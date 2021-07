Es impreciso que no se pueda entrar a Canadá con la vacuna de Sinopharm, como dijo Carlos Tubino

El excongresista fujimorista Carlos Tubino, mediante su cuenta de Twitter, cuestionó la vacuna contra la COVID-19 elaborada por el laboratorio chino Sinopharm. Sobre el preparado, escribió:

¡No puedes entrar a Canadá con la vacuna Sinopharm! ¡Cómo es posible que Francisco Sagasti y el rojo Oscar Ugarte [ministro de Salud] hayan comprado 10 millones de dosis de esta vacuna para arruinar a los jóvenes que quieran viajar a Europa o Canadá! ¡También quieren comprar la tampoco aceptada Rusa!

Carlos Tubino -22 de julio de 2021

Al cierre de la nota, la publicación tuvo casi 800 me gusta, más de 300 comentarios y alrededor de 400 usuarios la compartieron.

Carlos Tubino criticó la vacuna Sinopharm / Fuente: Twitter

Sin embargo, la información que brinda Carlos Tubino sobre la vacuna Sinopharm y el ingreso a Canadá es imprecisa.

De acuerdo a las medidas establecidas por el gobierno de Canadá, a partir del 9 de agosto, se permitirá la entrada para viajes no esenciales (con fines turísticos o recreacionales) “a ciudadanos y residentes de Estados Unidos” que vivan en ese país y “que hayan completado su vacunación contra la COVID-19 al menos 14 días antes” de su viaje. Los visitantes de otra parte del mundo deberán esperar al 7 de setiembre y cumplir con otros requisitos.

Según un comunicado publicado el 19 de julio en el portal web, esta decisión corresponde a la flexibilización de las medidas fronterizas para aquellos viajeros “completamente vacunados”, siempre y cuando “la situación epidemiológica doméstica siga siendo favorable”. De esta forma, los visitantes que tengan completa su vacunación gozarán de excepciones: no se verán obligados a cumplir una cuarentena de 14 días ni a hacerse pruebas COVID-19 para descartar la enfermedad en el día 8.

No obstante, el gobierno canadiense, de acuerdo a las medidas referidas al inicio, una persona que se aplicó dosis de vacunas no aprobadas por el país norteamericano no habría completado su vacunación. Por tanto, para ingresar, deben continuar con las cuarentenas y los exámenes que detectan la enfermedad.

En el listado de requisitos para permitir la entrada de los futuros visitantes, se indica que las vacunas aceptadas por Canadá son las elaboradas por Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. En tanto, los preparados de Sinopharm y Sputnik V, entre otras, están dentro de las que actualmente no son consideradas como garantía de tener un “estado de vacunación completa”.

En ese sentido, las personas vacunadas con Sinopharm podrán ingresar a Canadá, pero serán obligadas a cumplir una cuarentena de 14 días y a realizarse pruebas COVID en el día 8 para descartar la infección.

Para estar exentos de las medidas sanitarias, como la cuarentena y las pruebas PCR, primero deberán ser “elegibles”. Para ello, es necesario responder un cuestionario en el que se indica si se tiene síntomas y cuál es el motivo de la visita, así como cuánto tiempo permanecerá en este territorio.

Asimismo, y como ya se mencionó, haber recibido la dosis completa de una vacuna contra la COVID-19 aceptada por Canadá; de lo contrario, tendrán que acatar las restricciones. La última dosis necesariamente debió ser puesta al menos 14 días antes de arribar a este país. El comprobante de vacunación deberá estar en una aplicación llamada ArriveCAN.

¿Y el ingreso a Europa?

En una verificación anterior, PerúCheck concluyó que es falsa la información que señala que Europa prohíbe el ingreso de personas que hayan sido vacunadas con el fármaco de Sinopharm.

Dentro de la Unión Europea (UE), bloque conformado por 27 países, los requisitos para permitir el ingreso son distintos dependiendo del país. Hay algunos que solo aceptan las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Sin embargo, es decisión de cada gobierno admitir a personas con otras vacunas, como la elaborada por Sinopharm.

Según las normas vigentes, los países miembros del bloque “pueden reconocer cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como necesaria para la entrada”. Por ejemplo, España acepta el certificado de vacunación del preparado chino. Al igual que España, otros países que admiten esta vacuna son: Austria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Suiza, entre otros.

Por otro lado, Francia, Bulgaria, Dinamarca, Italia y unos países más solo considera válidas las vacunas que ha dado luz verde EMA: las desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. También están los países que no especifican la marca de la vacuna, como Portugal y Suecia.

Vacunas en Perú

El ministro de Salud Óscar Ugarte detalló en una conferencia de prensa, el pasado 22 de julio, el cronograma de la llegada de las vacunas de Sinopharm y la rusa Sputnik V a Perú. La elaborada por el laboratorio chino ya envió un millón de dosis este mes; entre agosto y setiembre deben arribar 13 millones de dosis más. Asimismo, son 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que estarán en suelo peruano, entre setiembre y diciembre de este año, para continuar con la inmunización contra la COVID-19 en todo el país elaborada.

Conclusión

Canadá flexibilizará sus medidas fronterizas impuestas para evitar la propagación de la COVID-19 a visitantes que hayan sido inoculados con las vacunas aprobadas en este país (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson). De esta forma, no deberán cumplir una cuarentena de 14 días cuando lleguen al país. Tampoco tendrán que hacerse pruebas de descarte, entre otras restricciones.

No obstante, esto no significa que las personas inoculadas con otras vacunas, como la de Sinopharm o la rusa Sputnik V, no puedan entrar a Canadá. Estas personas deberán obedecer las medidas sanitarias vigentes. Por tanto, lo afirmado por el excongresista fujimorista Carlos Tubino es impreciso.

