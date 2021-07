El 28 de julio, en su mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo dijo ante el Congreso de la República que siete millones y medio de peruanos no gozan de alcantarillado.

“En nuestro Perú del Bicentenario existen tres millones de peruanos que no gozan de agua potable y siete millones y medio de alcantarillado”. Pedro Castillo, Presidente del Perú

Sin embargo, son 5 847 248,81 peruanos sin acceso a alcantarillado, de acuerdo al INEI.

El último informe técnico Condiciones de Vida en el Perú, presentado en diciembre de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que “82,3% de la población del país cuenta con acceso a la eliminación de excretas mediante red pública de alcantarillado”. Esta cifra representa un aumento de 7,5 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

A nivel nacional, la población sin red de alcantarillado es de 17,7%. Esto incluye a personas que hacen uso de letrina, pozo séptico, pozo ciego o negro, río, acequia o canal y personas que no cuentan con ninguna de las opciones mencionadas, de acuerdo al informe.

Condición de acceso a la red pública de alcantarillado. Fuente: Informe Condición de Vida en el Perú - INEI.

Según informó el INEI en el documento Estado de la población peruana 2020, en el Perú hay un aproximado de 33 035 304 habitantes, lo que lo ubica en el puesto siete de países más poblados de América.

Teniendo en cuenta la cifra de INEI, el 17,7% constituiría un aproximado de 5 847 248,81 habitantes.

La geógrafa Martha Bell, especialista en agua potable de la PUCP, explicó que esta diferencia entre la cifra brindada por el presidente y la que aparece en el informe del INEI puede deberse a distintas interpretaciones en la data.

“Pueden haber imprecisiones en lo que es reportado por las personas. Puede que exista la instalación de alcantarillado, pero no funciona el servicio. También podría ocurrir que el presidente tenga acceso a información de los proveedores de servicios y estas cifras varíen un poco con el INEI”, sostuvo Bell.

Asimismo, indicó que cualquier avance en la implementación de la red de alcantarillado es positivo. “La idea es estar, tal vez no en un 100%, por la diversidad geográfica del país, pero avanzar al porcentaje más alto y estamos yendo bien en ese aspecto”, dijo la especialista.

No obstante, opina Bell, el problema está en el tratamiento que se le da al agua después de entrar a la red de alcantarillado. “El 82,3% está bien si consideramos que incluye más del 92% en zonas urbanas. Hay un déficit en las zonas rurales, pero a veces en esta zona no estar conectado a la red de alcantarillado no es necesariamente un problema. Depende mucho de cómo se manejan las aguas residuales”, comentó.

Esto debido a que muchas veces el agua que es utilizada se vierte directamente a ríos, lagos y el mar. Por ello, continúa Bell, es importante pensar en la instalación de más plantas para el tratamiento de agua residual y “aprender a usar el agua de forma inteligente”.

Conclusión

Es impreciso decir que 7 millones y medio de peruanos no tienen acceso a alcantarillado. El informe Condiciones de Vida en el Perú del INEI señala que 17,7% de peruanos no cuentan con red de alcantarillado.

A partir del aproximado de población en el Perú, ese porcentaje significaría alrededor de 5 847 248,81 peruanos, no 7 millones y medio como dijo el presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, esta diferencia de cifras podría deberse a una interpretación diferente de la data manejada por las instituciones.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

