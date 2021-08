En redes sociales, circula desde el mes de julio la imagen de una portada de un diario argentino que alerta sobre la variante Delta del coronavirus: “Aterradora Delta: 43% de los muertos se aplicaron las dos dosis [de las vacunas]”. Diversos usuarios han utilizado este dato para afirmar que las vacunas contra la COVID-19 no sirven.

Sin embargo, la publicación es imprecisa, y saca de contexto la información referida por el Public Health England de Reino Unido, sobre los casos confirmados de la variante Delta del SARS-CoV-2 hasta junio de 2021.

Foto: captura en Facebook

El titular viralizado, correspondiente a la edición del último martes 6 de julio del diario argentino El Liberal, hace referencia al contexto de Reino Unido. No obstante, la cifra mencionada requiere de información adicional para comprender la gravedad de la variante Delta.

¿Qué dice el Public Health England sobre la variante Delta?

La información sobre la muerte de personas vacunadas con las dos dosis a causa de Delta proviene de un informe sobre las variantes de preocupación del coronavirus bajo investigación en Inglaterra, publicado por el Public Health England el último 25 de junio.

De acuerdo con la data, hasta el 21 de junio de 2021 se habían registrado 92.056 casos de la variante Delta del nuevo coronavirus en Inglaterra. De tal cifra, ocurrieron 117 decesos, lo que supone una letalidad del 0,1%, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Foto: captura del informe de Public Health England

Por otra parte, de las 117 personas fallecidas por Delta, 50 habían recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, es decir, un 42,7% del total (cercano al 43% de la publicación viral). No obstante, esta cantidad representa apenas un 0,05% de los más de 92.000 infectados por la variante de preocupación.

Foto: captura del informe de Public Health England

Esta información fue precisada a su vez por el medio argentino Infobae en una nota del 5 de julio, y fue replicada en la misma fecha por la versión web del diario El Liberal. Pese a ello, en su portada impresa del día siguiente, dicho medio no mencionó el bajo porcentaje de letalidad que reportó el informe.

“La solución sigue siendo la vacuna”

En comunicación con Verificador de La República, el biólogo e investigador Pedro Romero resaltó que, a pesar de la eventual reducción de la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 a causa de la variante Delta, la inmunización continúa siendo fundamental para combatir la pandemia.

Romero resaltó que esta variante presenta una tasa de transmisión mucho más alta que la variante original del virus. Sin embargo, sostuvo que no hay evidencia suficiente para afirmar que sea más letal. Aun así, puntualizó que “como se transmite más, esto va a causar más hospitalizaciones, más infecciones y probablemente más muertes”.

En los países donde hay mayor población vacunada - agregó - es más probable que haya contagios, hospitalizaciones y decesos de personas inmunizadas, ya que ninguna vacuna es eficaz al 100%. No obstante, si bien estos casos pueden ocurrir, “son muy poco frecuentes”.

A su vez, denotó que la reducción en la efectividad de las vacunas se puede contrarrestar “vacunando a la mayor cantidad de gente posible”. “Si hay mucha gente vacunada, la probabilidad de que te enfermes, de que vayas al hospital o de que mueras es cada vez menor”.

“Así la eficacia baje, la solución sigue siendo la vacuna. Y ahora más todavía, porque cada persona vacunada es un escudo para que el virus no se transmita, no se replique o no aparezcan nuevas variantes. Por eso es importante que tengamos la mayor parte de la población vacunada”, concluyó el especialista.

Conclusión

El dato que afirma que el 43% de los fallecidos por la variante Delta estaba completamente vacunado ha sido sacado de contexto. Si bien la cifra es correcta, de 92.000 contagiados con dicha variante, solo fallecieron 50 personas con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que supone apenas el 0,05% del total. En consecuencia, calificamos esta publicación como imprecisa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.