en Rusia el año 1991. En consecuencia, calificamos estos post como falsos.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

